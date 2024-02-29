Лаборатория предпринимательства. История столярной мастерской, которая нашла свою нишу

29 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В кадровом центре «Работа России» готовы помочь «стартануть» начинающим предпринимателям.

Здесь не только научат составлять бизнес-план, но и выдадут для запуска дела 100 тыс. рублей. Десятки начинающих предпринимателей успешно воспользовались этой мерой поддержки.

В серии наших материалов рассказываем истории наиболее успешных проектов. В новом выпуске — сразу два героя, столяры Никита Веретенников и Сергей Мальцев, развивающие бизнес по производству щеток для вычесывания животных.

Деревянная мануфактура «Сибирский лавр»

Никита Веретенников смотрит на заготовку как на изделие Фото: Серафима Кузина

Никита Веретенников и Сергей Мальцев — два друга, которые работают вместе в общей столярной мастерской. Ребята занимались производством деревянной мебели, вешалок и разного выставочного оборудования, но позже сконцентрировались на выпуске всего одной вещи.

— Я учился в политехе на бурении, Сережа в ТГУ на экономиста. Нужны были деньги, какая-то подработка. И мы начали вместе, в обычном подвале частного дома, где были только шлифмашина и ножовка, делать напольные вешалки и продавать их на «Авито». Один-два заказа в неделю, пару тысяч имели — просто небольшая подработка. Увозили, привозили людям, собирали. Так мы поработали одну зиму, летом заказов стало меньше, — рассказал Никита Веретенников.

После вуза он не захотел устраиваться по профессии и полгода проработал в продажах, где понял, что хочет работать на себя.

— Накопил небольшое количество денег, купил первый инструмент, оборудовал мастерскую в подвале, сделал небольшой ремонт, электрику и начал что-то делать. Так год просуществовал, иногда Сережа помогал какие-то заказы делать. Но потом и он ушел с работы, мы влили чуть-чуть денег и продолжили, — рассказал Никита.

Сергей Мальцев Фото: Серафима Кузина

— После вуза я работал в госструктуре, столярка была как хобби — отец этим тоже занимался. Но в один момент, когда мы делали вешалки, это хобби начало приносить больше денег, чем основная работа. Тогда я понял, что надо уходить со службы. Это было примерно 2,5 года назад, — рассказал Сергей Мальцев.

Этим же летом Никита обратился в Кадровый центр за субсидией.

— В каком-то интервью со столяром я услышал, что он получил субсидию в 500 тыс. рублей. Мы начали с Серегой тему изучать и поняли, что это неплохой вариант. Мы пришли в Кадровый центр, нам все рассказали, мы подали заявку, потом пошли на обучение, где нам рассказывали, как правильно составить бизнес-план и помогали его корректировать в течение месяца-полутора. Через какое-то время была защита. После этого мы переехали в небольшой гараж, обустроили там мастерскую «Сибирского лавра», — рассказал Никита Веретенников.

ЧПУ-станок, приобретенный на средства субсидии Фото: Серафима Кузина

Через полгода свой бизнес-план «Деревянной мануфактуры» защитил Сергей Мальцев и парный столярный бизнес ребят получил дополнительные вливания. На выделенные в рамках субсидии деньги ребята купили сверлильный станок, ЧПУ-станок, пылеудалитель, пилу, и разного рода мелочевку. А еще мастерская «Сибирского лавра» и «Деревянной мануфактуры» сменила адрес — общее производство переехало в более просторный гараж. Здесь же ребята окончательно отладили технологию выпуска своего основного изделия — щетки для вычесывания животных.

— Около двух лет назад мне моя девушка показала щетки для животных на одном из зарубежных маркетплейсов, спросила, могу ли я сделать такие же. У них невероятные продажи: очень простое изделие, которое выполняет свою функцию — чешет лошадей или собак. Абсурдно вроде бы. Я сделал тестовую партию, её продали в местный конный клуб, очень быстро раскупили. Потом пришел Серега, мы придумали более эргономичный дизайн, придумали, как делать больше, шлифовать. На отладку процессов ушел год, — вспоминает Никита Веретенников. — У нас были периоды, когда мы до трех ночи не могли отфуговать один брусок. Мы непрофессиональные столяры, никто нам не показывал и не рассказывал, как делать, мы просто смотрели видео в Youtube и учились. Методом проб и ошибок пришли к результату.

Та самая щетка для животных Фото: Серафима Кузина

— Мы колоссально выросли за эти два года, — рассказал Сергей Мальцев. — Ну, а потом продажи пошли, мы вышли с этими щетками на Ozon. Начинали с 600-какого-то места в выдаче по запросу «щетки для кошек», теперь поднялись на самый верх. Сейчас мы выходим на Wildberries и Яндекс.Маркет.

В ближайших планах у ребят — масштабирование производства и расширение штата. Кроме того, они планируют пополнить ассортимент своей продукции лежанкой-когтеточкой для кошек и собак.

— Ребята ответственно подошли к обучению и написанию бизнес-плана. Мы очень любим, когда в нашу Лабораторию обращаются предприниматели, планирующие открывать собственное уникальное производство, — отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Ребята являются активными участниками «Лаборатории предпринимательства». Они выступают как спикеры, рассказывая о своей истории успеха, взлетах и падениях, трудностях, с которыми приходится сталкиваться начинающим предпринимателям. Также они получают полезную информацию от наших экспертов по развитию и продвижению собственного дела, иных мерах господдержки.

Всем, кто хочет попробовать свои силы и открыть собственный бизнес, мастера рекомендуют сразу определиться: что делать, для кого, куда продавать.

Фото: Серафима Кузина

— Наверняка, есть люди, у которых не получается. Они идут в надежде, что это будет легко, просто. Мы тоже так думали. В какой-то момент наступает полный трындец, когда ты должен денег, у тебя ноль в кармане и нужно работать. У нас такие моменты были. Как-то, еще на прошлом месте, когда у нас было очень много заказов, наша мастерская осталась без света. Нехорошие люди срезали метров 300 электропровода, — рассказывает Веретенников. — Мы приходим — электричества нет. А если мы не сделаем заказы, нас ждут штрафы. Вызвали «Газель», загрузили инструмент и вернулись в старый подвал, где начинали работать. А там уже ничего не оборудовано! Мы просто с одной розетки начинаем что-то делать, холодно, руки мерзнут, опускаются, но надо делать! В итоге вышли из ситуации.

Фото: Серафима Кузина

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