Наука и безопасность. Как устроиться в «Биолит» и не пролететь с учебой

30 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В жизни каждого студента есть три вечно актуальных вопроса: где бы поесть, как хорошо провести время и когда уже пора выходить на работу.

В третьем выпуске нашей серии материалов, подготовленных совместно с Департаментом труда и занятости населения Администрации Томской области, рассказываем сразу о двух студентках: Софье Драгула и Анастасии Поповой, которые нашли свое место в томской компании «Биолит». Девушки рассказали, как компьютерные игры помогают в профориентации, как работа помогает в учебе, и как понять, когда уже пора трудоустраиваться. Вот их истории.

Экологи, биоремедиация и «Сталкер»

Софья Драгула Фото: Серафима Кузина

Софья Драгула приехала в Томск из Барнаула, а туда попала из казахстанского город Риддер, что под Усть-Каменогорском. У соседей девушка училась на биофаке Алтайского государственного университета, но закончив бакалавриат, Софья — вслед за своим парнем — отправилась в Томск. Здесь она поступила в магистратуру ТГУ и уже заканчивает первый курс.

— В школе я играла в , там были экологи, и они меня заинтересовали. А потом как-то само собой получилось, что я попала на биофак. Правда, выяснилось, что там все совсем не так, как в «Сталкере». Я расстроилась, конечно, но было поздно. Хотя учиться мне нравилось, — рассказала Софья Драгула.

Поступая в «экологическую» магистратуру, Софья написала профильную олимпиаду на сто баллов и рассчитывала двигаться по уже выбранному профессиональному вектору, но внезапно планы пришлось поменять:

— В приемной мне комиссии сказали: «На экологию большой конкурс, вы не пройдете». И предложили программу « и мониторинг» — та же экология, но с другим уклоном. Прошла вступительное собеседование и меня взяли, — пояснила Софья.

Первое время учеба шла сложно: все пары онлайн, только практика очно, но заданий много, преподаватели требовательны, и присутствовать на занятиях, хоть и дистанционно, надо без пропусков. Тем не менее, приноровившись, девушка задумалась о том, чтобы пойти работать.

— Где-то с ноября я регулярно листала «хэдхантер», — рассказала она. — Но вакансий биолога в Томске не очень много. Можно было устроиться в Институт химии нефти, где я проходила практику, но там очень маленькие ставки. Хотела попробовать себя в роли ассистента ветеринарного врача — сходила на собеседование и поняла, что это не моё. На собеседование в «Биолит» отправилась без особых надежд. Но меня там очень радушно встретили, мы пообщались с директором и в этот же день меня взяли на работу. Никаких испытательных сроков не было, правда, нужно было в кратчайшие сроки сдать много анализов для прохождения медосмотра. И вот с 6 мая я здесь, работаю с 8.00 до 17.00 по пятидневке.

Фото: Серафима Кузина

Софья устроилась в «Биолит» на позицию инженера-микробиолога. Она проверяет и снимает пробы, выращивает среды для микроорганизмов, проводит контроль:

— Мне повезло, что мой научный руководитель микробиолог и моя работа была связана с микробиологией. Технически я все умею делать. Плюс еще в Барнауле проходила «Основы микробиологии». На учебе были одни среды, здесь другие, про которые я вообще ниечго раньше не знала, поэтому коллеги всему доучивают. Пока получается! Я много чего уже делаю, — отметила Софья Драгула. — Когда на учебе я делала посевы, делала их долго. Тут научилась быстро — удивляюсь, насколько скорость увеличилась. В «Биолите» я получаю колоссальный опыт. Ну и отчасти моя мечта сбылась — я работаю в похожих антуражах, что и экологи в «Сталкере».

С совмещением работы и учебы девушка практически не испытывает проблем. Пары проходят вечером, а до института, где проходит практика, можно быстро дойти от «Биолита».

— Допустим, на прошлой неделе в своем институте я делала посев. Ушла пораньше чуть-чуть с работы, тут добежать быстро. Пришла, сделала посев, ушла. Через неделю приходишь, считаешь колонии, — рассказала Софья. — Правда, пока очень сложно просыпаться и добираться до Академгородка с Тверской.

Девушка также отмечает, что при выборе места работы надо внимательно прислушиваться к себе, чтобы потом не пришлось жалеть.

— Если реально чувствуешь, что это не твое — лучше сразу уходить. Например, так я не пошла работать в ветклинику. А здесь почувствовала, что я на месте, — рассказала Софья Драг

Контроль и дисциплина

Анастасия Попова Фото: Серафима Кузина

Анастасия Попова заканчивает ТУСУР. В этом году она станет дипломированным специалистом по охране труда. На первом курсе девушка устроилась в общепит, но со временем ушла из него, чтобы сконцентрироваться на учебе. На втором курсе Анастасия нашла подработку, близкую к её будущей профессии — она стала техником по ГО и ЧС в Томском политехе.

— Пошла работать, чтобы получить дополнительные компетенции, ну и заработок. Я работала после обеда или вечером. Это удобно, пары прошли, я свободна. Если пары дистанционные, было легче совмещать, — отметила Анастасия Попова. — В политехе отработала полтора года, но там была небольшая ставка (потому что ненормированный день) и не совсем понятные перспективы. Как подработка нормально, как основное место работы — не очень.

Подходя к завершению своего обучения в ТУСУРе, Анастасия решила устроиться на «настоящую» работу, с полной загрузкой и карьерными перспективам.

— Время идет, нужно смотреть — работать ли по профессии, понять, понравится ли мне она, будет ли получаться. Поэтому я просто оставила заявку на «работном» сайте. Мне написали из «Биолита», я пришла на собеседование и через два дня уже сказали, что можно выходить на работу, — рассказала Анастасия Попова. — Здесь я занимаюсь контролем прохождения медосмотра сотрудников, направлением их на медосмотр. Еще проверяю процесс обучения по охране труда, оказания первой помощи, использованию средств защиты, слежу за условиями труда, техникой безопасности, изучаю должностные инструкции, помогаю в подборе нормативных документов, приказы составляю, в качестве члена комиссии участвую в проведении официальной оценку условий труда и профрисков. Частично меня этому учили в вузе, но больше понимать начинаешь именно здесь, на практике. Мне помогает моя наставница, я со всеми вопросами к ней обращаюсь.

Освоиться с должностными обязанностями Анастасии позволяет жесткий самоконтроль.

— Мне помогает то, что я ставлю себе сроки и постоянно все записываю, потому что идет большой поток информации и большое количество людей, которых нужно проконтролировать. Поэтому задачи себе определяю, сроки, напоминалки, — рассказала Анастасия Попова.

Новое место работы будет связано и с выпускной квалификационной работой девушки. В дальнейшем она планирует поступить в магистратуру, продолжив обучение на юридическом или экологическом направлении.

— Пока меня все устраивает, буду пробовать себя в этом направлении. Зарплата хорошая для начинающего специалиста. Как только я прихожу с дипломом — она повышается, — отметила Анастасия. — Если иметь второе образование по экологии, то можно и на другую должность переходить, совмещать. Юрист по совместительству — тоже хороший вариант, очень мало таких кадров.

Студентам девушка рекомендует пробовать устраиваться на работу на втором курсе, когда начинается производственная практика.

— Стоит найти хорошее предприятие не просто для того, чтобы закрыть практику, а пойти именно по профессии. Так ты вникнешь, сможешь поспрашивать сотрудников, посмотреть своими глазами — потому что на практике тебе это может не понравиться. Ты сможешь понять, тянет тебя к этому или нет, поймешь, удастся ли во всем разобраться, не слишком ли много ответственности, или нужно что-то полегче, посвободнее, более творческое, например искать.

— Процесс профессионального самоопределения молодых студентов, молодых специалистов и сложившихся профессионалов может продолжаться на протяжении всей жизни. Поэтому очень важно в каждый конкретный момент времени осознавать, что ты работаешь там, где тебе комфортно, находишься на своем месте, — отметила руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных. — Так и для студентов очень важно во время обучения попробовать погрузиться в будущую профессию, оценить, подходит ли она им, чтобы затем, в случае необходимости, оперативно сменить карьерную траекторию.

Фото: Серафима Кузина

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