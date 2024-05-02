Константин Андреев, Музей истории ГУЛАГа. Как привлечь к изучению семейной истории детей и взрослых — нестандартные советы

2 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Как сделать знакомство с семейной историей более увлекательным процессом? И можно ли в таком серьезном деле применить свои творческие способности?

Несколько нестандартных советов, которые помогут лучше узнать свои корни и подключить к изучению истории всех членов семьи, дал томичам Константин Андреев, руководитель образовательного центра Государственного музея истории ГУЛАГа.

Лекция Константина Андреева «Изучение семейной истории и сохранение семейных реликвий» на томском форуме «Малый музей — большие возможности» Фото: Серафима Кузина

Константин Андреев приехал в Томск в конце апреля на двухдневный форум «Малый музей — большие возможности», проводимый Томским областным краеведческим музеем. Руководитель образовательного центра Государственного музея истории ГУЛАГа рассказал о сохранении семейной истории и изучении семейных традиций, а также о том, какие форматы лучше всего использовать для этого и какой информацией их наполнять.

Константин Андреев в Томске. Апрель, 2024 г. Фото: Серафима Кузина

Чтобы найти вдохновение, он предложил участникам встречи ответить себе на несколько простых вопросов.

— Очень часто, когда к нам в музей приходят подростки или школьники, мы задаем им вопрос: сколько у любого человека прабабушек и прадедушек? И люди теряются, даже 16-17-летние подростки впадают в ступор и не могут ничего сказать, или кто-то говорит: я помню двоих, например. То есть, когда ты спрашиваешь то-то и то-то, начинается мыслительный процесс: ты понимаешь, что у любого человека четыре прадедушки и четыре прабабушки, но о скольких из них мы вообще знаем? Можем ли представить их визуально? Получиться ли у нас назвать их по именам, фамилиям и отчествам? Иногда вопросы, которые мы для себя формулируем (или мы их формулируем для тех, кто к нам приходит), являются источником вдохновения. И я тоже хочу вам предложить несколько таких вопросов.

5 вопросов для вдохновения

1. Какой предмет в вашей семье передается из поколения в поколение?

У кого-то это может быть серебряная ложечка, которая досталось от прабабушки; у кого-то деревянная шкатулка или целый мейсенский сервиз. А в семье у Константина, например, сохранилась дореволюционная кружечка, которая очень много значит для его семьи:

Она является частью большого сервиза, но в 40-е годы, не самые хорошие, когда был голод, денег не было, бабушка пошла его продавать и ее обманули на деньги. Весь сервиз ушел, осталась одна чайная пара. Для нас эта чайная пара — символ [прошлого], в том числе, и 37-о года. И за каждой такой семейной реликвией стоит и история, и возможность ее рассказать. Другое дело: а знаем ли мы эту историю? И что мы должны сделать, чтобы эту историю передать и сохранить?

2. Что, связанное с историей семьи, вы будете спасать в первую очередь?

Обычно в случае каких-то стихийных бедствий люди чаще всего забирают с собой документы, иногда — фотографии. Сейчас технические устройства помогают нам оцифровать самые важные семейные документы и держать их на жестких дисках или в облачных хранилищах. Но задуматься о том, как и где вы будете хранить ценные реликвии, необходимо заранее, советует Константин.

3. Какой аромат вы ассоциируете с историей своей семьи?

Ответ на этот вопрос зависит от вашей эмоциональной памяти. Обычно это не просто запах: он перекликается с ярким воспоминанием из детства и связан с семейным уютом. Это могут быть булочки с корицей, краски, которыми красят стены или советский одеколон «Красная Москва».

Мы же все родом из детства. И эти цепкие воспоминания часто приводят нас к таким вещам, которые, может быть, мы сами даже не проговариваем. Но если задать вопрос, обозначить его, что-то вдруг всплывает. Чем интересны детские воспоминания? Они, с одной стороны, более ранимые, но они и более искренние. Их иногда действительно можно брать для работы с подростками и детьми, потому что их понимают, видя искренность в глазах взрослого, который, например, рассказывает о маминых духах, — объясняет Константин.

Один из способов вызвать такие детские воспоминания — игра, которая активно практикуется на мастер-классах и встречах в Музее истории ГУЛАГа. Участники садятся в круг и по очереди вытаскивают карточки со словами — окно, дерево, поезд, автобус — и рассказывают историю, связанную с этими предметами. Как отмечает Андреев, иногда всплывают очень нежные и добрые воспоминания, которые, казалось, уже безвозвратно потеряны.

4. О ком из ваших предков вы, в первую очередь, расскажете своим внукам? И почему?

Константин уверен, что изучение истории семьи должно быть направлено не только в прошлое, но и в будущее, поэтому задача каждого из нас — сохранить самое главное. Чтобы вдохновить потом и своих внуков на изучение истории семьи, и передать им ценные знания.

5. А какой факт вы бы хотели, чтобы ваши праправнуки знали о вас?

Этот вопрос дополняет предыдущий и заставляет нас задуматься о самих себе: «Какими ценностями я обладаю? Что я могу о себе рассказать? Какой вклад я внес в историю семьи?» В контексте этого вопроса Константин напоминает высказывание: «Гордясь своими предками, не лишай такой же возможности своих потомков».

После того, как вы получились ответы на эти вопросы, можно переходить к следующему этапу и визуализировать семейную историю не только в текстовом формате на десятках страниц, но и попытаться упаковать ее в красивую «обертку».

8 идей для сохранения семейной истории

1. Леттеринг

Леттеринг — это искусство рисования букв и надписей из них в разных стилях. Константин предлагает исследователям истории семьи взять холст и нанести на него все родовые фамилии. К созданию такой картины можно привлечь и детей — так вы и время проведет вместе, и создадите общую работу, которая может потом украсить вашу комнату и стать уникальной деталью в интерьере.

2. Семейные предметы

Еще один метод, который позволит вам украсить интерьер и не забывать о семейной истории, — использовать в оформлении старые предметы. Например, это может быть дореволюционный кирпич, найденный в доме вашей прабабушки, или часть старинных наличников, которые сохранились от вашего родового дома. Если таких предметов несколько, то из них можно создать мини-выставку семейных ценностей. Гости, которые будут приходить к вам, наверняка заинтересуются необычными экспонатами, и тогда вы сможете и им рассказать об истории своей семьи. Возможно, ваш рассказ их тоже подтолкнет к изучению корней. Как считает Андреев, именно предметы важны для памяти, потому что «она за них цепляется».

3. Настольная игра

Можно сделать простую семейную игру, где нужно бросать кубик и передвигать фишки по клеточкам — «бродилку». Тема может быть связана с передвижением семьи по стране в разные годы или с историей места, где вы живете. Ориентироваться можно на игру Насти Каретниковой «В архив!», которая создана в рамках питерской лаборатории «Частная память и память сообществ» Центра социальных инноваций «Музейный опыт», говорит Константин Андреев. По его мнению, именно через игру человек может отработать определенные навыки и лучше усвоить материал. Кроме того, и в изготовлении, и в дальнейших играх могут участвовать разные члены семьи.

4. Вышивки

Этот формат используется на мастер-классах в Музее истории ГУЛАГа, но для семейной истории он тоже вполне применим, если у вас сохранились вышивки ваших бабушек или даже прабабушек. Вместе с детьми можно создать схемы старой вышивки через бесплатные программы и попытаться ее повторить, рассказывая за работой о прошлом бабушки или истории, которые связаны с этой вышивкой.

Особое внимание стоит уделить цветам ниток и узорам, чтобы предположить при каких обстоятельствах была создана вышивка и какое послание в себе несет. Например, в Музее истории ГУЛАГа сохранились в фондах вышивки детей, у которых были репрессированы родители, и, наоборот, родителей, которые отправляли своим детям в детские дома вышитые платочки. Зачастую, за ними кроются очень трогательные истории.

5. Путешествие

Чтобы познакомится с семейной историей и заинтересовать ее изучением детей, можно отправится вместе с ними в совместную поездку туда, где родились ваши бабушки и дедушки. Как рассказывает спикер, такие экспедиции сейчас пользуются интересом и получаются очень эмоциональными.

«Люди гуляют по заброшенным деревням, вспоминают, какими они были раньше, заходят на местное кладбище, видят, что там много их однофамильцев», — говорит Константин. Он добавляет, что в ходе таких экспедицией можно создать, например, семейный гербарий или записать слова, которые используются в исследуемой местности. Это тоже может стать частью вашей семейной истории.

6. Книга рецептов

Форма стара как мир: задача — записать все семейные рецепты в отдельный блокнот или документ. С расспросами можно обратиться к бабушкам, дедушкам, мамам и папам. Наверняка, в вашей семье есть свои особенности приготовления привычных блюд — борща, селедки под шубой и оливье. Здорово, если вы вспомните, какое-то особое семейное блюдо — это может быть мамин торт, который она всегда готовит на праздники, или варенье из сосновых шишек по старинному рецепты вашей прабабушки. Такая книга рецептов позволит вам проникнуть в историю семьи, а также сохранить для будущих внуков и правнуков свои кулинарные секреты.

7. Мультфильм

Этот формат требует усилий и участия всех членов семьи. Как считает Константин, здесь важны не только художественное мастерство, но и материал, который ляжет в основу сюжета. Это может быть история знакомства бабушки и дедушки, или какое-то трагическое событие, ставшее поворотным в судьбе прадедушки. Ориентироваться Константин предлагает на мультфильм «Братья Эппле», снятый детьми историка, автора книги «Неудобное прошлое» Николая Эппле.

8. Семейный словарь

Подходить к составлению словаря можно по разному: за основу можно взять имена, названия мест, семейные слова, высказывания или фразеологизмы.

Эту формулу томичи опробовали на мастер-классе Константина Андреева: задача состояла в том, чтобы каждый собрал словарик из обычного листа А4 и записал в него три слова или фразеологизма, которые используются в их семье. По словам Константина результаты такого мастер-класса впечатляют: люди рассказывают очень трогательные и смешные истории.

Какими историями делились томичи на мастер-классе?

Я осознала, что основные фразеологизмы, которые непонятны окружающим, мне передал папа. Одно из таких словосочетаний — «лисий яд», применяется в отношении чего-либо острого, съедобного. Почему именно «лисий яд», история умалчивает. Потом слово «нАсыться» — бегать бессмысленно, быстро. Для меня и моего мужа оно известно, но, когда мы сказали: «Да наш сын насается в дворе», все окружающие переспросили: «Что он делает?». Слово, изобретенное моим сыном, которое стали употреблять и во всех семьях, в которые он вхож — «куроногие» (это окорочка).

У меня все слова от прабабушки — мне посчастливилось с ней расти. У нее было очень много выражений, сейчас я не все из них вспоминала, но они у меня отдельно записаны дома. «Исподка» — это рукавичка, но тонкая, не грубая, которая надевается под низ. «ЛОмтики» — это абсолютно наше слово, которое использовалось для обозначения гренок. Это были очень мягкие кусочки хлеба, пропитанные молоком с яйцом. А слово «гренки» мы вообще не использовали. И последнее: вместо «давеча», у нас было «дАйче».

Я была самая поздняя внучка, поэтому бабушек уже не застала. У меня — современные слова, которые появились со студенчества и до сих пор мной используются в близком окружении. «Разрез до самого пейджера» — то есть, до детали одежды, которая очень высоко обозначена на юбке и платье. Еще появилось у нас «не морозь Матильду» — то есть, нужно одеться тепло, в колготочки, брючки, потому что на улице холодно.

Как оказалось, в каждой семье есть свои слова и фразы — специальный шифр, который понятен только для небольшого круга людей. Вспомните, а есть ли такие слова в вашей семье?

Текст: Алёна Попова

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