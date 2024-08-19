«Сад под соснами». История томской цветочной фермы Дины Козловой и Виталия Мясникова

19 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Душистый горошек, загадочная молюцелла, море георгинов и целые грядки нежных цветочков с грозным названием «львиный зев» — все это растет всего в нескольких километрах от Томска, на цветочной ферме Дины Козловой и Виталия Мясникова «Сад под соснами».

Однажды посадив у себя на даче первые понравившиеся цветы, супруги так загорелись делом, что теперь они вдвоем выращивают тысячи цветов за сезон и мечтают о расширении объемов. В работе они придерживаются нескольких подходов: экологичность, сезонность и высокое качество. За это их ферма и полюбилась не только томским флористам, но и цветочникам из других городов.

Как семейной паре из Томска удалось создать свое цветочное дело в условиях сибирской природы, какие еще необычные растения есть у них на ферме и что значит «осознанное садоводство», рассказываем в нашем материале.

Цветы — это всегда что-то новое

Цветочная ферма «Сад под соснами» находится в селе Дзержинское. Здесь пара за сезон выращивает несколько тысяч розовых, белых, желтых, оранжевых цветов и даже злаки. Фото: Серафима Кузина

Цветочная ферма Дины и Виталия находится в селе Дзержинское, в окружении сосен, благодаря которым и получила свое название. «Сад под соснами» совсем не та огромная территория, на которой выращивают цветы в промышленных масштабах, это более интимная история.

Для Дины участок — ее родной дом, здесь она прожила все детство и еще девочкой помогала маме и бабушке в огороде. Теперь в Дзержинское она перебирается из душного Томска вместе со своим мужем Виталием на все лето. Здесь пара за сезон выращивает несколько тысяч розовых, белых, желтых, оранжевых цветов и даже злаки. Все хозяйственные работы ложатся на Дину и Виталия, конечно, при необходимости им помогают мама и бабушка, которые живут в загородном доме постоянно.

— Обычно мы стараемся рано встать, хотя бы в 7 утра, можно и пораньше, чтобы успеть срезать цветы до жары. Это особенно важно, если мы хотим, чтобы они были максимально напитаны всеми соками и сахарами и имели хорошую стойкость. Потом мы завтракаем, едем на работу или по другим делам в городе, потому что когда жарко, ничего на ферме делать нельзя. Лишь после пяти вечера мы выходим. Работы много, каждый день разное: полоть, подвязывать, прищипывать, плюс отдельного рассказа заслуживает борьба с вредителями… — говорит Дина. — Но на самом деле здесь классно работать, многие офисные сотрудники позавидуют, что ты кучу времени проводишь на природе. Пусть это сложная работа, но, во-первых, цветы — это, конечно, красиво. Во-вторых, еще и интересно, всегда что-то новенькое узнаешь о природе.

Фермеры Виталий Мясников и Дина Козлова с котом Семёном. Фото: Серафима Кузина

На участке Дины и Виталия вместо привычных грядок с луком и морковкой стелются ряды с яркими ароматными цветами. На первой гряде, к которой мы подходим, уже почти отцвели маки, вдалеке другие весенние цветы — колокольчики, рядом растут кустовые ромашки и разнообразные декоративные травы — паникум, или, простыми словами, просо. Тут же — декоративная морковка амми Дара, которая хороша в качестве дополнения к букету

Злаки, кустовая ромашка и ирландские маки Фото: Серафима Кузина

Далее видим несколько грядок с львиным зевом трех цветов — белые, розовые, оранжевые. Он хорош тем, что очень плодовит, из одного семечка может вырасти пять и больше веток с цветами. При этом культура достаточно устойчива к сибирской погоде, что тоже важно в условиях ограниченных ресурсов. В этом году фермеры решились на эксперимент: на одной из грядок они запустили процесс повторного цветения. Сейчас на некоторых растениях уже виднеются небольшие бутончики, и возможно, к концу августа, если погода позволит, они вновь распустятся.

Львиный зев Фото: Серафима Кузина

Экспериментальна грядка с львиным зевом, где фермеры запустили процесс повторного цветения. Фото: Серафима Кузина

Полюбовавшись львиным зевом, идем дальше: вот осенняя культура с яркими бордовыми верхушками — амарант; вот вьющийся душистый горошек, вот любимые многими садоводами цинии. Кстати, чтобы они хорошо росли, их верхушки надо «прищипывать», то есть срезать верхнюю часть стебля, чтобы способствовать развитию боковых побегов.

— В первые годы я сажала много циний, мне они очень нравились, а флористы как-то их не особо брали, мол, они и так везде растут, — показывает наша собеседница, — Мы, в основном, стараемся выращивать что-то интересное, и поэтому нынче решили посадить меньше этих цветов. А сейчас я смотрю на интерес флористов — что-то поменялось в этом отношении. Многие садовые цветы, в том числе цинии, стали модными, и надо, наверное, в следующем году увеличить их количество. Думаю, выберем разные цвета — сейчас у нас только белые и лососевые.

Чтобы цинии хорошо росли, их верхушки надо «прищипывать», то есть срезать верхнюю часть стебля. Это будет способствовать развитию боковых побегов, и тогда куст станет более «пушистым». Фото: Серафима Кузина

Тут же на ферме растут космея, скабиоза, анютины глазки, ирисы, декоративные подсолнухи, георгины и гладиолусы — знакомые названия почти любому цветоводу. Маленькую часть участка занимают огород и розы — ими увлекается мама Дины.

«Едовой» огород и розарий Фото: Серафима Кузина

От обычного сада ферму отличают лишь большие объемы. Изначально, отмечают супруги, между ними даже возник спор, как правильно называть то, что они делают — сад или ферма? Но оба признают — на первых порах они просто хотели попробовать делать то, что им обоим нравится и приносит радость.

Все началось со свадьбы… или нет?

Небольшая клумба с гладиолусами. Они распустятся только ближе к осени. Фото: Серафима Кузина

В полную силу цветочная ферма «Сад под соснами» работает уже три года. При этом ни Дина, ни Виталий до этого никогда не занимались профессионально садоводством. Оба они по образованию историки. Сейчас Дина работает в музее «Профессорская квартира», а Виталий — учителем в школе. Связала их не только любовь к истории, но и близость к природе: и Дина, и Виталий в детстве жили за городом и часто помогали родителям в огороде.

По словам Дины, история с фермой началась в 2020 году во время пандемии. Тогда она как раз уволилась из ТГУ, было немного грустно, что важный этап в жизни закончился. Нужно было искать что-то новое и чем-то себя занять, что в условиях коронавируса было непросто сделать.

— Мне тогда казалось, что надо вообще чем-то другим заняться. Потому что в том, что ты делаешь руками — больше смысла, чем, когда много сидишь, очень много говоришь, очень много думаешь, что-то обсуждаешь, а выхлопа мало, — объясняет Дина. — К тому же, начался ковид, мы сидели дома. Но был огород, мы тут, как всегда, проводили всё лето. Тогда я решила посадить первые интересные цветы — это был львиный зев. Я увидела, что во всем в мире, и в России тоже — Москве и Питере — развивалось фермерство, и подумала: а почему бы нам не попробовать, раз они могут? Мы купили профессиональные семена, посадили, что-то выросло. И так постепенно-постепенно мы поняли, что есть и интерес у магазинов к нашим цветам. Сейчас некоторые виды нельзя привезти из Голландии или откуда-то ещё, просто потому что они плохо переносят транспортировку. Потом ковид, санкции — всё стало еще сложнее с поставками. И мы стали развивать этот бизнес. У нас не так много места, участок маленький, поэтому выбираем наиболее продуктивные сорта.

Дина всегда была близка к огороду и цветам. И в какой-то момент времени это хобби переросло в бизнес. Фото: Серафима Кузина

Еще в тот момент Дина и Виталий готовились к свадьбе. Это событие тоже сыграло ключевую роль в создании фермы. Молодожены долго думали, где можно отпраздновать — хотелось что-то в кантри-стиле — но все места, которые они смотрели, не подходили. Тогда Дина и Виталий решили, что «раз гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», и устроили торжество прямо на даче. Смущало лишь то, что на территории были старые хозяйственные постройки и портили впечатление. Но от идеи не стали отказываться, наоборот, посчитали, что это повод обновить пространство.

Так на месте бывшей бани и сарая сначала построили дровяник — Виталию в этом помог отец — а потом и беседку с танцполом и огромным столом для свадьбы. С того времени прошло уже четыре года, а беседка и стол по-прежнему верно служат своим хозяевам и как место для отдыха, и как склад для цветов.

Беседка в окружении сосен Фото: Серафима Кузина

— Сажать мы что-то стали, в том числе, чтобы украсить территории вокруг беседки. Со временем она переросла в хозяйственное помещение, склад, где мы храним контейнеры для рассады. Сюда мы приносим и наши цветы, подрезаем их, ставим в воду и убираем в холодильник. Его мы, кстати, купили этой зимой, после того, как старый холодильник, вместо того, чтобы вырабатывать заданную температуру, начал работать как морозилка, и все 50 тюльпанов, которые в нем стояли, замерзли. Сейчас тут заново подведено электричество и установлена специальная розетка, которая контролирует напряжение, если что — она отключается.

Теперь беседка — это рабочая зона. Сюда приносят цветы, обрезают и ставят в холодильник на хранение. Фото: Серафима Кузина

Виталий уверен, что, на самом деле, их интерес к садоводству зародился задолго до ковида и свадьбы:

— 2015 год. Мы пьём чай в деревне [речь про село Дзержинское]. Мама приезжает с ярмарки, закупив творог и молоко. Листаем каналы — тогда только-только поставили «Триколор» — и вдруг на канале «Загородный» попадается передача про сады, которую вел Монти Дон, английский великий садовник. Называлась программа «Мировой садовод» — так ее на русский перевели. Там он рассказывал, как надо делать сады. И всё — с 2015 года мы фанаты Монти Дона.

— Да, можно сказать, мы всегда такое любили, тема постоянно была в нашей повседневной жизни. Эти программы очень классные — австралийских, американских, канадских садоводов, где они рассказывали про загородную жизнь. У нас всё равно квартира в городе, но всегда тянуло на дачу, к земле. Плюс у меня мама этим занималась с большим интересом, хотя она врач. Я тоже смотрела с детства и хотела что-то красивое выращивать, — говорит Дина.

Дина и Виталий за обрезкой цветов Фото: Серафима Кузина

Виталий соглашается:

— Для нас огород, если своё детство вспоминать, это все-таки овощи, это потребительское отношение, то есть понятие «сад» невозможно было понять: «Это детский сад, или что еще за „сад“?!». А там мы увидели прекрасную философию садоводства. Прекрасную именно в том, что ты сам создаешь что-то красивое. Конечно, «фермерство» уже про другое — это промышленное производство. Но философия садоводства очень рядышком в нашем понимании.

История и садоводство

Дину и Виталия интересует не только настоящее цветоводства, но и прошлое. Супруги по образованию историки. Дина работает в музее «Профессорская квартира», а Виталий — учителем. Свои исторические знания супруги стараются применять и в садоводстве. Фото: Серафима Кузина

Свои исторические знания Дина и Виталий стараются применять и в садоводстве. Дина рассказывает, что раньше большой популярностью у цветоводов пользовался душистый горошек. Лишь в советское время его место в садах заняли более прихотливые цветы — астры и гладиолусы, а о горошке постепенно забыли. В последние годы ситуация поменялась, это растение с тонким ароматом вновь входит в моду. Благодаря его вьющимся свойствам, например, в Англии душистый горошек используют при оформлении зеленых изгородей и арок. Этот опыт Дина удачно применила и на своем участке:

— Это вьющаяся культура, ему нужно много места и возможность цепляться за что-то, чтобы идти вверх. В этом году мы специально построили для него опору, и он дорос почти до конца. Стараемся постоянно подрезать, чтобы он рос активнее.

Душистый горошек стоит посадить у себя в саду хотя бы ради нежного аромата, который особенно чувствуется по вечерам. Фото: Серафима Кузина

А еще с прошлого года Дина проводит лекции для всех желающих в «Профессорской квартире», где рассказывает о цветах в историческом контексте: какие раньше сады были в Томске, как выращивали растения, что было популярно у местных садоводов и многое другое. После каждой встречи Дина предлагает всем участникам собрать свой букет на память из цветов, выращенных на ее ферме.

— Мы бы хотели это делать тут, у нас в беседке — проводить разные встречи, мастер-классы по флористике, многие люди спрашивают: можно к вам приехать? Но пока пространство не готово. Виталий проще к этому относится, а у меня очень высокие требования к внешнему виду. Все ведь думают «это сад и тут все красиво». Но на самом деле, сад и ферма — это разные вещи: у тебя может быть пустая грядка, потому что только что всё срезали, или цветы ещё не успели расцвести. Но я понимаю, что людям все равно интересно заглянуть за изнанку.

Еще одно назначение беседки — в будущем проводить здесь встречи по флористике. Фото: Серафима Кузина

По словам Дины, возможно, первые камерные встречи на них ферме пройдут уже в этом сезоне. Лампочки в беседке развешены, стол передвинут, холодильник работает. Осталось дождаться, когда девичий виноград закроет часть крыши, и тогда пространство по-настоящему оживет.

Сложная наука «цветоводство»

Цветоводство — дело непростое и трудоемкое. Сезон у фермеров начинается еще в конце февраля и заканчивается поздней осенью. Фото: Серафима Кузина

Цветочный сезон у фермеров начинается, когда вокруг еще лежит снег — в конце февраля — с посадкой первых семян. В этом году специально для рассады Виталий оборудовал дачную веранду: завел отопление, сделал стеллажи, поставил профессиональные фитолампы.

Как поясняют садоводы, один из подходов на их ферме — чтобы растения цвели последовательно весь сезон: сначала в мае распускаются тюльпаны, летом — основные культуры, а ближе к сентябрю завершают сезон георгины. Заканчивается цветочный сезон только осенью, когда все растения готовы к зимовке.

Особенно тщательной подготовки требуют георгины. По словам Дины, это самые сложные цветы из-за своей чувствительности к низким температурам и требовательности к уходу. Несмотря на это, георгинов на ферме порядка десяти разных сортов, отличных и по времени зацветания, и по размеру. У них даже есть своя теплица.

У георгинов даже есть своя теплица. Эти цветы наиболее прихотливые, тяжело переносят перепады температуры и требуют постоянного внимания. Фото: Серафима Кузина

— Наши любимые георгины — это «Северинс триумф», такие большие розовые цветы, в стиле «барби». Их очень любят и флористы. Это, кстати, старый сорт, продуктивный, его вывели ещё в 1932 году в Германии, и за годы он уже успел адаптироваться к нашей природе. А вот новые сорта — «шариками» — они выведены в Голландии в конце 1990-х — начале 2000-х и еще не очень хорошо прижились, с ними много бывает проблем. Но сорта очень классные, популярные, поэтому мы всё равно стараемся их выращивать. Для этого читаем о них, изучаем, как лучше обращаться с видом. Оказалось, что эти георгины чаще болеют, больше подвержены вирусам, плохо образуют клубни, то есть, любая плохая погода на них воздействует. Они плохо хранятся — могут пересыхать, гнить, и что бы ты ни делал, как бы часто ни проверял, ни контролировал влажность… Иногда бывает обидно, что вкладываешь столько сил, а они не успевают расцвести до первых заморозков.

Часть георгинов по традиции растет в открытом грунте. На участке они занимают большую территорию в несколько рядов (на фото слева). Фото: Серафима Кузина

Хотя Дина и предпочитает выращивать на ферме более устойчивые сорта георгинов, место для эксперимента всегда остается. Так, в этом году они закупили три новых вида: если они хорошо себя проявят и понравятся флористам, то займут свое место в саду.

Еще одна тонкость работы с георгинами — быстро увеличивающееся количество клубней у фермеров. Поэтому хорошими сортами Дина делится с друзьями и знакомыми, а с этого года еще и продает их. К удивлению фермеров, клубни пользовались спросом и в других городах: так, крупный заказ на 50 штук пришел к ним от девушки-фермера из Вологды. Как отмечает Дина, это частая история, когда фермеры делятся друг с другом сортами. Сами томичи покупают только профессиональные семена и клубни у проверенных фермеров, в том числе и иностранных:

— Есть американский фермер, с которой, кстати, многие начинали, вдохновившись её примером. Это Эрин Бензакейн, у неё есть свой Instagram* floretflower, там миллионы подписчиков. Она во многом была первопроходцем и продвинула цветочное фермерство в Америке. Мы у нее покупаем семена, в других американских магазинах — например, у компании Johnny’s, которая много обучающих роликов выкладывает у себя на сайте. Это все профессиональные семена и очень хорошие компании, у которых вся продукция сертифицирована. Там мы покупаем виды, которых здесь просто нет: заходишь на страницу, например, львиного зева, и глаза разбегаются! — отмечает Дина. — К тому же, там продаются именно цветы для срезки — это не то же самое, что цветы для сада. Они должны быть определенного качества, высоты, стойкости и прочих характеристик, что для нас важно. Также там очень хорошо занимаются селекцией, чего у нас нет. Каждый год иностранные производители предлагают что-то новое. Ты смотришь: о, новенький сорт появился! Интересно пробовать что-то новое. На самом деле, некоторые цветы ты даже не успеваешь купить, их разбирают покупатели со всего мира за несколько минут.

Для фермеров важно, чтобы цветы были высокого качества и соответствовали стандартам, поэтому они заказывают семена специальных сортов для срезки. Они должны быть определенной высоты и стойкости. Фото: Серафима Кузина

Среди российских компаний томичи отмечают фирму «Биотехника» — у них всегда большой выбор хороших астр. А тюльпаны они покупают у московской фирмы, которая сотрудничает с голландцами. Поэтому в каталоге компании можно найти изумительные сорта и по цвету — фиолетовый с серым отблеском и с не менее чарующим названием La Belle Epoque, и по виду цветка — с бахромой по краям или «мятыми» лепестками.

Из львиного зева получаются такие большие охапки цветов по 15-20 штук. Фото: Серафима Кузина

Выращивать и продавать свои семена Дина и Виталий пока не планируют — направлению придется уделять слишком много времени. Сейчас ребята сконцентрировались на выращивании цветов для срезки и увеличении объемов производства. Для этого много времени тратится на самообучение:

— Полезно пойти куда-то учиться, но ты же не поступишь на первый курс биофака, там будет много информации, которая тебе не так и нужна. Нужны конкретные специфические знания по цветоводству, но людям их почти негде получить. В России учат пчеловодству, земледелию, агротехнологии, а цветочному фермерству нет, поэтому многие фермеры сейчас запускают свои онлайн-курсы. Мы выбрали один из таких, на два года, от того, кому доверяем — это российский фермер Катя Фролова. Ее онлайн-курс состоит из ряда занятий, которые можно просматривать в удобное время и в нужном порядке, не привязан ко времени, мы просто проходили его дважды, первый год базовый, второй с дополнениями. Как устроить систему полива, как бороться с сорняками, посадка цветов, уход за ними и многое другое. Мы были прямо счастливы, потому что эти советы реально очень помогают. В какой-то степени мы были профаны, многое делали интуитивно, благодаря своему опыту. На курсе нам дали специальные здания гораздо быстрее, чем мы получили бы их методом проб и ошибок.

Экологичное производство

Фото: Серафима Кузина

Еще один принцип цветочной фермы — экологичный подход. Минимум химии, максимум природных средств даже в борьбе с вредителями.

— Вредители — это отдельная тема. Самый простой вариант борьбы — химический, но мы стараемся использовать такие средства, которые минимально наносят урон окружающей среде и нам самим — у нас тут и свой огород, — рассказывает Виталий. — Поэтому мы очень много времени потратили на то, чтобы понять, что лучше всего работает, что менее вредно, я смотрю всегда класс опасности, чтобы на пчел этот препарат не влиял раз уж у нас всё экологично, то и животные, и другие насекомые не должны страдать. Другой вариант — биологический, когда в борьбе с вредителями тебе помогают другие насекомые: божьи коровки, стрекозы и жужелицы. А нынче я узнал, что есть и третий вариант — это работа с грибами, то есть некоторые их виды позволяют снизить активность отдельных вредителей.

На ферме используется принцип экологичного садоводства: минимум химии, максимум природных средств даже в борьбе с вредителями. Фото: Серафима Кузина

Помимо тли и муравьев, с которыми бороться почти бесполезно, есть еще и вирусы, когда растение гибнет без видимых причин. Подобное в прошлом году произошло с молюцеллой, которую иногда называют «ирландским колокольчиком». Выручили знания с онлайн-курса.

— Первые два года мы ее выращивали и не было проблем. Мы думали, какое прекрасное растение, всё переносит: неважно, жара, холод, дождь. В прошлом году мы как раз на нее и сделали упор, она классная, объемная, приносит доход. Но в итоге 80% продукта выкинули, потому что на нее напала бактерия, — рассказывает Виталий.

Грядки с молюцеллой. Растение имеет аромат свежей зелени и очень симпатично смотрится в букетах. Фото: Серафима Кузина

Некоторые виды растений в большей степени подвержены различным заболеваниям. Например, очень болезненны исландские маки, многие фермеры даже отказываются от их выращивания. Но Дине эти цветы очень нравятся, и флористы их любят, поэтому на ферме к ним особое внимание:

— В этом году у нас успех: очень много выросло маков, все их срезали, продали, — рассказывает Дина. — Но они, как и моллюцела, подвержены гнили, для защиты без спецсредств не обойтись. Мы используем, например, классический фитоспорин — противогрибковое средство. Оказалось, что он самый эффективный.

Также фермеры отмечают, что важна профилактика заболеваний. Каждые две недели Виталий осматривает растения и при необходимости обрабатывается специальными препаратами от различных болезней. Садоводы уже научены опытом — часто в магазинах одно действующее средство продается под разными названиями и по разной стоимости. Чтобы не переплачивать, стоит обращать внимание на состав.

Молюцелла требует много ухода. Она одно из тех растений, которое подвержено в большой степени различным болезням. Фото: Серафима Кузина

Вторая сторона экологичности — техническая. На ферме с этого года используется капельный полив, который не размывает почву и не повреждает растение. Принцип простой: к каждому ряду на грядке подведена своя мягкая трубка с маленькими дырочками по бокам.

— Это позволяет поливать определённый ряд или грядку с каким-то растением. Также, поскольку используется капельный полив, то даже холодная вода успевает немного нагреться — растению принципиально, какая у нее температура. А еще при таком поливе ничего не размывается, как от лейки, он получается равномерный, — показывает Виталий.

Отдельный плюс — экономия сил и времени. Если раньше на полив, даже со шлангом, уходил весь вечер (и то, если повезет и будет напор), то сейчас установку можно включать и на ночь, и днем, потому что вода не попадает в процессе полива на листочки.

Капельный полив работает по принципу: к каждому ряду на грядке подведена своя мягкая трубка с маленькими дырочками по бокам. Полив можно осуществлять в течение всего дня или даже ночью. Фото: Серафима Кузина

Кстати, чтобы освободить время от прополки сорняков, в этом году на участке постелили агроткань — плотный материал из плоских полипропиленовых нитей. Под ним сорняки не растут, а для каждого растения прорезана своя лунка.

Еще одно нововведение на ферме — агроткань. Она полюбилась и домашнему любимцу Дины и Виталия — коту Семёну. Фото: Серафима Кузина

— Это изобретение уже давно известно в аграрном мире. Но мы думали, что у нас маленькая территория, зачем нам агроткань, мы можем все сами. Но нет. Это очень хлопотно — каждый день ходить и их дергать. И к тому же сорняки всё равно очень сильно забивают растения, не давая им нормально расти. А пока ты до него дойдешь, приложишь силы, чтобы прополоть, уже другие грядки затянет. В этом плане мы стараемся, конечно, упростить себе жизнь, потому что рук на всё не хватает уже.

Цветочный бизнес

Фото: Серафима Кузина

Дина и Виталий выращивают цветы для продажи флористам, у которых есть запрос на необычные растения. В основном цветочные салоны пока боятся экспериментировать с ассортиментом и чаще закупают классические цветы вроде роз. Также Дина и Виталий понимают, что они не всегда могут обеспечить магазины новыми партиями, так как сильно зависят от погоды — это накладывает определенные риски для флористов и их бизнеса.

— Главное найти своих по духу и у нас есть такие клиенты, мы это очень ценим, — говорит Дина. — Плюс те, кто следят за нами в социальных сетях, они видят из чего это рождаются, как все выращивается и с чем мы боремся постоянно. Для них эта история ценна еще и тем, что это фермерские цветы, которые выращены в Томске, локально. Мы видим, насколько это популярно в больших городах в центральной части страны — чтобы цветы были выращены, условно, в Московской или Рязанской областях. Но мы привыкли, что у нас у всех есть дачи, огороды — «что такого в этих цветах особенного, и я такие могу вырастить». Но постепенно интерес развивается, люди тянутся.

— Вожу цветы я, и договариваюсь со всеми тоже я. Бывает разный опыт. Один раз у меня был небольшой шок, когда я привёз наши цветы в один салон, а у них как раз была доставка из Голландии вроде бы. Коробка была открыта, там был львиный зев, смотрю, он как тряпочка лежит, коротенький, еле-еле живой. Я обычно человек не навязчивый, но тут говорю девушке, можно я их пощупаю, — и вот я взял эту тряпочку, так и сяк на неё посмотрел, у меня на лице, наверное, было выражение искреннего удивления. Я говорю девушке: «А скажите мне, пожалуйста, сколько вот это стоит?» Они мне не сказали, не знаю почему, но не сказали. Я до сих пор жалею, что я свой львиный зев не принёс им, чтобы показать разницу. Когда мы предлагаем свои цветы, мы четко понимаем, что это стандарт, это высший сорт, он соответствует тому уровню, который задают более опытные коллеги-фермеры из разных городов. Если не соответствует, мы об этом предупреждаем, говорим, что это первый сорт, он продается дешевле. До сих пор Дина каждый цветок измеряет, потому что это по правилам. Для нас важно именно качество.

Дина и Виталий выращивают цветы для продажи флористам, у которых есть запрос на необычные растения. Фото: Серафима Кузина

Работает цветочная ферма и на опт, и в розницу, что позволяет быть более устойчивыми. А с этого года на сайте фермы открылась продажа цветов по подписке — за 8 тысяч рублей в месяц каждую неделю обладатель подписки получает охапку из 15-20 живых цветов.

Обрезаются цветы строго по стандарту, принятому среди фермеров. До сих пор для этого Дина использует линейку. Фото: Серафима Кузина

Также этой весной цветочная ферма вышла на новый уровень: флористы из других городом стали заказывать томские цветы. Два больших заказа на тюльпаны поступили из Кемерова. Их Виталий отвозил на машине сам, отмечая, что в соседнем городе его хорошо приняли и были рады такому сотрудничеству.

— В прошлом я даже и думать не мог, что мы будем возить наши цветы куда-то за пределы Томска. А сейчас я понимаю, что если будут готовы брать в объеме, то мы готовы вкладываться в это. Понятно, это затраты, ты сам за рулем, но оно того стоит. И это даже вопрос не денег, а желания поделится этим, — говорит Виталий.

Курс на расширение

Большая мечта фермеров — приобрести новый участок в этом же районе, где они смогут развернуться с новыми силами. Фото: Серафима Кузина

Цветочное фермерство становится все более популярным в мире. Особенно оно развито в США и Европе. Главная идея — уважительное отношение к природе. В нашей стране фермерство начало развиваться в 2015–2017 гг. преимущественно в центральной части России, там запрос на естественность и близость к природе успел сформироваться. Сейчас сообщество фермеров растет, в том числе, и в Томске:

— Мы в этом деле не первопроходцы, и не ставим себя в пример, — отмечает Виталий. — В Томске есть люди, которые давно этим занимаются: опытная женщина, которая профессионально выращивает цветы, есть еще одна садовница. Обе предлагают свои цветы в магазины, работают в розницу. Мы с ними знакомы. Есть и другие...

У Дины и Виталия много планов. Из ближайшего — они хотят провести анализ почвы на участке, это позволит более осознанно подходить к выбору цветов и удобрений для них.

Большая мечта фермеров — приобрести новый участок. Тот, с которого все начиналось, уже не справляется с объемами, а запрос на необычные цветы с каждым годом растет. Пока покупка новой земли только в планах — она потребует больших финансовых вложений. Но Дина и Виталий не теряют надежды, что когда-то в этом же районе у них будет еще один участок побольше, где они смогут развернутся с новыми силами.

Текст: Алёна Попова

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