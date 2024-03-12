Писатель Сергей Мальцев: «Во второй части „Погрома“ герои переживут свой ад, рай и возрождение»

12 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Два года назад независимое издательство «Макушин Медиа» выпустило дебютный исторический роман «Погром» томского автора Сергея Мальцева. Его сюжет разворачивается на фоне реального исторического события — жестокого погрома, случившегося в Томске осенью 1905 года.

С героями первой части книги мы расстались «на самом интересном месте», что ждет их дальше осталось для читателей загадкой. Но узнать продолжение истории можно будет уже скоро — с начала марта на Planeta.ru идет краудфандинг на издание второй части романа. И если читатели активно поддержат идею, уже летом книга будет напечатана.

Мы поговорили с Сергеем Мальцевым о том, чего ждать от продолжения «Погрома», какие вопросы задают читатели и были ли у героев прототипы.

Сергей Мальцев на экскурсии по местам погрома 1905 года. Июнь, 2022 г. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Сергей, как вы решили написать большой художественный текст? Это желание однажды неизбежно возникает у каждого журналиста или дело в краеведческих изысканиях?

— Все началось с того, что в 2020 году, когда было 115-летие погрома 1905 года, интерес к теме повысился. Особенно у журналистов-краеведов. Я был не исключением, готовил материал, но он тогда не случился. Собрал информационную базу и подумал: хорошо бы изучить это подробнее. Решил, раз к годовщине не удалось, надо написать позже. С другой стороны, понимал — количество журналистских статей на эту тему бесконечно, историческое исследование Михаилом Шиловским проделано подробнейшее. Тогда я задумался о художественном тексте о погроме. Писал его ни шатко, ни валко, пока не рассказал о замысле издателю.

Первая часть дебютного исторического романа Сергея Мальцева «Погром» Фото: издательство «Макушин Медиа»

— Это было ваше первое художественное произведение таких масштабов?

— Мне кажется, каждый пишущий человек так или иначе пробует себя в художественном жанре, в своеобразном сторителлинге… Не могу сказать, что «Погром» был самым первым. Первым изданным — безусловно! До этого я писал какие-то истории из жизни, у меня есть несколько рассказов. Они опубликованы в интернете, у меня в соцсетях, но не более того.

— Почему вас так притянул погром 1905 года? Это одно из самых известных трагических событий в томской истории?

— Дело в том, что меня просто интересует этот исторический период — начало ХХ века в Томске, потому что именно тогда был пик цивилизационного значения города не только в масштабах Сибири или России, а в мировом. Университет, основанный совсем недавно, тогда максимально развернул плечи и стал важным фактором жизни. Конечно, мне было очень интересно рассмотреть то время. А дальше все сошлось — сначала интерес к погрому, потом идея написать художественный текст.

Я задумался: не буду же я просто писать про погром? Поставил задачу — написать художественную книгу об этом времени Томска. А погром хорошо к ней подходил — без конфликта, серьезного события художественное произведение написать сложно. Здесь катаклизм имел место, но главным все же был интерес к началу ХХ века, попытка оживить те годы. Мы всегда рассматриваем томскую историю, как плоскую проекцию. Мне хотелось придать ей объема, запаха...

Томский погром. Иллюстрация из книги «Городское путешествие. Томск» издательства «Макушин Медиа» Художник: Константин Попов

— Как происходила работа над документальной частью истории? Понятно, что в вашем романе не только вымысел… У вас есть цитаты из прессы тех лет, наверняка, вы использовали другие документы.

— Читал периодику, письма, дневники, другие источники. Еще я открыл для себя огромный пласт сибирской литературы начала ХХ века, которая сейчас забыта. Рассказы, повести, даже целые романы — они печатались в местных журналах, в том же «Сибирском наблюдателе», «Сибирской жизни». Там есть прекрасные примеры литературы. Возможно, однажды из этого тоже получится какой-то проект. Когда вы читаете журналистский текст в газете, это одна история. Когда работаете со статистическими данными — другая. Когда изучаете эпистолярные тексты, дневниковые записи — третья. А почувствовать язык, проникнуть в быт разных слоев того времени помогла художественная литература. Именно там я нашел живой, народный язык тех лет, можно сказать, сторителлинг. Это дало большую подпитку, я почувствовал дух времени.

— Нам сегодня ничего другого не остается, кроме как работать с текстами, чтобы лучше понять эпоху, — говорит Сергей. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Что-то удивило вас, когда погрузились в то время? Случились ли какие-то открытия?

— Безусловно. Во-первых, несмотря на то, что я не первый год занимаюсь историей города, открыл для себя много новой топографии Томска. Мы привыкли ходить по одним и тем же экскурсионным маршрутам, а люди, жившие в начале ХХ века, не ходили по одним и тем же улицам. Так появилась новая картина города. Помогли старые городские карты.

Второй момент — это частные истории. Я до погружения в тему не знал, что томским комитетом РСДРП руководил доктор Броннер. О нем я не раз читал: открываешь любую газету того времени — «Сибирскую жизнь», «Сибирский наблюдатель», «Томские губернские ведомости», вплоть до «Епархиальных ведомостей» — и видишь объявления врача Броннера, который лечит урологические заболевания. Не подозревал, что он не только вел прием, а еще и был главным революционером города! Кроме прочего, погрузившись в его биографию, выяснил, что доктор был женат на племяннице одного из богатейших людей Томска.

Когда идет работа с отдельно взятым реально существовавшим человеком, «вскрываешь» его биографию — обычно находишь много интересного, понимаешь, что все сложнее, чем ты представлял.

— Расскажите про прототипы. В «Погроме» встречаются такие известные всем томские личности, как Макушины, но есть и менее заметные параллели с жизнью. Насколько вам было важно работать с реальными фигурами? И что за история с Наумом Габо, в будущем известным скульптором, который появляется в вашем романе 15-летнем подростком?

— Я для себя определил так: у меня будут герои-акторы и герои-иллюстрации, те, кто создает некий фон. У акторов есть реальные прототипы, но при этом характеры целиком и полностью выдуманы. Как тот же Наум Познер, будущий скульптор. Я не знаю, каким он был в подростковом возрасте. Есть только один единственный факт — в 15 лет родители отправили Наума Певзнера в Томск к старшему брату и он оставил воспоминания о ночи погрома, побывав в том самом сожженном театре незадолго до пожара.

На этом снимке скульптор Наум Габо (слева), на фоне своей скульптуры в Роттердаме. 1957 г. Фото: Герберта Беренса

В описании Сержа угадывается Киров. Но я умышленно отошел от его биографии. Сергея Кирова в 1905 году, в момент событий, вообще не было в Томске. Я его тоже убрал из города, но недалеко, оставил в канве сюжета. Или Вольф Броннер, он максимально выдуманный, хотя такой врач был. Фоновыми героями я стремился делать исторических персонажей и раскрывать их такими, какими они описаны современниками. Хотя такой информации тоже немного, приходилось домысливать. Но уже отталкиваясь от реальной истории. Такой был подход.

В герое романа Серже угадывается Сергей Киров, но автор умышленно ушел от совпадений в их биографиях. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Как вы вообще узнали про Наума Габо? Его пересечения с Томском не так уж известны…

— Когда я сказал Лене Фаткулиной, главному редактору издательства «Макушин Медиа», моему издателю, что пишу про погром, она упомянула — есть такая история. И рассказала про Наума Габо, дала кусочек его воспоминаний на английском. Там есть про погром, правда, всего три абзаца. Но мне понравилась идея сделать его героем. У меня как раз не складывался художественный ход, как раскрыть событие. Показалось интересным рассказать о погроме глазами человека художественно одаренного, глубоко рефлексирующего, который впервые прибывает в Томск и видит город свежим взглядом.

Не надо изучать историю по художественным книжкам

Автор книги Сергей Мальцев совместно с главным редактором издательства «Макушин Медиа» Еленой Фаткулиной на презентации первой части «Погрома». Фестиваль «Книжная дюжина», 2022 г. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Как сам момент издания романа в классическом бумажном виде повлиял на вас?

— Это событие трудно переоценить. Его можно сравнить с рождением ребенка. Очень похоже — вынашиваешь, мучаешься, в определенные моменты спать не можешь… У меня был период, когда я просыпался посреди ночи, чтобы записать какую-то мысль. Налет метафизики в создании романа тоже присутствует. Моя работа построена так — пишу, потом «забываю», потом редактирую текст. И бывали моменты, когда я садился, писал, оставлял текст и понимал, что сочинил не то, что задумывал, мои герои сделали неожиданные вещи. Я по убеждениям материалист и атеист, человек с научной картиной мира в голове. Но эта картина начала немного двигаться в сторону. У Булгакова в «Театральном романе» герои своим поведением в его воображаемой сцене действовали словно без его участия. У меня не так наглядно, но похожие моменты случались.

Еще роман — это переживания. Не знаешь, получится или не получится, как его примут. Себя оценивать тяжело. Это непередаваемое ощущение, думать о том, как воспримут твой роман. «Погром» — не первый мой напечатанный нежурналистский текст, в молодости я занимался наукой, ряд моих статей публиковались в сборниках. Но сейчас это было специфическое ощущение — и приятное, и немного страшное.

Попасть на прогулку с автором романа можно и сегодня — если принять участие в краудфандинговой кампании по изданию второй части «Погрома» Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Роман вышел в 2022 году, начал жить своей жизнью. О чем читатели спрашивают у автора?

— Обратная связь интересная. Первое, с чем я столкнулся — люди вдруг начали задавать вопросы о названиях улиц, где что находится. Естественно, я использую в романе о событиях 1905 года не современные названия, а те, что были в начале ХХ века. А люди не знают даже, что сегодняшний проспект Ленина тогда был разделен на Садовую, Почтамтскую и Миллионную. Вопросы по поводу исторической топографии Томска и топомимики мне, как краеведу, были не очень понятны. Это несложно уточнить, есть книжка «История названий томских улиц».

Второй шок — вопросы от молодых читателей. Оказалось, им непонятны многие слова. Я понял, что надо было давать больше пояснений. Есть, конечно, та молодежь, что интересуется темой, но язык сильно изменился. Даже то, что я пытался вписать адаптированным языком, поняли не все. Я отметил, что роман читали люди, не слишком знающие историю Томска и той эпохи. Это меня порадовало — они поищут информацию, что-то новое для себя откроют, а лишних знаний не бывает. Хотя людей интересуют странные моменты. Вместо того, чтобы говорить о судьбе героев, они спрашивают о конкретных событиях, какие реальные, какие выдуманные.

История получилась недокументальная, говорю сразу! Не надо изучать историю по художественным книжкам. Хотя они, безусловно, должны подталкивать к изучению того времени.

Встреча Сергея Мальцева с участниками «Клуба любителей чтения хороших книг» в Томске. Ноябрь, 2023 г. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— А какие отзывы?

— Пока на негативные отзывы не натыкался. Книжку хвалят, что меня пугает. Особенно с моей натурой — если я не вижу критики со стороны, то начинаю искать какие-то проблемные моменты сам.

Добраться до погрома

— Сейчас стартовал краундфандинг на издание второй части романа. Люди ждут продолжения истории. Можете немного раскрыть тайну, что там будет происходить?

— Не знаю, как обойтись без спойлеров. Герои останутся те же самые. Каждый пройдет свой путь, все характеры ждет развитие, причем необязательно позитивное. Они переживут свой ад, рай, возрождение…

— События происходят в 1905 году?

— Да, первая часть заканчивается маем 1905 года, дальше главы так и идут по месяцам. Есть еще эпилог — из другой эпохи. Но не буду совсем раскрывать карты. Книга называется «Погром», до него в первой части дело еще не дошло. Значит, до него надо добраться и отрефлексировать.

Во второй части книги, по словам Сергея, читатели вместе с героями окажутся в самом эпицентре томского погрома 1905 г. Фото: издательство «Макушин Медиа»

— Какие у вас писательские планы на будущее? Этих героев вы уже отпустили?

— Не совсем. У меня кроме «Погрома» есть несколько рассказов-приквелов, которые, по сути, предваряют роман. Рассказ об истории Волохи и Таси до 1905 года, рассказ про то, как Шкворень из молодого поручика Петра стал бандитом. И еще отдельный замысел, он пока не воплощен в жизнь.

Есть идея — не знаю насколько «сбыточная» это мечта — сделать расширенное издание романа с историческими материалами, и включить туда эти небольшие рассказы. Тогда это была бы уже совсем законченная история. Пока она живет, у нее есть перспектива, не знаю, насколько реальна. А дальше будет работа над новой книгой, совсем в другом жанре, направлении, о совсем другой эпохе… Но пока рассказывать подробности не буду.

Сергей обещает, что «Погром» — это его не последняя работа. В планах — начать новую книгу, но уже о совершенно другой эпохе. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».