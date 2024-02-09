Что построил Элеазар Дрейзин в Томске? 8 узнаваемых проектов советского архитектора

9 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Архитектор Элеазар Дрейзин работал в Томске с конца 1950-х годов. В городе он активно занимался строительством жилых районов и важных культурных зданий. Дрейзину принадлежат многие проекты, благодаря которым мы знаем Томск таким, какой он сейчас есть.

О жизни и творчестве Элеазара Израилевича мы уже рассказывали в нашем предыдущем материале «Кто построил „новый“ Томск и сохранил старый деревянный город». Сегодня мы покажем восемь главных проектов Дрейзина, которые были реализованы в Томске. Все они относятся к яркому и недооцененному периоду в архитектуре — советскому модернизму.

1. Новый корпус Научной библиотеки ТГУ

Проект НБ ТГУ. 1964 г. Фото: предоставлено А. Васильевым. Из архива НБ ТГУ

Одним из знаковых зданий Элеазара Израилевича является новый корпус Научной библиотеки ТГУ. В этом проекте архитектор воплотил главную идею своего творчества томского периода — сочетание старой и новой архитектуры. Он достроил 12-ярусное хранилище на 3 млн книг, 5-этажный корпус для читальных залов и административноно-общественный корпус, соединив его с памятником архитектуры ХХ века, зданием архитектора Андрея Крячкова, двумя переходами и третьим корпусом.

По словам директора НБ ТГУ Артема Васильева, проект здания начали готовить еще в начале 1960-х гг, к 1964 г. он был готов, но строить спустя четыре года. Завершили новый корпус только в 1978 году. Он служит ярким примером зданий эпохи «оттепели». Хотя главный важный штрих того времени — тема космоса, остался неотмеченным, несмотря на то, что Дрейзин в своем проекте уделил ему место. Над входом в здание он изобразил фреску с устремленными вверх ракетами. Но на построенном здании мы их не увидим — фреску по какой-то причине не стали рисовать.

По рассказам старших коллег знаю, что и строительство, и принятие в эксплуатацию корпуса были непростыми. Может быть, не до этого было... Кстати говоря, у Центра культуры ТГУ, проектом которого также занимался Дрейзин, в одном месте отсутствуют окна. Судя по эскизам, там тоже должны были сделать фреску на космическую тематику, — рассказывает А. Васильев.

2. Центр культуры ТГУ

Проект ЦК ТГУ. 1969 г. Фото: предоставлено А. Васильевым. Из архива НБ ТГУ

Новое здание Центра культуры ТГУ (тогда актовый зал) по проекту Э. И. Дрейзина, О. Г. Фролова и В. П. Барсановой начали возводить только 1978 году, когда Дрейзин уже уехал из Томска. Этому, во многом типовому проекту актового зала, своеобразия добавила снова воплощенная идея Дрейзина сочетать старое и новое — здание было пристроено к главному корпусу ТГУ.

В 1960-70 годы и новый корпус НБ ТГУ, и Центр культуры попали под масштабную реконструкцию университета. Директор «Научки» приводит цитату из диссертации Константина Петрова «Профессорско-преподавательский состав Томского университета: 1945 — начало 80-х гг.»:

Министерством были выделены значительные средства университету. За пятилетку 1966–1970 гг. из госбюджета только на капитальное строительство было отпущено более 7 млн. руб., из которых было освоено около 6 млн. руб. Были построены 3 новых общежития, спортивный корпус, жилой дом на 80 квартир, начато строительство лабораторных корпусов СФТИ, НИИПММ и НИИББ, проведена реконструкция Научной библиотеки. Освоить 1 млн. руб. не удалось, так как строительные организации не справились с объемом работ.

К этим проектам Дрейзин тоже приложил руку: одна из его идей, разработанная вместе с сыном Владимиром в рамках программы — оранжерея Ботанического сада ТГУ со стеклянным куполом. Но этот проект остался нереализованным.

Проект оранжерии Сибирского ботанического сада Фото: предоставлено А. Васильевым. Из архива НБ ТГУ

— Здесь важно сказать, что у Дрейзина была, как мне кажется, целая программа архитектурного развития университета. У нее были две очень значимых характеристики: первая — Дрейзин предлагал взглянуть на университет не так, как мы привыкли, с проспекта Ленина, он предлагал посмотреть с Московского тракта. На самом деле, эта концепция и сейчас является актуальной: если мы посмотрим на новые проекты реконструкции корпусов ТГУ, они тоже подчеркивают именно необходимость выхода университета как бы вторым лицом на Московский тракт. Вот эта идея принадлежит еще Дрейзину, — отмечает А. Васильев. — И вторая характеристика: Дрейзин предлагал сочетать исторические здания, сохранившиеся в Томском университете, с новыми, сохраняя своеобразие памятников и одновременно оттеняя его, чтобы показать некую устремлённость в будущие. Так же, как он писал про деревянную архитектуру: «Строить и оставлять на красной линии красивые дома, а во дворах строить современные». Мне кажется, эту идею он и реализовал в Томском государственном университете.

3. Вычислительный центр

Вычислительный центр. 1975–1980 гг. Фото: В. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Вычислительный центр, построенный во второй половине 70-х, нам сейчас известен как здание территориального органа Росстата — Томскстат. Подобные вычислительные центры в то время строились в СССР по типовому проекту.

Фасад здания спроектировали в виде вогнутого паруса, на правой стене реализовали остекление почти во всю высоту здания. Дрейзину удалось так вписать этот объект-доминанту в пространство площади Революции (сегодня — Ново-Соборной), что оно стало одной из визитных карточек города того периода. Наравне с кинотеатром им. Горького и гостиницей «Томск», облстатуправление попало на сувенирные открытки 1980-х.

4. Площадь Революции

Площадь Революции. 1960-е гг. Фото: ТОУНБ им. Пушкина. Из книги «Томские архитекторы: биографический каталог: (1964-1991)»

Одной постройкой Облстатуправления благоустройство площади Революции не ограничилось. Архитекторы «Томгипротраса», в частности Э. Дрейзин, как главный специалист архитектурно-строительного отдела, сделали проект реконструкции сквера, расширив его за счет ликвидируемого с площади стадиона «Динамо».

«В центральной части, наиболее тихой, будет создана площадка для отдыха взрослых с детьми. Здесь будут расположены качели, качалки, карусель. Эта площадка вместе с той, что расположена у фонтана, и расширенной аллеей, связывающей их, создаст внутреннюю композиционную ось „Отдых“. Небольшие площадки для отдыха будут оборудованы также на аллеях и на пересечениях дорожек с аллеями. Сквер украсится газонами и цветниками, групповыми посадками деревьев и кустарников. Аллеи и площадки будут заасфальтированы и ограждены бордюрным бетонным камнем. Входы в сквер учитывают наиболее интенсивное движение пешеходов. Они расположатся со стороны проспекта имени Ленина на углу ул. Советской и проезда к площади Революции, со стороны проезда к площади Революции (против магазина „Гастроном“). Последние два входа будут оформлены в виде лестниц. В этом году работы по благоустройству территории бывшего стадиона были начаты еще в мае — завезен грунт. В ближайшее время будут произведены планировка и асфальтирование главных аллей, засажен однолетними цветами большой цветник, выходящий на проспект имени Ленина, Кустарники и деревья будут посажены осенью», — писали в томской прессе.

Площадь Революции и главный корпус ТИАСУР. Томск, 1979 год Фото: из архива Александра Попова

Среди других работ Дрейзина по благоустройству города директор НБ ТГУ А. Васильев выделяет реконструкцию сквера им. Пушкина — современного Буфф-сада. Еще в советское время этот участок города был проблемным. Тогда проект Дрейзина не был реализован, впоследствии смены заказчика и отсутствия ответственных за его реализацию.

5. Кинотеатр им. Горького

Кинотеатр им. Горького. 1972–1975 гг. Фото: из архива Павла Рыжова

Знакомый многим кинотеатр им. Горького был открыт в 1916 году. За более чем столетнюю историю он пережил несколько реконструкций. В одной из них как раз и принял участие Элеазар Дрейзин. Именно он в 1963 году спроектировал обновленное здание, которое мы сегодня видим под более поздними наслоениями.

После реконструкции оно стало более просторным: в залах кинотеатра одновременно могли занять места 1400 человек, появился второй этаж, дополнительное фойе с эстрадой.

6. Детский универмаг

Детский универмаг на Ленина, 14. Фото: Центр по охране и использованию памятников истории и культуры

Томичи, помнящие 1960-70 гг., знают, что историческое здание Мучного корпуса на площади Ленина, бывшей Базарной, после реконструкции превратилось в настоящую детскую сказку. Там открылся новый универмаг — «Детский мир». В своей автобиографии Дрейзин отмечает, что был автором проекта реконструкции этого здания.

В газете «Красный комсомолец» 1963 года рассказывается:

«Осенью универмаг должен войти в строй. На первом этаже в витринах разместятся отделы игрушек и детский кафетерий, посредине торгового зала поставят бассейн для плавающих игрушек, а на втором этаже можно будет приобрести готовые платья, обувь и головные уборы».

После реконструкции город приобрел хороший детский магазин. А сейчас в здании располагаются департаменты инвестиций и развития информационного общества Томской области.

7. Гостиница «Томск»

Привокзальная площадь. 1972–1977 гг. Фото: из архива Павла Рыжова

Гостиница «Томск», которая встречает приезжающих на площади у железнодородного и автовокзалов — проект Дрейзина, созданный еще когда он работал в «Томгипротрансе». Открылся отель в 1973 году и типичен для советского модернизма того периода.

Предполагалось, что гостиница на 320 номеров станет доминантой улицы, а вокруг будут возведены жилые кварталы. Элеазар Израилевич писал в местной прессе:

«У ворот города, на привокзальной площади Томск-I, по нашему проекту будет построена двухэтажная гостиница на 320 номеров с большим рестораном, которая явится частью целого комплекса, запроектированного нашим институтом. Кроме гостиницы, в него входят пять жилых домов, три из которых будут крупнопанельными, и детский сад-ясли».

Спустя время здание претерпело ряд изменений — сейчас оно обшито сайдингом, надпись «ГОСТИНИЦА» удалили, конструкцию вывески «Томск» тоже изменили. В бывшем помещении ресторана расположился сумерпаркет. Увы, геометрия, колористика и общее впечатление от здания после изменений стали другими, но объем и масштаб работы можно оценить до сих пор.

8. Здание «Томгипротранса»

Проект здания Фото: ТОУНБ им. Пушкина. Из книги «Томские архитекторы: биографический каталог: (1964-1991)»

В своей автобиографии Элеазар Дрейзин упоминает еще об одной работе, созданной совместно со старшим сыном Владимиром. Они подготовили проект здания «Томгипротранс», где оба работали.

Шестиэтажка по проекту Дрейзиных была построена в 1971 году. Она до сих пор находится на пр. Кирова, в той, части города, которая активно застраивалась в период работы Дрейзина в Томске. В своих статьях в местной прессе он не раз писал: «Прежде всего необходимо реконструировать проспект Кирова — ворота Томска. Пусть он станет томским Крещатиком». По мнению Элеазара Израилевича, выбор этой территории был обусловленн небольшим количеством ветхих зданий, подлежащих сносу.

Нереализованные проекты

Последними работами Дрейзина в томский период стали проекты реконструкции главного корпуса ТПИ (сегодня ТПУ) и Дома ученых. Обе работы подразумевали пристройку новых зданий и обе так и не были реализованы.

Главный корпус Томского политеха планировалось увеличить на 50 тысяч кубических метров. В новом здании, по мысли Дрейзина, должны были разместиться ректорат, актовый зал на 1 200 человек, столовая на 500 мест и лекционный зал на 200 слушателей.

Заметка о разработке проекта по реконструкции главного корпуса ТПИ Фото: предоставлено А. Васильевым

Проект реконструкции Дома ученых до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у томичей. В 1970-е об этом проекте писали во всех газетах, показывали его макет и вообще все шло к тому, чтобы начать его реализовывать, на это даже были выделены деньги.

Предполагалось, что одноэтажная часть здания останется без изменений, но зато все остальное заметно преобразиться. Главное, что предложил Элеазар Дрейзин, — достроить к зданию еще четыре этажа. В новых пространствах должны были разместиться театральный зал, клубные помещения, библиотека, гостиница для ученых и летнее кафе на крыше; во внутреннем дворике — зимний сад на 200 кв. м.

Дрейзин предположительно с макетом Дома ученых. 1970 г. Фото: Э. Стойлов. Из газеты "Красное знамя"№73

Курировал проект нового Дома ученых Г. С. Зубарев, будущий ректор ТУСУРа. Он вспоминает об этой работе так:

«Дрейзин-старший был известным и очень популярным архитектором. Он был уже в преклонных годах и чувствовал, что такая большая, интересная, творческая работа будет последней в его жизни. Поэтому он с большим энтузиазмом взялся за нее. …. После меня никто больше вопрос о строительстве Дома ученых не поднимал. Пропали деньги, выделенные на проектирование и строительство, пропала идея, город потерял одно из, возможно, самых красивых и интересных зданий».

С последним утверждением Зубарева можно соглашаться или нет, но в любом случае, Элеазар Дрейзин стал одним из столпов советского модернизма в Томске, оставив городу ряд культовых зданий той эпохи.

Текст: Алёна Попова

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