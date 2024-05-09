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Парад Победы прошел в Томске

Сегодня, 9 мая, в Томске отметили День Победы возложением цветов к Вечному огню и традиционным митингом-парадом.

В церемонии в Лагерном саду приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Томской области Владимир Мазур, мэр Томска Дмитрий Махиня.

После в центре города стартовал митинг-парад. По пр. Ленина прошла военная техника — танки Т-34, САУ-100, легендарная «Катюша», автомобили ГАЗ-67 и ГАЗ-69, образцы мототехники.

После шествия ретротехнику установили на парковке в Лагерном саду, где гости праздника смогли рассмотреть ее вблизи и сфотографироваться.

Далее промаршировали колонны воинских частей и учреждений Томского гарнизона, куда вошли сотрудники УФСИН, УМВД, Росгвардии, МЧС, службы судебных приставов, ветераны боевых действий, юнармейцы и воспитанники Штаба Поста № 1.

Фото: Серафима Кузина

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