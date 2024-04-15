Как получить 250-летнюю виолончель для концерта? Музыкант Глеб Степанов о музейных гастролях в Томске

15 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В конце марта Томск посетил уникальный музыкальный инструмент в сопровождении известного виолончелиста Глеба Степанова.

Концерт с участием виолончели, чей возраст составляет практически 300 лет, должен был открыть в Томске Всероссийский фестиваль современной музыки «DENISOV». Но из-за трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холл» мероприятие отменили. Несмотря на это, томичи все равно смогли услышать звучание редкого музыкального инструмента.

Как раритетные музыкальные инструменты в России попадают в оборот и кто может воспользоваться правом играть на антиквариате, рассказываем в нашем материале.

Уникальный инструмент

Старинной виолончели Глеба Степанова, с которой он приехал в Томск, уже более 250 лет. Она была изготовлена в Милане наиболее известным мастером итальянской семьи Мантегацца — Пьетро Джованни — во второй половине XVIII века. Обычно подобные ценные экземпляры хранятся в Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов в российском Музее музыки в Москве. Как сообщила «Томскому Обзору» главный хранитель музейных предметов музея А. Кузнецова, «инструмент наделен характерными конструктивными особенностями и имеет свойства лака, присущие миланской школе того периода, что позволяет не сомневаться в авторстве инструмента».

Музей музыки — одно из самых крупных собраний струнных смычковых инструментов в мире. Сейчас в нем 287 скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов и других инструментов, созданных знаменитыми мастерами Европы и России. У хранилища особый статус — музыкальные инструменты из фонда Госколлекции могут быть выданы во временное пользование талантливым артистам и выдающимся музыкантам для гастролей и концертов.

Виолончель итальянского мастера Пьетро Мантегацца была изготовлена еще в начале 18 века. Фото: Серафима Кузина

Первый такой уникальный инструмент Глеб получил, еще когда учился в ассистентуре Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского в 2009 году. Тогда это была виолончель итальянского мастера Марко Новелло, также изготовленная во второй половине 18 века.

Как получить инструмент из Госколлекции

Виолончель Пьетро Мантегацца из Госколлекции. Такие инструменты выдают в частные руки на разный срок — в зависимости от мастера, создавшего инструмент. Фото: Серафима Кузина

Как ценные и редкие инструменты из Госколлекции попадают в руки к музыкантам? Чтобы их получить, необходимо подать заявку на право использования инструмента, затем собрать ходатайства от педагогов, известных музыкантов и ректоров учебных заведений, а дальше аргументировать в письменном виде, зачем кандидат хочет получить именно инструмент из собрания.

По словам Глеба, вся бюрократическая процедура может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, это зависит от того, кем подается заявка и первый ли это его инструмент. После того, как заявку музыканта одобрят, ему назначается время, где он может поиграть на нескольких инструментах (в лучшем случае на четырех), предложенных Госколлекцией, и выбрать тот, что ему больше всего подошел.

Виолончель Мантегацца Степанов взял из Госколлекции в 2022 году. Сейчас он активно гастролирует с ней по стране (с 2015 года инструменты из этого фонда не могут вывозиться за рубеж). Виолончель сделана из ели и клена и покрыта лаком коричневого цвета. Как добавляет Глеб, заменять детали или ремонтировать сломавшиеся части ему строго запрещено. Единственное, что он может сделать — это протирать инструмент от пыли и обновлять на нем струны — они, кстати, меняются примерно раз в полгода.

Смычок тоже старинный — ему уже около ста лет. Его Глеб приобрел еще в детстве. Фото: Серафима Кузина

Конечно же, между современными и странными инструментами есть разница не только в уходе, но и в звучании. Как отмечает Глеб, они отличаются в первую очередь по тембру:

— Кроме силы звука есть, ещё и его красота. И громкий — не обязательно красивый, — поясняет музыкант. — Например, инструмент может быть современным, ярким, громким, а по темпу он будет намного беднее... Но современные мастера тоже бывают разные: есть инструменты, которые тоже очень высоко ценятся.

Среди других особенностей его инструмента Глеб называет еще и условия хранения. Перевозиться он должен в карбоновом футляре — вес такого вместе с виолончелью составляет около 5 кг. Причем во время авиаперелетов для инструмента специально покупается отдельное посадочное место — рядом с музыкантом: инструмент должен находиться под постоянным присмотром человека, который его арендует.

Экземпляры из Госколлекции недешевы: например, годовая страховая стоимость виолончелей типа Мантегацца сейчас составляет 300 тысяч долларов, а скрипок Страдивари и вовсе — около 1,5-2 млн. долларов. Аукционный рекорд по продаже Мантегацца был поставлен в прошлом году: тогда скрипка его работы ушла в Милане за 565 304 доллара. Но Глебу важна не стоимость его инструмента: он больше думает о музыке и о том, «чтобы Шостакович был доволен».

Шостакович на виолончели

В Томске Глеб вместе с Томским симфоническим оркестром должны были исполнить «Первый концерт Шостаковича для виолончели». Фото: Серафима Кузина

В Томске Глеб Степанов вместе с Томским симфоническим оркестром планировал исполнить как раз «Первый концерт Шостаковича для виолончели».

— Первый концерт Шостаковича я начал играть, когда заканчивал консерваторию, на 5 курсе — я с ним выпускался. Это был 2011 год. С томским оркестром я буду играть его в первый раз. Символично, что наш тандем открывает фестиваль современной музыки, посвященный Денисову. Дмитрий Шостакович — его учитель и, конечно, очень уместно и логично, что томичи услышат музыку не только Эдисона Денисова, но и Шостаковича. Тем более, что это, наверное, одно из самых ярчайших сочинений для виолончели с оркестром в музыке XX века. Оно посвящено Мстиславу Ростроповичу, первому исполнителю этого концерта в 1959 году, — рассказывает Глеб.

Объяснить музыку Шостаковича словами сложно — как и любое произведение, его важно услышать Фото: Серафима Кузина

Сам Глеб начал познавать мир классического искусства еще в четыре года. В Петербургской филармонии он бывал на концертах Шостаковича, Дворжака, Шнитке. А в 1997 маленький Глеб вживую услышал игру знаменитого виолончелиста Мстислава Ростроповича — это тоже повлияло на дальнейшее становление музыканта.

В пять лет Степанов начал самостоятельно осваивать фортепиано, а в восемь принял решение поменять инструмент на виолончель. В результате именно игра на ней прославила молодого музыканта далеко за пределами страны.

Глеб Степанов занимается музыкой уже 30 лет. Начал он с фортепиано, но в 8 лет решил, что хочет освоить виолончель. Фото: Серафима Кузина

Уже в мае виолончель будет обратна сдана в Госколлекцию на время, пока Глеб будет в туре по Белоруссии. А спустя всего две недели он вновь заберет ее обратно для выступлений на российской сцене. В перерывах музыкант использует личный инструмент. Фото: Серафима Кузина

Отмененный 24 марта, в День траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холл» томский концерт «DENISOV. 95 лет со дня рождения», все-таки состоялся. Специально для горожан Томский симфонический оркестр под управлением дирижера Игоря Берендеева и приглашенных артистов Глеба Степанова и Надежды Гончарук сделали его запись. Трансляцию к открытию Всероссийского фестиваля современной музыки «DENISOV» выложили в социальных сетях филармонии, 6 апреля, в день рождения Эдисона Денисова.

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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