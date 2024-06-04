О зарплатах и бюрократии. Томские госслужащие развеяли мифы о госслужбе на встрече молодежного HR-сообщества
В среду, 22 мая, в томском Корпоративном университете управления «Исток» прошла очередная встреча, организованная молодежным HR-сообществом. На этот раз приглашенные гости — сотрудники областной администрации — рассказали студентам о государственной службе, развеяли мифы и ответили на вопросы.
О том, как прошла встреча — рассказываем в нашем материале.
Во встрече приняли участие и. о. заместителя губернатора по социальной политике Светлана Грузных, замгубернатора — руководитель аппарата губернатора Томской области Наталья Киселева и консультант комитета развития государственной гражданской и муниципальной службы Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области Игорь Дорофеев. В течение часа они рассказали аудитории из 70 студентов о нюансах государственной службы.
— Мы изучали вопрос отношения молодежи к госслужбе и поняли, что есть искажение у ребят в представлении, что это вообще такое. Подумали, как можно нивелировать эту проблему и решили, что интересен будет формат разрушения мифов, — рассказала студентка ТУСУРа, один из лидеров студенческого HR-сообщества Арина Семухина. — Мы провели опрос среди студентов, выявили топ-3 мифа и предложили рассказать о них троим опытным чиновникам. А организовать мероприятие помогли наши старшие коллеги из кадрового центра «Работа России».
В итоге чиновникам предстояло развеять, или подтвердить три мифа о своей работе.
Госслужба — это бюрократия и бумажная волокита
И. о. заместителя губернатора по социальной политике Светлана Грузных не согласна с тем, что чиновник — это бумажный бюрократ:
— На сегодняшний день госслужба ценит новые подходы, креативность, новые управленческие практики и так далее. В госслужбу нередко идут совсем молодые люди, выпускники вузов за самореализацией, потому что здесь постоянно проходит обучение по целому ряду направлений — от взаимодействия с населением до кардинального решения актуальных задач, тайм-менеджмента и бережливого производства. К тому же, госслужба — отличная возможность обрести единомышленников, стать частью команды, объединившей свои силы для масштабных преобразований, ведь сейчас множество межведомственных проектов.
В свою очередь, Наталья Киселева отметила, что документооборот — важная часть процесса, и он необходим для обеспечения предварительного анализа и экспертизы, что критически важно при решении вопросов жизнеобеспечения населения, которые также стоят перед служащими. Однако цифровизация всех процессов сегодня стоит на первом месте.
Игорь Дорофеев отметил, что сегодня в плане предоставления госуслуг государство переходит к клиентоцентричности, что ведет к снижению уровня бюрократии.
— В идеале должен быть минимизирован процесс ожидания госуслуги пользователем. Сейчас существенно сократился документооборот, — отметил Игорь Дорофеев. — Достаточно иметь мобильный телефон в руках, интернет, и отправиться на сервис госуслуг. Вам не нужно идти куда-то. Многие услуги предоставляются автоматически, без участия граждан, это значительно облегчило и саму работу офисных служащих.
Госслужба — это низкооплачиваемая работа
Это утверждение отчасти подтвердили, отчасти опровергли все спикеры. Они заметили, что начинающие государственные служащие довольствуются очень небольшой зарплатой.
— В свое время я пришла на работу специалистом второй категории, получала небольшие деньги, — вспомнила Светлана Грузных. — Понятно, что важна материальная мотивация, но если ты хочешь состояться, то нужно понимать, что первое рабочее место с небольшой заработной платой — это твой фундамент для будущего, твоя инвестиция в становление профессиональной личности. На мой взгляд, это очень важно.
Светлана Николаевна также подчеркнула, что со временем молодой госслужащий раскроет свой потенциал, появится возможность двигаться по карьерной лестнице.
Игорь Дорофеев также подчеркнул, что идти на госслужбу за большими деньгами не стоит. Однако эта работа может обеспечить перспективу карьерного роста, а также комфортные условия труда. Его поддержала и Наталья Киселева. Она отметила, что карьера госслужащего может иметь развитие с малой родины, муниципалитета до уровня начальника крупной федеральной структуры.
— У нас есть прекрасные примеры, когда наши коллеги, молодые госслужащие, из главного специалиста вырастали до и.о. начальника департамента, а после уходили работать на федеральный уровень, — отметила Наталья Киселева. — Госслужба является отличным стартом для успешного карьерного пути.
Госслужба — скучная и монотонная работа
Развенчивая этот миф, Наталья Киселева вспомнила случай из начала своей карьеры.
— Я пришла на госслужбу в 1997 году после окончания юридического факультета. В тот период началась активная борьба с несанкционированной торговлей на улице — сносили палатки и киоски. Под окнами администрации бушевала толпа недовольных предпринимателей, которые теряли свое, пусть и незаконное, дело. Мой руководитель сказал: «Иди и договаривайся, подпиши соглашение с ними». Было страшно, но эта ситуация помогла открыть в себе навыки коммуникации и умение договариваться, — вспомнила Наталья Киселева. — Я нашла неформального лидера, который завел толпу и привел под окна городской администрации, и даже удалось договориться. Ситуация завершилась тем, что этот бизнесмен зарегистрировал общественную организацию по защите прав предпринимателей и администрация заключила с ним соглашение. Вообще, каждый день на госслужбе — это возможность помочь людям, параллельно развивая и проявляя свои лучшие качества.
В свою очередь Игорь Дорофеев подчеркнул, что причина появления мифа в том, что люди не знают, чем занимаются госслужащие.
— Например, департамент ЗАГС. У нас представление, что это только регистрация и расторжение браков. На самом деле, спектр функциональных обязанностей гораздо больше. Там только госуслуг 12 штук. У них [только] актов гражданского состояния — семь, а еще они занимаются общественной работой, формируют положительный образ семьи, чествуют юбиляров и так далее, — отметил Игорь Дорофеев.
В заключение, отвечая на вопросы студентов, Светлана Грузных рассказала, что еще позволяет специалистам задержаться на госслужбе.
— На самом деле, я для себя определяю госслужбу, как служение государству и людям. Но в первую очередь, на ней меня держат не зарплата, и даже не интересные задачи, а моя команда, которую я не могу подвести, — отметила Светлана Грузных.
Прошедшая в «Истоке» встреча стала вторым мероприятием подобного рода, организованным молодежным HR-сообществом. В новом учебном году ребята планируют продолжить формат и развеять мифы, сформированные вокруг других профессий или отраслей.
Фото: Серафима Кузина
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