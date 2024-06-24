Загадка часов в пассаже Второва: что удалось выяснить

24 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В пассаже Второва, построенном в Томске более 100 лет назад, до сих пор сохранилось много исторических деталей. Один из таких артефактов — старинные часы, вмонтированные прямо в стену зала на втором этаже здания.

Возможно ли, что это часы, оставшиеся еще со времен дореволюционной гостиницы «Европа», или они появились в здании позднее? Выясняли, кто и когда мог их установить.

Старинные часы находятся в концертном зал «Хрустальный» Томского музыкального колледжа им. Эдисона Денисова. Фото: Серафима Кузина

Концертный зал «Хрустальный» Томского музыкального колледжа им. Эдисона Денисова расположен на втором этаже пассажа Второва. Попасть туда можно через массивную дверь со стороны проспекта Ленина, поднявшись вверх по мраморной лестнице с коваными перилами.

До революции оба верхних этажа в пассаже занимала фешенебельная гостиница «Европа». Гостей ждали 60 роскошных номеров, первый в городе лифт, ресторан и даже концертный зал, в котором выступали приезжие звезды.

Сейчас на месте гостиничного ресторана действует «Хрустальный» зал колледжа. В нем сохранилась богатая лепнина, отчасти, более позднего периода — с советской символикой — и встроенные в стену большие часы.

Когда-то в этой части здания располагался ресторан фешенебельной гостиницы «Европа» Фото: Серафима Кузина

В училище о точном времени появления часов не знают — уверены лишь, что они здесь давно. Поэтому помочь разобраться, сколько им лет и когда они могли появится в зале, мы попросили главного в Томске мастера по старинным часам, художника-реставратора ТОКМ Владимира Фадеева. Он осмотрел механизм и саму встроенную в стену часовую башню и пришел к нескольким выводам.

Владимир Фадеев за осмотром часов Фото: Серафима Кузина

Во-первых, по мнению Фадеева, установка часов, вероятнее всего, была включена в изначальный проект здания прямо при строительстве — тогда же для них и была сделана ниша. Вероятнее всего, в этом зале работал ресторан гостиницы. И присутствие больших часов с боем в таком помещении выглядит вполне логичным.

Дверцу удалось открыть — специально для этого Владимир Анатольевич захватил ключи, подходящие к такого рода корпусам. А вот названия производителя, которое часто можно встретить напечатанным на циферблате часов, нам обнаружить не удалось. Более того, как оказалось, далеко не всегда это является названием производителя всей сборки:

«В России тогда практиковались интеграции, когда механизм делает одна фирма, другая покупает его и делает корпус, а третьей заказывают циферблат. Потом всё собирают в кучу, и получаются часы. Поэтому какая фирма и когда их изготовила, определить практически нереально. Единственное, как можно уточнить производителя сейчас, это найти в архивах бумаги периода постройки этого здания, возможно, в них сохранилась информация об этом», — поясняет Владимир Анатольевич.

Циферблат и маятник часов еще остались с прошлых времен Фото: Серафима Кузина

Также Фадеев вспомнил, что лет 20-25 назад, когда в нынешнем «Хрустальном» зале еще располагался читальный зал Томской областной Пушкинской библиотеки, он предлагал отреставрировать старинные часы, но денег на эти цели тогда не нашлось. Позднее часы все-таки отремонтировали, какое-то время они шли, и Фадеев очень радовался этому факту. Сейчас они снова стоят. Когда мы открыли часы, Владимир Анатольевич пришел к выводу, что старинный механизм, самую ценную и значимую часть таких часов, не стали восстанавливать. Его просто заменили на современный:

«Цепей нет, гирь нет, маятник висит на саморезе, стрелки совершенно не того типа, которые должны быть на таких часах! Если присмотреться хорошо, то там видно, что циферблат прикручен к какими-то конструкциям, которые находятся позади циферблата, обычными саморезами. То есть ремонт состоял в чем: сняли старый механизм — куда его дели, я не могу сказать — и поставили обычный китайский, который продается в массовом порядке, на батарейках», — расстроился эксперт.

Если присмотреться, то можно увидеть, что маятник просто прикручен к циферблату на саморез Фото: Серафима Кузина

В начале нулевых, когда Фадеев хотел заняться этими часами, гири, которые подвешивались на цепи, еще были целы — они лежали внутри корпуса, под механизмом. Сейчас ни того, ни другого не осталось. Из сохранившихся частей — корпус, циферблат, маятник и гонги для боя часов. По словам Владимира Анатольевича, подобные часы с полным комплектом «начинки» сохранились в Томске в одном из залов Художественного музея. Он сам восстанавливал их механизм, с присущей реставратору аккуратностью и вниманием к деталям.

Дверца часов декорирована узорами в виде цветов Фото: Серафима Кузина

Похожие часы можно найти и в сети — периодически они продаются на самых разных площадках. Внешний вид «второвских» часов за сто лет практически не изменился, если не считать исчезнувших деталей.

Владимир Фадеев прислал нам скриншот с изображением подобных часов, которые выставлены на аукционе. Фото: предоставлено Владимиром Фадеевым

Сейчас стрелки старинных часов остановились на без двадцати час и показывают всегда одно и тоже время. Тем не менее, считает Владимир Фадеев, вновь завести их и даже полностью отреставрировать все еще можно. Старинный механизм для таких часов в полной комплектации стоит около 50 тысяч рублей, плюс чуть больше — работа мастера. Если «второвские» часы в нише когда-нибудь починят, они продолжат не только украшать один из исторических интерьеров города, но и смогут отмерять время еще много-много лет.

Сейчас часы стоят, но есть вероятность, что их когда-нибудь отремонтируют Фото: Серафима Кузина

Пассаж Второва построен в Томске в апреле 1905 году на деньги иркутского товарищества «А. Ф. Второв и сыновья». Подробнее об истории здания и его особенностях читайте в наших материалах: Исчезнувший лифт и световые колодцы. Как был устроен пассаж Второва в Томске и что его может ждать и Подвал в иллюминаторе. Люксферы и другие артефакты пассажа Второва, которые сохранит или уничтожит капремонт.

Текст: Алёна Попова, Елена Фаткулина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».