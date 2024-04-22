Тотальный диктант-2024 в Томске. Юбилейная явка, мэр в музее и кот Бегемот

22 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В субботу, 20 апреля, томичи приняли участие в 20-й юбилейной ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант».

В этом году наш город стал еще и столицей акции. По словам координатора Тотального диктанта в Томске Татьяны Гончаровой, этот фактор повлиял и на то, что явка на очных площадках была выше, чем в последние годы.

Написать диктант могли все желающие, включая участников с ограниченными возможностями здоровья и иностранных студентов. Но на главном событии акция не заканчивается — до 29 апреля будут идти самые разные мероприятия в рамках Тотальных недель.

«Конечно, интерес к центральному событию проектов Тотального диктанта был выше в связи с тем, что Томск стал столицей Тотального диктанта. Мы точно знаем, что написать диктант к нам специально приезжали участники из других городов. Команда пока еще обрабатывает эти данные. Было очень здорово, когда ведущие площадок говорили о том, что мы собрались здесь по торжественному поводу. В залах и аудиториях были аплодисменты, люди радовались за город. Это, конечно, очень приятно», — рассказала «Томскому Обзору» Татьяна Гончарова.

Всего в Томске и Томской области в день диктанта работали более 30 площадок. Показываем вам, как проходило мероприятие на двух из них — в Томском областном художественном музее и арт-пространстве Zalisha.

Площадка в Томском областном художественном музее

Текст на площадке в ТОХМ читал шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Томск», автор цикла передач о русском языке Николай Андреев Фото: Серафима Кузина

Мэр Томска Дмитрий Махиня тоже писал Тотальный диктант Фото: Серафима Кузина

Площадка в арт-пространстве Zalisha

На площадке в пространстве Zalisha текст Тотального диктанта-2024 читала книжный блогер Наталья Суховейко Фото: Серафима Кузина

Кот Бегемот живет в арт-пространстве Zalisha Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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