В Томске презентовали сборник воспоминаний об известном томском ученом Вячеславе Новицком

25 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 22 марта, в Томской областной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла презентация новой книги «О Новицком. Искренне», посвященная известному томскому ученому, академику РАН, заслуженному деятелю науки и культуры РФ Вячеславу Новицкому.

Она включает краткие очерки и авторские статьи его современников, а также эксклюзивные фотографии из архивов семьи и друзей Новицкого.

Книга «О Новицком. Искренне» Фото: Серафима Кузина

Издание стало 23-м сборником библиографических материалов в серии «Жизнь замечательных томичей», которая выходит в Пушкинской библиотеке с 2004 года. Как рассказала директор ТОУНБ им. Пушкина Нина Барабанщикова, соавтор серии «Жизнь замечательных томичей», Вячеслав Новицкий близко сотрудничал с библиотекой и активно принимал участие в ее жизни. Она вспомнила, как они планировали издать совместную книгу о творческом объединении «КОМУ»:

— Когда вышла его книга «О разном... Искренне», он подарил мне ее. Я прочитала ее на одном дыхании. Позвонила ему и сказала, что книга совершенно замечательная, я прочла ее с удовольствием. На что Вячеслав Викторович мне ответил: «Ваши слова для меня дороги и я благодарю вас за такую оценку». Тогда у нас возникла идея продолжить серию книг о культурных событиях города Томска, мы сделали «Время от первого лица»... А потом я сказала Вячеславу Викторовичу: «А давайте сделаем отдельную книгу о „КОМУ“». Мы с ним наметили какие-то планы, обговорили, как бы мы рассказали об этом уникальном коллективе. Я всегда вспоминаю 70-е годы, то, с такой любовью называли томичи его театром. Ощущение праздника, задора, молодости — забитый зал Дома ученых, сидят на ступеньках, в проходах на стульях... Такое единение зала, такую атмосферу среди молодежи создавали актеры театра «КОМУ». Но жизнь внесла свои коррективы. И спустя годы мы сделали другую книгу, которую посвятили Вячеславу Викторовичу Новицкому... Это благодарность Новицкому за то, что он был в нашей жизни и как много значил для нашего города, — сказала на презентации директор ТОУНБ им. Пушкина Нина Барабанщикова.

Нина Барабанщикова Фото: Серафима Кузина

В выпущенной книге опубликовано порядка 50 воспоминаний друзей и коллег Новицкого. Среди них — академики, профессора, доктора, кандидаты наук, руководители вузов, институтов и предприятий, актеры, журналисты, писатели и депутаты. В своих статьях они рассказывают разные истории, связанные с известным ученым — то, каким они помнят Новицкого. Редактором-составителем издания выступила куратор серии «Жизнь замечательных томичей» Нина Маскина.

В первом ряду — семья В. Новицкого — жена Виктория, Сын Евгений и внук Дмитрий, первый губернатор Томской области Виктор Кресс, спикер ЗДТО Оксана Козловская, академик Евгений Чойнзонов и др. Фото: Серафима Кузина

Своими воспоминаниями о Вячеславе Новицком на презентации книги поделились первый губернатор Томской области Виктор Кресс, председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская, ректор СибГМУ Сергей Куликов, профессор Ростислав Карпов, главный врач Томского онкологического диспансера Максим Грищенко, спортивный журналист Сергей Симонов, скульптор Леонтий Усов и многие другие.

Первый губернатор Томской области Виктор Кресс Фото: Серафима Кузина

Спикер ЗДТО Оксана Козловская Фото: Серафима Кузина

Журналист Сергей Симонов и заместитель директора ТОКМ Валерий Уйманов Фото: Серафима Кузина

Также на презентации присутствовала и семья Новицкого — жена Виктория, сын Евгений и внук Дмитрий:

— Говорят, что время лечит — ничего подобного. Время не лечит. Если бы не мои мальчики [сын и внук] и маленькая четырехмесячная крошечка [внучка]… Ради них я живу. Я всегда говорила, что я при Славе. Был Слава и была я... А потом Слава ушел, и я вдруг почувствовала, что я одна с этими мальчиками. Но это неправда, конечно… — говорит Виктория Новицкая.

Жена Новицкого Виктория и сын Евгений Фото: Серафима Кузина

— В три часа сегодня мне принесли книгу и я не смог работать больше. Закрылся изнутри. Я не плакал три года. Но тут слеза накатила. Спасибо, конечно, всем, кто поучаствовал в этом. Это память об отце. Он действительно был разносторонний человек, легко писал стихи, прозу, у него не смолкал телефон, к нему обращались постоянно люди с просьбами, с предложениями и он никому старался не отказать. Он был донором добра, положительной энергии, тепла, и поэтому иногда приходил изможденный домой. Ел раз в день простую пищу: пельмени, картошку вареную и колой запивал. Мы ему говорили: «Папа, ну ты же врач, ты что творишь?!». А он говорил: «Следите за собой, я академик, я знаю. что делаю»... К своему здоровью он относился, конечно наплевательски, говорил, что старой закалки, я все переживу… Но ковид, к сожалению, не смог… было тяжело, — вспоминает Евгений Новицкий об отце.

Книга «О Новицком. Искренне» вышла тиражом 200 экземпляров. Как сообщают сотрудники ТОУНБ им. Пушкина, познакомиться с новым изданием можно будет в библиотеках города, а также в электронном варианте на сайте библиотеки.

Депутат ЗДТО Галина Немцева Фото: Серафима Кузина

Коллектив авторов статей сборника о В. Новицком Фото: Серафима Кузина

Текст: Алена Попова

Фото: Серафима Кузина

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