Тенденция на мясоедство: томские врачи рассказали, почему продукт важен для организма
В сети ведутся бесконечные споры — как должна выглядеть тарелка здорового человека. Некоторые поддерживают идею ПП без употребления животных белков, в то время как другие выбирают мясоедство. В поддержку последним — свежий доклад Росстата, в котором говорится о том, что россияне стали потреблять больше мяса.
Можно ли считать, что количество «мясоедов» растет, и без мяса обойтись нельзя? Разбираемся вместе с томскими врачами и выбираем самый полезный мясной кусочек.
Мясо — важный продукт в рационе человека
Кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог, доцент СибГМУ Дарья Подчиненова рассказывает, что мясо является важным продуктом в рационе человека. Это источник белка, железа, цинка и витаминов группы В, а пользу красного мяса и вовсе нельзя недооценивать.
Красное мясо (свинина, говядина, баранина) имеет высокое содержание миоглобина, это делает его прекрасным источником хорошо усваиваемого железа. Особенно важно употреблять красное мясо детям, молодым женщинам и пожилым, так как они находятся в группе риска развития железодефицитной анемии, задержки физического развития и потери мышечной массы.
Диетолог также утверждает, что те, кто считает свинину вредной — отчасти не правы. У многих сложился стереотип, что это мясо жирное и повышает уровень холестерина в крови. На самом деле, все зависит от части, которую мы выбираем.
— Чтобы получить максимум пользы для здоровья, отдавайте предпочтение медальонам из филе или вырезки. Свинина содержит мало натрия, но множество витаминов и минеральных веществ: ниацин, тиамин, витамины В6, В12, цинк, калий, что делает ее ценным пищевым продуктом, — признается наша собеседница. — Лучше употреблять тушеное, вареное или приготовленное на пару мясо. Кроме этого, стоит помнить о принципе рационального питания: сбалансированность. Например, суточная норма употребления красного и переработанного мяса — 70 грамм. На практике это означает: есть котлеты из домашнего фарша ежедневно — не рекомендуется, а 2-3 раза в неделю — вполне. И, конечно, чередовать с другими источниками белка (мясо птицы, рыба, бобовые).
Белок из мяса усваивается на 80-90%
Поддерживает точку зрения о пользе мяса также врач-эндокринолог, диетолог Ольга Кузнецова и признается, что заменить мясо другими продуктами можно, но для того, чтобы получить белок в необходимом количестве съесть их нужно в несколько раз больше.
Мясо входит в число продуктов с высокой биодоступностью (80-90%) — это означает, что белок из него хорошо усваивается организмом. В свою очередь у растительных продуктов биодоступность почти в два раза меньше. Отмечу, что степень усваиваемости белков из мяса очень сильно зависит от состояния желудочно-кишечного тракта и способа приготовления продукта. Так, мясо в измельченном виде усваивается гораздо легче, чем из куска. Наиболее оптимальные способы приготовления мяса — тушение, отваривание и приготовление на пару. А мясо, зажаренное до черной корочки, а также колбасные изделия и мясо с большим содержанием жира не принесут пользу организму.
Суровый климат Сибири требует мяса в меню
Врач гастроэнтеролог, терапевт, гериатр Валентина Останко рассматривает мясо как таблицу по набору белков жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. А для того, чтобы понять — нужен ли нам этот продукт, стоит вспомнить школьный курс биологии.
Белок, содержащийся в мясе, служит строительным материалом для всех клеток организма. Мы живем в Западной Сибири, где 6 месяцев зимы, а другие 6 месяцев подготовка к этой зиме, в нашем регионе очень трудно быть вегетарианцем или веганом. В основном это из-за особенностей климата и произрастания разнообразных овощей и фруктов. Потребляя рыбу, как и другие морепродукты, трудно покрыть нормы железа, необходимого для организма. Кроме того, это должна быть морская рыба, а не речная, которая кроме белка несёт в себе опасность заражения описторхозом. Также морская рыба недоступна многим из-за высокой стоимости.
Известно, что мясо более доступный в экономическом плане продукт, смотря, конечно, какой вид выбрать. Оказывается, люди с заболеваниями ЖКТ могут смело заменять говядину/телятину свининой, вопреки существующему мнению, что этого делать нельзя.
— Если у вас нет ограничений по религиозным убеждениям или из-за аллергии и непереносимости, то вы смело можете добавлять в меню свинину. К тому же, это очень полезно тем, кто работает физически. При активной нагрузке взрослому человеку следует потреблять около 3 000 килокалорий в сутки, и на жиры приходится не менее 70-80 граммов. Соответственно, «закрыть» половину потребности, вы можете животным жиром. Можно даже позволить себе сочный жирный стейк на гриле. Но это должно быть не ежедневно, — делится гастроэнтеролог.
Еще одна полезная составляющая свинины — сало, содержащее в составе полезную арахидоновую кислоту, которая встречается очень редко, а в растительных маслах и вовсе отсутствует.
— Эта незаменимая жирная кислота является частью фермента сердечной мышцы и принимает участие в холестериновом обмене, синтезе гормонов и участие в иммунных реакциях, — говорит Валентина. — Но не забывайте, что сало очень калорийное, и стоит ограничиться в потреблении — всего 10-20 грамм в неделю. А при заболеваниях желчевыводящей системы и поджелудочной железы вообще следует быть осторожным с салом и жирным мясом.
При заболеваниях ЖКТ лучше обратите внимание на филейные части свинины и приготовьте кнели, тефтели или паровые котлеты — в таком формате будет полезнее. Если человек абсолютно здоров, то может есть кусковое мясо, приготовленное любым способом, но не чаще двух раз в неделю. Всё должно быть без фанатизма и с любовью к своему здоровью! Наслаждайтесь жизнью. Ко всему подходите с умом, XXI век ведь на дворе! — завершает врач.
Фото: из архива редакции и личных архивов экспертов
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