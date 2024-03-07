10 историй Михаила Фаустова о том, как книжные фестивали меняют города

7 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Михаил Фаустов, просветитель и автор чемпионата по чтению вслух «Открой рот», уже много лет организует книжные фестивали по всей России.

При его участии ежегодно проходят ярмарки и образовательные мероприятия в Архангельске, Иркутске, Благовещенске и других городах. О своем опыте, любопытных экспериментах и непредвиденных результатах, он рассказывал и в Томске — на прошедшем в сентябре прошлого года фестивале искусства и чтения «ТОМ».

В нашем материале — 10 историй из жизни Михаила о том, как книжные фестиваля меняли города.

История первая. Как в честь фестиваля в народе стали называть площадь

В 2017 году Михаил Фаустов организовывал совместно с Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» первый международный книжный фестиваль в Иркутске. Тогда, как сообщали организаторы, за три дня его посетило 15 тысяч человек. Местом проведения стала площадь перед стадионом «Труд».

— Поставили шатры, понаехала куча писателей. Всё было очень здорово. Весело. Погода хорошая — +2. Старожилы, наверное, помнят, а молодёжь скорее всего, уже нет: было такое приложение, где ты мог чекиниться, куда пришёл. И вот кто-то создал точку «Иркутский книжный фестиваль», и на протяжении этих трёх дней люди приходили и чекинились. Так, по сути, создалась новая география вне официальной, потому что через какое-то время площадь перед стадионом «Труд» стали называть «площадью книжного фестиваля».

Следующий книжный фестиваль в Иркутске прошел в 2019 году и стал последним. Но из него вырос, благодаря инициативе околокнижных людей, которые подхватили идею, новый фестиваль под названием «КнигоМарт». В этом году он будет проходит уже шестой раз.

История вторая. Как благодаря фестивалю обустроили парк

На севере России, в городе Архангельск в этом году книжный фестиваль «Белый июнь» пройдет в пятый раз. Основная его площадка располагается в Петровском парке — это большая городская зеленая зона, где расположены памятники Петру I и «Жертвам интервенции. 1918—1920». Сам парк был заложен еще в середине XIX века, а в последующие годы неоднократно менялся: в нем то демонтировали памятник Петру, то возвращали обратно, построили и разрушили собор и даже сооружали бомбоубежище. К 2020 году на территории парка, рассказывает Фаустов, хватало недостатков:

— Там была лестница облезлая, какие-то арматурины торчали, грязь — всё некрасиво. И я говорю: «Ребята, у нас тут люди книжками торгуют, все классно, а в сторону посмотришь — кошмар же, из фонтана водичка не течет, обломки какие-то валяются…».

Уже на следующий год, отмечает Михаил, в Петровском парке Архангельска отремонтировали лестницу. А потом сделали и план полной реконструкции парка.

История третья. Как фестивальный баннер перекрыл забор

В Благовещенске книжный фестиваль «Берег» проходит на центральной улице города — Ленина — где часто идут ремонты или стройка. Поэтому каждый год фестиваль перемещается от одной локации к другой. На время ремонтных работ обустраиваемые участки огораживаются забором, который пугает гостей фестиваля своим видом:

— Он грязный такой, обшарпанный, совершенно некрасивый. Я смотрю на этот забор и говорю: «Давайте мы возьмём и потратим 50 тысяч рублей и поместим здесь красивый баннер со словами «Читайте хорошие книги». Так и сделали. Стало красиво. Фестиваль внешне поменял город. А потом мне присылает в социальных сетях одна местная девушка фотографию этого баннера и говорит: «Спасибо вам за эту красоту, я сейчас еду оформлять документы. Хочу открыть книжный магазин». Это еще и так работает: на отдельно взятую девушку фестиваль так повлиял, что она решилась открыть книжный магазин.

История четвертая. Как благодаря фестивалям открываются книжные магазины

Если в Благовещенске Михаил знает только один случай (хотя, возможно, их было больше) того, как книжный фестиваль повлиял на открытие книжного магазина, то в Иркутске после первого фестиваля за два года открылось целых восемь независимых книжных магазинов.

II Иркутский международный книжный фестиваль. Август–сентябрь, 2019 г. Фото: vk.com/irkniga

— Книжные магазины меняют город не точечным образом, не взрывным, как книжный фестиваль, который по сути тоже книжный магазин, но только работающий 3 дня. Книжный магазин меняет город системно, долго и правильно, — считает Михаил. — В том же Архангельске, по-моему, после двух или трёх фестивалей начался целый бум. Люди стали звонить, рассказывать, что хотят открыть книжный магазин. В итоге открылся только один, но сразу очень хорошей девушкой.

История пятая. Как фестиваль породил волну туризма

Известный по всей стране красноярский книжный фестиваль «КРЯКК», проходивший в Сибири до 2022 г., производил фурор не только среди красноярцев, но и среди жителей соседних регионов. Как отмечает Михаил, многие на дни ярмарки приезжали в Красноярск специально (и мы можем это подтвердить — о популярности КРЯКК мы писали еще в 2013–2014 годах). Подобная ситуация складывается сейчас во время проведения уже упомянутого архангельского фестиваля «Белый июнь».

Презентация книги «Городское путешествие» томского издательства «Макушин медиа» на книжном фестивале КРЯКК-2021. Фото: из архива издания

— Фестивальный туризм существует. Я на своей шкуре этот фестивальный туризм чувствую всякий раз, когда мы делаем фестиваль в Архангельске, — рассказывает Михаил. — С прошлого года в дни фестиваля в городе стало проблемой снять гостиницу для самих гостей «Белого июня». То есть, мы породили то, что на фестиваль стали ехать, люди бронируют гостиницы в эти дни, намечают другие мероприятия во время «Белого июня» — съезд медиков, музеев, «Газпрома»... И ходят такие слухи, что уже есть движение, новые гостиницы будут строить.

Во Владимире, по словам Михаила, происходит то же самое — на дни фестиваля «Китоврас» невозможно снять номер в гостинице. Хотя город сам по себе никогда не страдал от недостатка туристов.

— Он прошел уже третий раз и каждый год собирает по 20 тысяч человек. Ровно половина — это местные, а вторая половина — понаехавшие. Владимир стоит же на перепутье, во-первых, со стороны Суздаля, куда ездит огромное количество москвичей как на дачу, а с другой — с Нижнего Новгорода, — добавляет Фаустов.

История шестая. Как благодаря фестивалям развивается общепит

Локальный общепит тоже извлекает пользу из книжных фестивалей. Фаустов уверен — если фестиваль искусства и чтения «ТОМ» в Томске продолжить расширятся, вокруг него со временем появится еще больше кафе и ресторанов, куда бы люди могли забежать и перекусить.

Уголок Make Love Pizza на фестивале «Книжная дюжина. Май, 2022 г. Фото: из архива издания

— Местные рестораны в тех местах, где проходят фестивали, тоже начинают ориентироваться на них и даже придумывать какие-то совместные акции. Вот в Благовещенске, например, сейчас в округе китайская кухня. Её настолько много, что просто представить себе невозможно! И вот нам предложили подготовить какие-то специальные менюшки для нее в дни фестиваля, — поясняет Михаил.

История седьмая. Как благодаря фестивалю город превращается в культурную столицу

Во время книжных фестивалей посетители знакомятся не только с востребованной литературой и издательскими новинками, но и авторами и исследователями этих произведений. Как подчеркивает Михаил, популярного современного писателя или художника можно встретить буквально на улице и пообщаться с ним на его выступлении.

Выступление на КРЯККе-2021 писателя, главного редактора издательства «Фантом Пресс» Игоря Алюкова Фото: vk.com/kryakk

— Это влияет на менталитет народа, потому что люди начинают вдруг обращать внимание на книги, начинают вникать в какие-то книжные процессы, когда ты можешь запросто подойти и поговорить с приехавшим на фестиваль писателем, — считает Фаустов. — В этом и уникальность книжного фестиваля как массового явления. Условно, если бы на моём месте на фестивале «ТОМ» был бы Лев Николаевич Толстой, вы могли ему задать любой вопрос и он вам, наверное, бы ответил. А представьте, вы на рок-концерте: вы можете гитаристу сказать что-то, только он вас, скорее всего, не услышит. Или на футбольном матче: там вас даже не увидят. А на книжном фестивале контакт «глаза в глаза», и это, конечно, влияет на людей. А они влияют на город.

Среди гостей фестивалей могут быть не только писатели. На «Белый июнь» в прошлом году приехали актеры сериала «Король и шут». Фото: vk.com/whitefestru

История восьмая. Как благодаря книжным фестивалям город узнает о своих героях

Благодаря книжным фестивалям происходит еще одна вещь, которая важнее для городов, чем толпы туристов и знаменитостей. Самое главное — это то, что город узнает о своих героях. Как правило, по словам Михаила, в программу фестиваля включаются не только приезжие, но локальные спикеры из числа местных ученых, литераторов, художников и просто интересных людей.

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Сентябрь, 2023 г. Фото: С. Кузина, из архива издания

— Каждый раз, готовя фестиваль, мы даем объявление о том, что состоится встреча, приходите те, кто хочет принять участие, — рассказывает Михаил. — Везде приходит куча народу и мы уже знаем, что в любом городе можно найти бриллиант: людей, у которых интересная судьба, у которых интересная история, которые могут прийти что-то такое рассказать, а город еще про них не знает. В Благовещенске на такую конференцию пришло два человека и каждый из них просто меня перевернул. Была девушка, очень скромная — оказалось, она книжный иллюстратор и продаёт свои картинки издательствам в Америку, Канаду, Великобританию. А живёт в соседнем доме, в хрущёвке, что-то там у себя на кухоньке рисует и продаёт потом гигантскими тиражами зарубеж… Потом пришел брутальный парень, и выясняется, что ему сейчас 35 лет, а когда ему было 14, он нашел настоящего динозавра. Поехал с папой на раскопки — папа у него директор палеонтологического института — сидел там, ковырялся и нашёл реально динозавра, не отдельную кость, а прямо целого, от кончика хвоста до носа полностью сохранившегося. Сейчас он работает в этом же институте. Пришел и говорит: «Я могу рассказать что-нибудь, но только не знаю что». Я ему говорю: «Ну ты же столько видел, что-то же тебя впечатлило?». Потом он снова приходит и говорит: «давайте назовём мою лекцию «Амурские динозавры и кто их ел».... На своей лекции он собрал немыслимое количество народу: там был маленький шатер, но человек сорок, наверное, сидели и его слушали.

А еще книжные фестивали способны стать площадкой для дискуссий и даже объединить враждующие группировки краеведов:

— Я в какой-то момент понял, что в Благовещенске, где живет 200-250 тысяч человек и который достаточно молодой город — ему 167 лет — существует пять враждующих между собой группировок краеведов. Они спорят друг с другом, кроют последними словами из-за того, что один считает, что могила сестры Арсеньева находится там, а другой считает, что не там. Или что в каком-то доме была почта, а другой считает, что она была в соседнем доме… Я собрал их всех вместе и говорю: «Давайте устроим батл!». Нашел на роль модератора Машу Привалову, тогдашнего директора библиотеки Некрасова в Москве, очень строгая девушка, серьёзная, умная… В итоге те люди, которые в соцсетях друг друга называли последними словами, чуть ли не обнявшись уходили с этой площадки. И собралось тоже дикое количество народа в воскресенье в семь вечера послушать людей, которые рассказывают про родной город, о котором, оказывается очень много интересного — не только хрущёвки и Китай через речку, а есть куча разных странных домов и разных историй, которые мало кому известны.

История девятая. Как фестивали перенимают у друг друга опыт и создают новые проекты

Михаил участвует в организации немалого количества фестивалей в России: в одних случаях, как организатор, в других помогает советом. Имея большой опыт работы с такими проектами, он замечает, где и кто делает хорошо, а кому стоит подучиться. В итоге, сейчас организаторы книжных фестивалей из разных городов начинают ездить друг к другу через всю страну, чтобы перенять лучшие практики и применять их у себя.

— Когда директор Амурской областной библиотеки, которая сокращенно называется АОНБ, едет в Архангельск, где Архангельская областная библиотека тоже называется АОНБ — это и называется обмен опытом. Но книжный фестиваль город не только меняет, он ещё и сам меняется, в зависимости от города, от того, как там всё устроено, какие у людей интересы, от него начинают отпочковываться какие-то дополнительные процессы и проекты. Например, в том же Архангельске из «Белого июня» выросло ещё девять фестивалей — музыки, кино, игры, еды… И это всё в одно и то же время, почти в одном месте. В 2023 году счётчики на входе зафиксировали 107 тысяч человек. То есть, каждый третий [житель города].

«Белый июнь — 2023» шел шесть дней и завершился концертом Фото: vk.com/whitefestru

А в Екатеринбурге произошла история наоборот — известный музыкальный фестиваль Ural Music Night породил книжный фестиваль «Красная строка», который прошел в прошлом году впервые. По словам Фаустова, только за один день его посетили 350 тысяч гостей.

— Вот это и есть взаимопроникновение культур. Пожалуйста, всё работает, как слаженная машина, и получаются такие вот вещи, которые что-то в людях переключают, — добавляет он.

История десятая. Как книжные фестивали объединяют людей

Михаил уверен, что архангельский фестиваль «Белый июнь» уже вписался в дизайн-код этого города и в шутку говорит, что рано или поздно его назовут «Белоиюньском». Сейчас аудиторию на это событие привлекают за счет образовательных мероприятий не только о книгах.

— На книжном фестивале можно встретить совершенно неожиданных людей. В том же Архангельске с лекцией был мой очень хороший друг, известный спортивный журналист Станислав Гридасов, создатель сайта Sports.ru. И решил он прочесть лекцию «Как хоккей с шайбой в России победил хоккей с мячом». Нашёл, конечно, где это рассказывать — в Архангельске хоккей с мячом это спорт номер один! И к нему на выступление пришли брутальные такие фанаты, все лысые, с бицепсами, бородами. И вот они пришли посмотреть на какого-то московского типа, который пришёл сказать, что «хоккей с мячом — какой-то спорт второго сорта». Я подумал — сейчас бедного Гридасова тут прямо клюшкой какой-нибудь зарубят пополам… но нет. Когда всё закончилось, смотрю, стоят, фотографируются, подарили ему майку. И мне кажется, что эти люди никогда бы не зашли на книжный фестиваль. А так — они не просто пришли, они остались, я видел сам потом, как они ходили по ярмарке, книжки покупали.

Текст: Алёна Попова

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