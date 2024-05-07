Живая история. В Томске работает выставка под открытым небом «Оружие Победы» времени ВОВ

7 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Сибагро»

В канун Дня Победы томичи вновь могут вживую увидеть легендарную технику, принимавшую участие в боях Великой Отечественной войны. Танки, пушки и автомобили, восстановленные компанией «Сибагро», традиционно были выставлены в экспозиции под открытым небом, чтобы жители и гости города могли прикоснуться к «живой» истории.

В нынешнем году музей представляет 23 экземпляра боевой техники: легких, тяжелых и средних танков, зенитных и самоходных орудий, бронеавтомобилей и грузовиков, пушек и гаубиц, а также гвардейский тяжелый реактивный миномет — легендарную «Катюшу».

Музей под открытым небом Фото: пресс-служба «Сибагро»

— Ценность этих экспонатов в том, что все они использовались в боевых условиях — управлялись живыми людьми, которые сражались с фашизмом. Некоторые образцы танков собирались по частям, восстанавливались из элементов поврежденных в боях машин. Это сложная и трудоемкая реставрационная работа, и благодаря «Сибагро» девятнадцать экспонатов вернулись в строй и готовы поделиться своей удивительной историей. Почти вся техника, которую можно здесь увидеть, имеет свидетельство объекта культурно-исторического наследия, — рассказывает военный эксперт, участник поискового движения и консультант проекта «Оружие Победы» Константин Чернов.

Это не статические машины — на Параде Победы по томским улицам проедут и представленные в музее танки, в том числе прославленные «тридцатьчетверки», и автомобили, включая настоящего труженика войны ЗИС-5 и популярную «полуторку» ГАЗ-ММ.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

В прошлом году площадку музея в Лагерном саду посетили десятки тысяч томичей, среди которых было более двух тысяч школьников. Живой интерес к легендарной технике оказался настолько велик, что в нынешнем году действие выставки «Оружие Победы» решили продлить со 2 по 11 мая. И даже капризная сибирская погода не помешала в день открытия гостям музея: школьники и детвора, не обращая никакого внимания на прохладный ветер и дождь, с удовольствием разглядывали грозные орудия, наперебой задавая вопросы экскурсоводам и фотографируясь на фоне массивных бронированных исполинов.

Тяжелый танк КВ-2 Фото: пресс-служба «Сибагро»

Наибольший восторг юных томичей вызвал новый экспонат выставки — легендарный тяжелый танк прорыва КВ-2, с его высоченной башней и тяжелой пушкой-гаубицей.

— Когда-то эта боевая машина так поразила воображение гитлеровских войск, что её прозвали «Сталинский кулак». Он был неуязвим для всех полевых орудий фашистов и уверенно поражал танки противника. Сегодня один из трех оставшихся в мире настоящих экземпляров КВ-2 отреставрирован и находится здесь на выставке, — отмечает Константин Чернов.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Дети с некоторой робостью окружают грозную боевую машину, еще бы — ведь на её фоне даже взрослые выглядят маленькими. Возле высоченных гусениц тяжелого танка КВ-1 оживленно фотографируются школьницы. И неожиданно узнают от экскурсовода, что танк, рядом с которым они весело щебетали, доблестно сражался под Ленинградом и был разбит снарядами врага в 1943-м при снятии блокады с северной столицы, увязнув, без сбитой башни, на десятки лет в болоте. Притихшая ребятня с уважением прикасается к шрамам от фашистских снарядов на броне знаменитых боевых машин.

— Дедушка моей мамы воевал танкистом, я не застал его в живых, но мама рассказывала, что он был несколько раз ранен, а сражался на Т-34, — неожиданно произносит один из ребятишек.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

На выставке есть сразу два экземпляра прославленной «тридцатьчетверки» — один с 85-миллиметровой пушкой в литой башне. Это настоящий танк Победы — такие модификации приняли участие в боях со второй половины 1944 года, дойдя до Берлина и Вены. А вторая модель Т-34 более редкая — с 76-миллиметровой пушкой в небольшой башне. Именно такие «тридцатьчетверки» вынесли на себе всю тяжесть центральных сражений Великой Отечественной, включая Сталинградскую и Курскую битвы.

— Вот это самоходное орудие СУ-100 участвовало в самых горячих боях сорок четвертого года, освобождая от гитлеровцев Польшу и Чехословакию, в итоге дойдя до Берлина. А вы могли видеть такую же самоходку в советском фильме «На войне, как на войне», — говорит ребятам экскурсовод.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Дети с любопытством сравнивают ширину артиллерийских орудий, заглядывают в стволы пушек, поднявшись на цыпочки. С интересом узнают, что некоторые орудия бойцы поворачивали на поле боя вручную, и сами пытаются повернуть массивные станины гаубиц и пушек.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

— Интерактивная часть экскурсий проекта с каждым годом увеличивается. Хотя понятно, что даже взрослым посетителям невозможно удержаться от желания потрогать броню реальных боевых машин, прикоснуться к стволам орудий и пулеметов, — поясняет экскурсовод-инструктор Иван. — Люди невольно проникаются особым уважением, когда узнают, что все из представленного в музее — не макеты-реплики, а подлинная боевая техника, прошедшая самое страшное испытание – войну.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Первые в этом году посетители томского музея под открытым небом «Оружие Победы» уходили с выставки воодушевленными. Они не только узнали о создателях легендарной техники и людях, воевавших на ней, но и попробовали сдвинуть с места трехтонную пушку-гаубицу МЛ-20, повторив подвиг советских бойцов.

— Хорошо, что выставка абсолютно открыта для всех желающих любого возраста, к тому же вся полезная информация о ней есть на официальном сайте проекта, так что каждый посетитель может заранее оценить её масштабы, — считает Константин Чернов.

Записаться на бесплатную экскурсию можно на сайте оружиепобеды70.рф или позвонив по телефонам 8-996-937-2155 и 8-913-102-2820.

9 мая с 12:00 до 18:00 на площадке пройдет праздничный концерт. Здесь прозвучат созданные в годы Великой Отечественной войны любимые и знакомые каждому песни советских поэтов и композиторов о воинской доблести, солдатской дружбе и чести, мгновениях горя и радости, непоколебимом мужестве людей в тылу и на поле боя.

«Оружие Победы» — это первый музей военной боевой техники под открытым небом в Томске. Экспозиция позволяет и детям, и взрослым познакомиться с великим военным прошлым нашей Родины. Проект проводится компанией «Сибагро» при поддержке администрации города Томска.

Фото: пресс-служба «Сибагро»

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