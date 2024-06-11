Дети на работе. В Томском филиале АО «ССК» отметили День защиты детей

11 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне праздника в Томском филиале АО «Сибирская Сервисная Компания» прошло необычное мероприятие. Дети сотрудников пришли на работу к своим родителям, узнали, чем взрослые там занимаются, а еще поели конфет, поплясали с аниматорами и научились делать мороженое.

Как прошло мероприятие — рассказываем в нашем материале.

В гости к родителям

Фото: Серафима Кузина

Начало экскурсии по филиалу Фото: Катерина Фрянова

— Нам важно узнавать и поддерживать семьи сотрудников. Сам Международный день защиты детей — это важное событие, которое создает атмосферу радости, веселья и неформального общения, — считает директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — Знакомая фраза: «хочу как мама и папа». Я рассказывал дочкам, чем занимается Сибирская Сервисная Компания, что производят из нефти, в каких регионах мы работаем. Они знают, что я окончил техникум, потом университет, что у меня два высших образования. Знают, что работать я начинал «в поле» помощником бурильщика, и что путь до руководителя не был простым.

Евгений Телков с дочками Фото: Серафима Кузина

— Такое мероприятие в Томском филиале проводится впервые. Цель — познакомить детей с работой их родителей, чтобы увидели, каким важным делом занимаются их мамы и папы, и какой результат приносит их деятельность. Своей пятилетней дочке дома я рассказывала, что на работе встречаю новых людей и провожаю тех, кто решил уйти в другие компании. Составляю важные документы, чтобы другие люди могли выполнять свою работу и за это получать зарплату. Дочка мечтала побывать у меня на работе, и её мечта сегодня сбылась, — отметила начальник отдела кадров Томского филиала АО «ССК» Евгения Дурова. — Дети — наше будущее и кто знает, может, кто-то из них пойдет по стопам своих родителей и выберет профессию в нефтяной отрасли.

Евгения Дурова с дочерью Фото: Серафима Кузина

Праздник организовали так, чтобы было познавательно, весело и интересно. Для всех детей сотрудников провели небольшую экскурсию с основной информацией о компании. Затем, разделив гостей на группу постарше и помладше, отправили по кабинетам, в каждом из которых сотрудники рассказывали про свои обязанности и особенности работы.





Фото: Серафима Кузина

Например, в геологическом отделе показывали керн и различные образцы древних залежей, предлагая угадать их возраст. В отделе снабжения детям дали потрогать части устройств, которые кто-то из их родителей использует «в поле». Маленьких гостей пустили в темную и шумную серверную, где хранятся данные компании. Всего дети прошли с десяток кабинетов, на двух этажах здания, не забыв заглянуть и к директору. Для поддержания сил в некоторых кабинетах юных визитеров еще и угощали конфетами.

Фото: Катерина Фрянова

Фото: Катерина Фрянова

Фото: Серафима Кузина

Фото: Катерина Фрянова

— Понятное дело, что маленькие дети во всех кабинетах в основном ели сладости. Взрослые ребята более осознанно воспринимали информацию, задавали вопросы, — рассказала председатель совета молодых специалистов Томского филиала АО «ССК» Алёна Денисенко. — Некоторые спрашивали, как ведут себя их родители на работе, слушаются ли. Еще интересовались, хорошую ли зарплату им платят.

Алена Денисенко Фото: Серафима Кузина

В конце экскурсии юным гостям предложили примерить рабочую униформу сотрудников ССК — куртку и каску. Дети, естественно, не стали упускать такую возможность. А после примерки ребят ждали аниматоры. Попрыгав и побегав с ними, дети были готовы к заключительному этапу праздника — мастер-классу по приготовлению мороженого.

Куртки и каски почти подошли Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Мастер-класс по приготовлению мороженого Фото: Катерина Фрянова

— Сейчас вижу, что мы всё сделали правильно, — отметила Алёна Денисенко. — Учитывая мой аниматорский опыт, у меня уже глаз наметан, ты видишь, что ребенку нравится. Они бегают, прыгают, веселятся, улыбаются. Вполне возможно, это мероприятие станет ежегодным, как и празднование Нового года, когда молодые специалисты наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку и ходят поздравлять детей сотрудников.

Папы не на вахте Фото: Серафима Кузина

— Дети должны понимать, каким трудом занимаются родители, чем интересна их работа. Возможно, ребёнок пойдёт по их стопам, возникнет профессиональная династия. Уверена, что наша Сибирская Сервисная Компания делает важное и нужное дело для страны. Дети должны это знать, это дополнительный повод гордиться своими родителями. Моя дочка знает и видит, как важна для меня моя работа, как увлечённо я ее делаю, — отметила ведущий специалист Цеха производственного обеспечения Томского филиала АО «ССК» Елена Иванова.

— Чем занимается моя мама, я уже знаю. Мама говорила, что она работает удаленно с людьми по всей стране. Она участвует в том, как ищут нефть, бурят скважины. Мне сложно представить, как это происходит, но очень интересно. Еще любопытно, чем занимаются другие люди в организации. Сегодня я смогла это узнать, — рассказала дочка Елены.

Елена Иванова с дочерью Фото: Серафима Кузина

— Нужно, чтобы дети понимали, что ничего не даётся просто так, что нужно трудиться, чтобы добиваться своих целей. Важно, чтобы они имели представление, чем занимаются их родители, как проходит рабочий процесс, какие есть сложности. А еще о том, что профессии бывают разные, — подчеркнул ведущий инженер по бурению Томского филиала АО «ССК» Николай Вишневский.

Дочка Николая рассказала, что ей было интересно посмотреть, где папа работает, и узнать, как делают буровые растворы. Особенно понравилось, как делали мороженое и проходили испытания.

Николай Вишневский с дочкой Фото: Серафима Кузина

— Хорошо, что ребята увидели не просто здание со стороны, а получили представление о том, как устроена работа их родителей. Особенно это важно для тех, кому сейчас 5-9 лет, когда у детей глаза горят на всё: всё хотят посмотреть, потрогать, составить собственное мнение, — считает начальник смены Томского филиала АО «ССК» Роман Свекла. — Моему сыну уже 14 лет. Важно, чтобы он видел разное и смог выбрать профессию по душе.

Роман Свекла с сыном Фото: Серафима Кузина

— Хоть я и увлекаюсь ИТ-направлением, в целом, мне интересно и то, чем занимается мой отец. В офисе я уже был много раз, но сегодня гораздо больше узнал о том, что здесь происходит и какие отделы за что отвечают, — отметил сын Романа.

Фото: Серафима Кузина

— Я не в первый раз в офисе компании. Папа очень много рассказывал о своей работе, но сегодня я узнала очень много нового: какие отделы есть, кто и как работает, чем занимается, — рассказала старшая дочь директора Томского филиала АО «ССК». — Очень запомнился отдел геологический, где камни лежали на столе. Там были следы от папоротника, я впервые такое видела. В целом все очень понравилось!

Фото: Серафима Кузина

— Сегодняшний праздник вызвал улыбки не только у детей, но и у взрослых, создал здоровый настрой на работу и выполнение планов. Наша компания заботится о семьях и детях и, я уверен, что проведение такого мероприятия поможет нам еще больше укрепить отношения в коллективе, — уверен директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков. — Возможно, именно сегодняшний день в будущем повлияет на выбор профессии для ребятишек. Может, кто-то из них станет мастерами, инженерами, юристами, бухгалтерами, экономистами, бурильщиками или руководителями. И уж точно этот день останется в копилке воспоминаний, как один из интересных!

АО «Сибирская Сервисная Компания» работает во всех нефтегазоносных регионах страны. Крупнейшие недропользователи России доверяют АО «ССК» сложные и ответственные объекты. Сибирская Сервисная Компания — член Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC), лидер ежегодной премии «Лучший работодатель среди буровых компаний — 2023» Первого Бурового Портала, является лучшей нефтесервисной компанией в номинации «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение» по итогам опроса рейтингового агентства «Центр поставщиков ТЭК» в 2023 году.

Фото: Серафима Кузина

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