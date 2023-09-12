В Томске подвели итоги фестиваля искусства и чтения «ТОМ»

12 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске завершился фестиваль искусства и чтения «ТОМ», организованный Сибирским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Томским государственным университетом при поддержке Транспортной группы FESCO.

На фестивальных площадках с 8 по 10 сентября 2023 года прошло свыше 60 дискуссионных, образовательных и выставочных мероприятий, в которых приняли участие более 90 экспертов из Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владикавказа, Красноярска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска и других городов. Презентации книг, фильмов, выставки современного искусства, дискуссии о роли музеев и книжных фестивалей, прогулки с дизайнерами и композиторами, а также книжную ярмарку в дни фестиваля посетили 8200 томичей.

Также в рамках фестиваля были заключены соглашения о сотрудничестве между ГМИИ им. А.С. Пушкина и Администрацией Томской области, достигнуты важные договоренности о реализации ряда совместных проектов между музеем и ТГУ.

В рамках дискуссионно-образовательной программы ученые презентовали проект, связанный с изучением ценностей россиян. В свою очередь, филологи продемонстрировали современное оборудование Центра исследования чтения, которое позволяет выявить особенности взаимодействия человека с текстом, а также рассказали, что, по данным соцсетей, россияне больше всего обсуждают Фёдора Достоевского и Виктора Пелевина.

На книжной ярмарке было продано около 90% всех книг. А такие издательства, как «Новое литературное обозрение, Ad Marginem и «Редкая птица» реализовали всю привезенную в Томск продукцию. Представители редакционно-издательского отдела ГМИИ им. А.С. Пушкина отметили также, что по уровню продаж книг музея ярмарка фестиваля «ТОМ» опередила Московскую международную книжную ярмарку. Таким образом Томск в очередной раз подтвердили свой статус одного из самых читающих городов страны.

«Мы получили восторженные отзывы от представителей 23 издательств, которые приехали в Томск для участия в фестивале, — отметила руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарёва. — Все они выразили желание принять участие в фестивале 2024 года и подарили университету и филиалу музея свои книги».

Партнер ГМИИ им. А.С. Пушкина — Транспортная Группа FESCO представила на фестивале свою издательскую программу. Компания выпускает репринтные издания детских книг советского периода о транспорте, море и профессиях, связанных с ним. В оном из павильонов была организована площадка для семейного чтения и прошла читка изданных репринтов. Юные томичи внимательно слушали сказку про робота ЭДА в исполнении Светланы Пантелеевой под музыкальное сопровождение Степана Пономарёва, а после с удовольствием пообщались с деревянной куклой на запястье — Молчуном.

«Нам понравились идеи, которые были предложены в Томске для презентации репринтов детям, и мы планируем использовать их для наших мероприятий во Владивостоке», — рассказала директор департамента по устойчивому развитию Транспортной группы FESCO Вера Яковлева. Помимо этого, она передала в дар детскому саду ТГУ и благотворительным фондам города книги, изданные в рамках программы «FESCO детям».

Подробная информация о фестивале размещена на сайте, а также в социальных сетях ТГУ и Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Партнер ГМИИ им. А. С. Пушкина — Транспортная группа FESCO.

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