«Живой» свет. Как проиллюстрировать классическую симфонию

26 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На минувшей неделе, 22 июня, в Томске вновь сыграли «Ленинградскую» симфонию Шостаковича в сопровождении световой инсталляции и видеомэппинга, которые подготовил московский режиссер Дмитрий Масаидов.

В итоге получилось представление, где музыка оживает на стенах и потолке зала, делая мощное классическое произведение еще более проникновенным.

Как визуализируют симфоническую музыку, почему это сделать труднее, чем оформить выступление музыкантов-электронщиков или металлистов, «Томскому Обзору» рассказал видеохудожник Дмитрий Масаидов.

Фото: Серафима Кузина

— В целом, сегодня зритель уже «наелся» видеомэппингом, он стал достаточно привычным явлением. Мы используем, в основном, лазеры и проекторы. Есть несколько фирм себя зарекомендовавших, у которых есть в наличии необходимая аппаратура, в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге. В принципе, сегодня это доступная технология, — рассказал Дмитрий Масаидов. — Но есть такие направления, как классическая музыка, где она еще не слишком часто применяется.

Фото: Серафима Кузина

На прошедшем концерте музыкальное произведение сопровождалось видеорядом сразу на нескольких уровнях. На сцене за оркестром был размещен большой экран, где транслировались малоизвестные фото и фрагменты кинохроники осажденного Ленинграда. По краям сцены на боковые экраны выводилась генеративная графика — пламя и другие элементы, которые «дышали» вместе с музыкой.

— Параллельно с архивными материалами, мы используем генеративную, можно сказать, реактивную графику, и видеоряд у нас связан с музыкой, живет вместе с ней. «Биение» видео происходит под ее ритм, поэтому возникает другой эффект — дополнительное воздействие на зрителя, — отметил Дмитрий Масаидов. — Сейчас, как правило, весь вопрос сложности мэппинга сводится к количеству оборудования, которое нужно использовать. Можно «заливать» [изображением] большие здания, использовать архитектурный мэппинг... В работе с оркестром сложность, скорее, в том, чтобы обуздать звук, который приходит от живого оркестра в живом помещении. Оркестр — это живой организм. Если бы мы делали показ под минуса в одном и том же зале, картинка была бы более статична, но все равно менялась. А с живым оркестром исполнение другое, да и подстраиваемся мы под каждый зал всегда индивидуально. Это сложно — если выходящий со сцены звук не обуздать, то все выйдет из-под контроля, стены и потолок зала зальет один сплошной цвет. Нужно ловить момент и держать его на этом «поводке».

— Это очень сложная, серьезная история. Все должно быть строго, есть четкая канва и нужно быть аккуратным, чтобы просто не спошлить, но при этом сохранить «дыхание». Поэтому достаточно сложный проект, — говорит Дмитрий Масаидов. Фото: Серафима Кузина

Художник поясняет, что дополнительная трудность заключается в организации репетиций с исполнителями — нужно каждый раз собирать оркестр в 100 человек. Отчасти именно поэтому подобных концертов в нашей стране в год проходит немного.

На репетиции Фото: Серафима Кузина

— Специалистов в нашей сфере нигде не учат, это все самоучки. Именно видеомэппинг освоить не так сложно, поэтому сейчас много виджеев. Они начинают делать что-то в клубах, на тусовках, потом расползаются [по разным проектам]. Я в свое время к этому пришел точно так же — просто стало интересно. Потом мы выступали на разных фестивалях, в основном, в клубах, — отметил Дмитрий Масаидов. — На этот проект в прошлом году нас позвал дирижер, мы с ним уже были знакомы. Посмотрели, сделали, собрали, попробовали, вроде норм! Потом съездили [с концертами] в Читу, Иркутск — прошло нормально. И вот решили повторить.

На концерте Фото: Серафима Кузина

По мнению Масаидова, сейчас видеомэппинг в целом уходит в очень масштабные истории:

— Появляется много нестандартных экранов: сферы, например. Соответственно, под них идет нестандартная подготовка контента. Также художники уходят в графику «в реальном времени». Я думаю, что дальше в эту сферу придут нейросети, когда они научатся достаточно быстро видео обрабатывать. Уже есть наметки на то, что с видеомэппингом сольется и игровая индустрия.

Наталия Чабовская Фото: Серафима Кузина

— Особенность мероприятия, которое прошло 22 июня в БКЗ Томской филармонии, состоит в том, что это комплексный проект, где используются разные виды искусства. Для этого нам потребовалось приглашение специалистов уникального профиля, которых в России достаточно мало. А тех, кто связан с классической музыкой, буквально единицы, — отметила директор Томской областной государственной филармонии Наталия Чабовская. — В этом году мы доработали возможности нашего зала. Задействовали стены, потолок, зал и видеоэкран. Расширили акустическое пространство, разместив дополнительную духовую группу на балконе.

Дополнительная духовая группа на технических балконах Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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