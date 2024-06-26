«Живой» свет. Как проиллюстрировать классическую симфонию
На минувшей неделе, 22 июня, в Томске вновь сыграли «Ленинградскую» симфонию Шостаковича в сопровождении световой инсталляции и видеомэппинга, которые подготовил московский режиссер Дмитрий Масаидов.
В итоге получилось представление, где музыка оживает на стенах и потолке зала, делая мощное классическое произведение еще более проникновенным.
Как визуализируют симфоническую музыку, почему это сделать труднее, чем оформить выступление музыкантов-электронщиков или металлистов, «Томскому Обзору» рассказал видеохудожник Дмитрий Масаидов.
— В целом, сегодня зритель уже «наелся» видеомэппингом, он стал достаточно привычным явлением. Мы используем, в основном, лазеры и проекторы. Есть несколько фирм себя зарекомендовавших, у которых есть в наличии необходимая аппаратура, в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге. В принципе, сегодня это доступная технология, — рассказал Дмитрий Масаидов. — Но есть такие направления, как классическая музыка, где она еще не слишком часто применяется.
На прошедшем концерте музыкальное произведение сопровождалось видеорядом сразу на нескольких уровнях. На сцене за оркестром был размещен большой экран, где транслировались малоизвестные фото и фрагменты кинохроники осажденного Ленинграда. По краям сцены на боковые экраны выводилась генеративная графика — пламя и другие элементы, которые «дышали» вместе с музыкой.
— Параллельно с архивными материалами, мы используем генеративную, можно сказать, реактивную графику, и видеоряд у нас связан с музыкой, живет вместе с ней. «Биение» видео происходит под ее ритм, поэтому возникает другой эффект — дополнительное воздействие на зрителя, — отметил Дмитрий Масаидов. — Сейчас, как правило, весь вопрос сложности мэппинга сводится к количеству оборудования, которое нужно использовать. Можно «заливать» [изображением] большие здания, использовать архитектурный мэппинг... В работе с оркестром сложность, скорее, в том, чтобы обуздать звук, который приходит от живого оркестра в живом помещении. Оркестр — это живой организм. Если бы мы делали показ под минуса в одном и том же зале, картинка была бы более статична, но все равно менялась. А с живым оркестром исполнение другое, да и подстраиваемся мы под каждый зал всегда индивидуально. Это сложно — если выходящий со сцены звук не обуздать, то все выйдет из-под контроля, стены и потолок зала зальет один сплошной цвет. Нужно ловить момент и держать его на этом «поводке».
Художник поясняет, что дополнительная трудность заключается в организации репетиций с исполнителями — нужно каждый раз собирать оркестр в 100 человек. Отчасти именно поэтому подобных концертов в нашей стране в год проходит немного.
— Специалистов в нашей сфере нигде не учат, это все самоучки. Именно видеомэппинг освоить не так сложно, поэтому сейчас много виджеев. Они начинают делать что-то в клубах, на тусовках, потом расползаются [по разным проектам]. Я в свое время к этому пришел точно так же — просто стало интересно. Потом мы выступали на разных фестивалях, в основном, в клубах, — отметил Дмитрий Масаидов. — На этот проект в прошлом году нас позвал дирижер, мы с ним уже были знакомы. Посмотрели, сделали, собрали, попробовали, вроде норм! Потом съездили [с концертами] в Читу, Иркутск — прошло нормально. И вот решили повторить.
По мнению Масаидова, сейчас видеомэппинг в целом уходит в очень масштабные истории:
— Появляется много нестандартных экранов: сферы, например. Соответственно, под них идет нестандартная подготовка контента. Также художники уходят в графику «в реальном времени». Я думаю, что дальше в эту сферу придут нейросети, когда они научатся достаточно быстро видео обрабатывать. Уже есть наметки на то, что с видеомэппингом сольется и игровая индустрия.
— Особенность мероприятия, которое прошло 22 июня в БКЗ Томской филармонии, состоит в том, что это комплексный проект, где используются разные виды искусства. Для этого нам потребовалось приглашение специалистов уникального профиля, которых в России достаточно мало. А тех, кто связан с классической музыкой, буквально единицы, — отметила директор Томской областной государственной филармонии Наталия Чабовская. — В этом году мы доработали возможности нашего зала. Задействовали стены, потолок, зал и видеоэкран. Расширили акустическое пространство, разместив дополнительную духовую группу на балконе.
Текст: Егор Хворенков
Фото: Серафима Кузина
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