Продление льготных ставок, проблемы с лесом и вложения около 100 миллионов. Как томские предприниматели восстанавливают дома за рубль

3 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В январе этого года еще один объект деревянного зодчества в Томске был восстановлен по программе «Дом за рубль». Список пополнился двухэтажным зданием на Красноармейской, 78. Оно стало девятым домом, получившим льготу по аренде в размере 1 рубль в год.

Мэр Томска Дмитрий Махиня в ходе выездного рабочего совещания вместе с коллегами проверил результат работы инвестора, а также побывал на других объектах программы по ул. Гоголя и ул. Советской.

В какой стадии реконструкции находятся эти дома, с какими проблемами сталкиваются арендаторы и сколько денег они уже вложили в восстановление — рассказываем в нашем материале.

Красноармейская, 78

Дом на ул. Красноармейской, 78 Фото: Серафима Кузина

Деревянный двухэтажный дом по ул. Красноармейской, 78 площадью почти 300 кв. м. был взят в аренду в декабре 2019 года. Инвестором выступил Евгений Калугин, который прежде уже восстанавливал дома на ул. Пушкина, 5, ул. Октябрьская, 30 и в пер. Кустарный, 6. Сейчас инвестор находится в стадии поиска субарендаторов для только что сданного в эксплуатацию дома:

— Рассматриваем разные варианты арендаторов, их не мало. Для кого-то дорого, кому-то мы отказываем, но все равно свой арендатор у нас найдется. Ресторан мы здесь будем рассматривать в последнюю очередь. Есть детские центры которые хотят, но у них проблемы с финансированием. Было предложение от магазина бытовой техники, офисов... Спрос есть, здание находится на первой линии, есть своя парковка, — рассказал инвестор «дома за рубль» Евгений Калугин.

Фото: Серафима Кузина

С главой города он поделился планами по развитию пространства вокруг здания. По словам Калугина, на арендуемой территории он хотел бы положит газон и возвести некапитальное здание под гаражи или крытые беседки:

— Мы с удовольствием планируем взять еще дом, но я уже говорил, что первое здание у нас стоило 12 миллионов, второе 15, потом 20, а это уже 30. Самое дорогое — это притянуть отопление. Видите, что затраты кратно возросли и для их минимизации хотелось бы использовать дополнительно территорию, которая у нас выделена в аренду. Мы хотим сейчас получить разрешение на строительство некапитальных сооружений. Их внешний вид мы однозначно будем согласовывать, — отмечает инвестор.

Евгений Калугин Фото: Серафима Кузина

Также он предложил участникам встречи сделать пер. Кустарный историческим, предполагая, что признанным аварийным и подлежащий расселению дом №10 инвестор возьмет также в будущем по программе «Дом за рубль»:

— Это будет единственный исторический переулок. Там уже на углу восстанавливается ««дом за рубль», потом стоит небольшое здание в собственности, но оно тоже историческое, потом наше здание, есть промежуток, где видно, что тоже раньше было здание (его можно реконструировать) и еще одно здание мы можем взять, когда его выставят на аукцион, — поясняет Евгений.

Внутренней отделкой инвестор займется после нахождения субарендатора для дома Фото: Серафима Кузина

В свою очередь, Дмитрий Махиня предложенные идеи поддержал, отметив, что «если идет хорошее дело, полезное для города, то мэрия должна со своей стороны помогать».

Мэр Томска Дмитрий Махиня на осмотре восстановленного дома Фото: Серафима Кузина

ул. Гоголя, 16

Дом на ул. Гоголя, 16 Фото: Серафима Кузина

В «доме за рубль» на ул. Гоголя, 16 арендатор — ИТ-компания Uplink уже разместила свой офис полгода назад. Несмотря на то, что основные работы по восстановлению здания завершены, «рублевую» льготу инвестор пока не получил из-за недоделанных работ.

— От изначального сруба ничего не осталось: дом два раза горел. Мы полностью, начиная с бутового фундамента, подняли старый кирпич, разобрали его и поставили новый сруб, все обшили. Остались мелкие недочеты. До осени их исправим, — сообщил инвестор Дмитрий Рядовой.

Дмитрий Рядовой Фото: Серафима Кузина

По решению мэра, чтобы запустить механизм по получению льготы, арендатор будет должен подписать гарантийное письмо о том, что все работы по восстановлению он закончит к 1 сентября 2024 года, и направить документ в департамент архитектуры. По словам самого инвестора, за лето подрядчики обязуются облагородить территорию у здания, установить трубу и поменять плинтусы.

Офис компании в «доме за рубль», где уже на входе пахнет деревом. Фото: Серафима Кузина

Ранее сообщалось, что дом на Гоголя, 16 был взят в аренду по программе «Дом за рубль» в 2018 году компанией «ОСиСК», после восстановления там должно было открыться кафе. В октябре 2020 года у «ОСиСК» сменился владелец, который запланировал расположить в доме офис ИТ-компании Uplink, занимающейся разработкой и продвижением сайтов. Завершение восстановления дома сначала было запланировано на апрель, потом на ноябрь 2022 года.

ул. Гоголя, 14

Один из домов в усадьбе Акуловых, начатый в начале 2023 г. Фото: Серафима Кузина

На соседней территории по ул. Гоголя 14, 14а, 14/3, 14/4, 14/6 идет восстановление сразу пяти деревянных домов из усадьбы Акуловых общей площадью около двух тысяч кв.м. В прошлом году только для одного из них был поставлен сруб. Теперь же уже три здания находятся под крышей, для двух — подготовлены фундаменты. Дома восстанавливаются Алексеем Альпетом и Андреем Зориным. По словам последнего, стойка не останавливалась ни на день с 2019 года.

Процесс строительства Фото: Серафима Кузина

— Три дома мы уже закончим в конце года, их можно будет ввести в эксплуатацию. А другие два — в конце 2025-го. Объем инвестиций сюда уже перевалил 100 млн. рублей. И мы в очередной раз просим пойти нам навстречу и продлить ставку, — сообщил он.

Речь идет о продлении льготной ставки по аренде в 10%, которая дается инвесторам после разработки проектной документации на два года. У инвесторов этот период заканчивается через две недели, поэтому они выступили с инициативой продлить им льготу еще на год, чтобы успеть закончить проект.

Андрей Зорин Фото: Серафима Кузина

Дмитрий Махиня отметил, что «работа на объекте идет, вливания там серьезные», поэтому мэрия поддержит просьбу арендаторов:

— Я что и хотел посмотреть — кто работает, кто вкладывает, есть ли выполненные объемы... В этом случае мы действительно выйдем с инициативой на думу о продлении льготных ставок и будем помогать тем, кто готов работать, — сказал глава города.

Дмитрий Махиня Фото: Серафима Кузина

Как подчеркивает инвестор, за 2023 год они успели подвести к домам электричество, водоснабжение и канализацию, в мае планируется начать работы по подведению отопления. Одна из основных проблем, с которыми столкнулись арендаторы, — низкое качество леса для сруба:

— С первым домом «попал», два года судился с лесниками. Лес некачественный... Сейчас наняли отдельную бригаду, чтобы то, что есть, привести в самый лучший сруб... Уже не раз эту тему поднимали на совещаниях. В последний раз было совещание у замгубернатора, я там озвучил проблему. Мол, дайте нам нормального поставщика, мы готовы покупать по рыночной цене. Главное, чтобы у нас был нормальный лес, чтобы его вовремя поставляли, — сообщил Зорин.

Внутри первого дома еще не хватает тепла, а все остальное уже готово. Фото: Серафима Кузина

В свою очередь, мэр также пообещал подключится к проблеме.

ул. Советская, 36

Дом по ул. Советской, 36 Фото: Серафима Кузина

В отличие от других домов последний только еще встает на путь восстановления. Здание по ул. Советская, 36 взял по программе «Дом за рубль» Сергей Калугин. Сейчас по объекту завершена работа над проектной документацией и выполнены предварительные работы по подготовке здания к ремонту. Что именно будет располагаться в восстановленном доме, пока не известно.

Работы в доме еще не начались Фото: Серафима Кузина

— 80% того, что написал Антон Павлович Чехов о Томске, связано с нашим домом и тем, что напротив — где сейчас военный комиссариат, там раньше стояла гостиница «Россия», и когда он ехал на Сахалин, он в ней и остановился. Это была самая грязная улица раньше, поэтому мы связываем восстановление с историей — будем потом рассказывать об этом и установим мемориальную табличку, — рассказывает инвестор.

Сергей Калугин Фото: Серафима Кузина

По итогам объезда, мэр города Дмитрий Махиня подчеркнул, что сейчас по договору аренды в Томске передано инвесторам уже более 50 «домов за рубль». Программа, реализующаяся с 2016 года, по-прежнему является главной по восстановлению томского деревянного зодчества:

— Это [деревянное зодчество] действительно визитная карточка Томска, душа города, и хорошо, что есть те люди, которые с ним работают. Мы сегодня не просто посмотрели, но и приехали с ответами на определенные вопросы. В первую очередь, это продление льготных ставок, в связи со сложной экономической ситуацией, года ковидные, санкционное давление, не все успели в установленные сроки реализовать. Но тем не менее, люди работают и инвестиции вкладывают, и со всей стороны, мы считаем, что таких инвесторов надо поддержать.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Алена Попова

Фото: Серафима Кузина

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