О зарплатах и бюрократии. Томские госслужащие развеяли мифы о госслужбе на встрече молодежного HR-сообщества

4 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В среду, 22 мая, в томском Корпоративном университете управления «Исток» прошла очередная встреча, организованная молодежным HR-сообществом. На этот раз приглашенные гости — сотрудники областной администрации — рассказали студентам о государственной службе, развеяли мифы и ответили на вопросы.

О том, как прошла встреча — рассказываем в нашем материале.

Фото: Серафима Кузина

Во встрече приняли участие и. о. заместителя губернатора по социальной политике Светлана Грузных, замгубернатора — руководитель аппарата губернатора Томской области Наталья Киселева и консультант комитета развития государственной гражданской и муниципальной службы Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области Игорь Дорофеев. В течение часа они рассказали аудитории из 70 студентов о нюансах государственной службы.

— Мы изучали вопрос отношения молодежи к госслужбе и поняли, что есть искажение у ребят в представлении, что это вообще такое. Подумали, как можно нивелировать эту проблему и решили, что интересен будет формат разрушения мифов, — рассказала студентка ТУСУРа, один из лидеров студенческого HR-сообщества Арина Семухина. — Мы провели опрос среди студентов, выявили топ-3 мифа и предложили рассказать о них троим опытным чиновникам. А организовать мероприятие помогли наши старшие коллеги из кадрового центра «Работа России».

В итоге чиновникам предстояло развеять, или подтвердить три мифа о своей работе.

Госслужба — это бюрократия и бумажная волокита

Спикеры и ведущий мероприятия Фото: Серафима Кузина

И. о. заместителя губернатора по социальной политике Светлана Грузных не согласна с тем, что чиновник — это бумажный бюрократ:

— На сегодняшний день госслужба ценит новые подходы, креативность, новые управленческие практики и так далее. В госслужбу нередко идут совсем молодые люди, выпускники вузов за самореализацией, потому что здесь постоянно проходит обучение по целому ряду направлений — от взаимодействия с населением до кардинального решения актуальных задач, тайм-менеджмента и бережливого производства. К тому же, госслужба — отличная возможность обрести единомышленников, стать частью команды, объединившей свои силы для масштабных преобразований, ведь сейчас множество межведомственных проектов.

В свою очередь, Наталья Киселева отметила, что документооборот — важная часть процесса, и он необходим для обеспечения предварительного анализа и экспертизы, что критически важно при решении вопросов жизнеобеспечения населения, которые также стоят перед служащими. Однако цифровизация всех процессов сегодня стоит на первом месте.

Игорь Дорофеев отметил, что сегодня в плане предоставления госуслуг государство переходит к клиентоцентричности, что ведет к снижению уровня бюрократии.

— В идеале должен быть минимизирован процесс ожидания госуслуги пользователем. Сейчас существенно сократился документооборот, — отметил Игорь Дорофеев. — Достаточно иметь мобильный телефон в руках, интернет, и отправиться на сервис госуслуг. Вам не нужно идти куда-то. Многие услуги предоставляются автоматически, без участия граждан, это значительно облегчило и саму работу офисных служащих.

Госслужба — это низкооплачиваемая работа

Светлана Грузных Фото: Серафима Кузина

Это утверждение отчасти подтвердили, отчасти опровергли все спикеры. Они заметили, что начинающие государственные служащие довольствуются очень небольшой зарплатой.

— В свое время я пришла на работу специалистом второй категории, получала небольшие деньги, — вспомнила Светлана Грузных. — Понятно, что важна материальная мотивация, но если ты хочешь состояться, то нужно понимать, что первое рабочее место с небольшой заработной платой — это твой фундамент для будущего, твоя инвестиция в становление профессиональной личности. На мой взгляд, это очень важно.

Светлана Николаевна также подчеркнула, что со временем молодой госслужащий раскроет свой потенциал, появится возможность двигаться по карьерной лестнице.

Игорь Дорофеев Фото: Серафима Кузина

Игорь Дорофеев также подчеркнул, что идти на госслужбу за большими деньгами не стоит. Однако эта работа может обеспечить перспективу карьерного роста, а также комфортные условия труда. Его поддержала и Наталья Киселева. Она отметила, что карьера госслужащего может иметь развитие с малой родины, муниципалитета до уровня начальника крупной федеральной структуры.

— У нас есть прекрасные примеры, когда наши коллеги, молодые госслужащие, из главного специалиста вырастали до и.о. начальника департамента, а после уходили работать на федеральный уровень, — отметила Наталья Киселева. — Госслужба является отличным стартом для успешного карьерного пути.

Госслужба — скучная и монотонная работа

Наталья Киселева Фото: Серафима Кузина

Развенчивая этот миф, Наталья Киселева вспомнила случай из начала своей карьеры.

— Я пришла на госслужбу в 1997 году после окончания юридического факультета. В тот период началась активная борьба с несанкционированной торговлей на улице — сносили палатки и киоски. Под окнами администрации бушевала толпа недовольных предпринимателей, которые теряли свое, пусть и незаконное, дело. Мой руководитель сказал: «Иди и договаривайся, подпиши соглашение с ними». Было страшно, но эта ситуация помогла открыть в себе навыки коммуникации и умение договариваться, — вспомнила Наталья Киселева. — Я нашла неформального лидера, который завел толпу и привел под окна городской администрации, и даже удалось договориться. Ситуация завершилась тем, что этот бизнесмен зарегистрировал общественную организацию по защите прав предпринимателей и администрация заключила с ним соглашение. Вообще, каждый день на госслужбе — это возможность помочь людям, параллельно развивая и проявляя свои лучшие качества.

В свою очередь Игорь Дорофеев подчеркнул, что причина появления мифа в том, что люди не знают, чем занимаются госслужащие.

— Например, департамент ЗАГС. У нас представление, что это только регистрация и расторжение браков. На самом деле, спектр функциональных обязанностей гораздо больше. Там только госуслуг 12 штук. У них [только] актов гражданского состояния — семь, а еще они занимаются общественной работой, формируют положительный образ семьи, чествуют юбиляров и так далее, — отметил Игорь Дорофеев.

В заключение, отвечая на вопросы студентов, Светлана Грузных рассказала, что еще позволяет специалистам задержаться на госслужбе.

— На самом деле, я для себя определяю госслужбу, как служение государству и людям. Но в первую очередь, на ней меня держат не зарплата, и даже не интересные задачи, а моя команда, которую я не могу подвести, — отметила Светлана Грузных.

Фото: Серафима Кузина

Прошедшая в «Истоке» встреча стала вторым мероприятием подобного рода, организованным молодежным HR-сообществом. В новом учебном году ребята планируют продолжить формат и развеять мифы, сформированные вокруг других профессий или отраслей.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».