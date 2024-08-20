Тенденция на мясоедство: томские врачи рассказали, почему продукт важен для организма

20 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива редакции

В сети ведутся бесконечные споры — как должна выглядеть тарелка здорового человека. Некоторые поддерживают идею ПП без употребления животных белков, в то время как другие выбирают мясоедство. В поддержку последним — свежий доклад Росстата, в котором говорится о том, что россияне стали потреблять больше мяса.

Можно ли считать, что количество «мясоедов» растет, и без мяса обойтись нельзя? Разбираемся вместе с томскими врачами и выбираем самый полезный мясной кусочек.

Мясо — важный продукт в рационе человека

Кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог, доцент СибГМУ Дарья Подчиненова рассказывает, что мясо является важным продуктом в рационе человека. Это источник белка, железа, цинка и витаминов группы В, а пользу красного мяса и вовсе нельзя недооценивать.

Дарья

Подчиненова кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог, доцент СибГМУ Красное мясо (свинина, говядина, баранина) имеет высокое содержание миоглобина, это делает его прекрасным источником хорошо усваиваемого железа. Особенно важно употреблять красное мясо детям, молодым женщинам и пожилым, так как они находятся в группе риска развития железодефицитной анемии, задержки физического развития и потери мышечной массы.

Диетолог также утверждает, что те, кто считает свинину вредной — отчасти не правы. У многих сложился стереотип, что это мясо жирное и повышает уровень холестерина в крови. На самом деле, все зависит от части, которую мы выбираем.

— Чтобы получить максимум пользы для здоровья, отдавайте предпочтение медальонам из филе или вырезки. Свинина содержит мало натрия, но множество витаминов и минеральных веществ: ниацин, тиамин, витамины В6, В12, цинк, калий, что делает ее ценным пищевым продуктом, — признается наша собеседница. — Лучше употреблять тушеное, вареное или приготовленное на пару мясо. Кроме этого, стоит помнить о принципе рационального питания: сбалансированность. Например, суточная норма употребления красного и переработанного мяса — 70 грамм. На практике это означает: есть котлеты из домашнего фарша ежедневно — не рекомендуется, а 2-3 раза в неделю — вполне. И, конечно, чередовать с другими источниками белка (мясо птицы, рыба, бобовые).

Белок из мяса усваивается на 80-90%

Поддерживает точку зрения о пользе мяса также врач-эндокринолог, диетолог Ольга Кузнецова и признается, что заменить мясо другими продуктами можно, но для того, чтобы получить белок в необходимом количестве съесть их нужно в несколько раз больше.

Ольга

Кузнецова врач-эндокринолог, диетолог Мясо входит в число продуктов с высокой биодоступностью (80-90%) — это означает, что белок из него хорошо усваивается организмом. В свою очередь у растительных продуктов биодоступность почти в два раза меньше. Отмечу, что степень усваиваемости белков из мяса очень сильно зависит от состояния желудочно-кишечного тракта и способа приготовления продукта. Так, мясо в измельченном виде усваивается гораздо легче, чем из куска. Наиболее оптимальные способы приготовления мяса — тушение, отваривание и приготовление на пару. А мясо, зажаренное до черной корочки, а также колбасные изделия и мясо с большим содержанием жира не принесут пользу организму.

Суровый климат Сибири требует мяса в меню

Врач гастроэнтеролог, терапевт, гериатр Валентина Останко рассматривает мясо как таблицу по набору белков жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. А для того, чтобы понять — нужен ли нам этот продукт, стоит вспомнить школьный курс биологии.

Валентина

Останко врач-гастроэнтеролог, терапевт, гериатр Белок, содержащийся в мясе, служит строительным материалом для всех клеток организма. Мы живем в Западной Сибири, где 6 месяцев зимы, а другие 6 месяцев подготовка к этой зиме, в нашем регионе очень трудно быть вегетарианцем или веганом. В основном это из-за особенностей климата и произрастания разнообразных овощей и фруктов. Потребляя рыбу, как и другие морепродукты, трудно покрыть нормы железа, необходимого для организма. Кроме того, это должна быть морская рыба, а не речная, которая кроме белка несёт в себе опасность заражения описторхозом. Также морская рыба недоступна многим из-за высокой стоимости.

Известно, что мясо более доступный в экономическом плане продукт, смотря, конечно, какой вид выбрать. Оказывается, люди с заболеваниями ЖКТ могут смело заменять говядину/телятину свининой, вопреки существующему мнению, что этого делать нельзя.

— Если у вас нет ограничений по религиозным убеждениям или из-за аллергии и непереносимости, то вы смело можете добавлять в меню свинину. К тому же, это очень полезно тем, кто работает физически. При активной нагрузке взрослому человеку следует потреблять около 3 000 килокалорий в сутки, и на жиры приходится не менее 70-80 граммов. Соответственно, «закрыть» половину потребности, вы можете животным жиром. Можно даже позволить себе сочный жирный стейк на гриле. Но это должно быть не ежедневно, — делится гастроэнтеролог.

Еще одна полезная составляющая свинины — сало, содержащее в составе полезную арахидоновую кислоту, которая встречается очень редко, а в растительных маслах и вовсе отсутствует.



— Эта незаменимая жирная кислота является частью фермента сердечной мышцы и принимает участие в холестериновом обмене, синтезе гормонов и участие в иммунных реакциях, — говорит Валентина. — Но не забывайте, что сало очень калорийное, и стоит ограничиться в потреблении — всего 10-20 грамм в неделю. А при заболеваниях желчевыводящей системы и поджелудочной железы вообще следует быть осторожным с салом и жирным мясом.

При заболеваниях ЖКТ лучше обратите внимание на филейные части свинины и приготовьте кнели, тефтели или паровые котлеты — в таком формате будет полезнее. Если человек абсолютно здоров, то может есть кусковое мясо, приготовленное любым способом, но не чаще двух раз в неделю. Всё должно быть без фанатизма и с любовью к своему здоровью! Наслаждайтесь жизнью. Ко всему подходите с умом, XXI век ведь на дворе! — завершает врач.

Фото: из архива редакции и личных архивов экспертов

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