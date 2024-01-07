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Зимний Томск. Как украсили город к Новому 2024 году

Традиционно к Новому году Томск украсили уличной иллюминацией, звездным небом» над главным катком и аллеей Городского сада, а на площади Ново-Соборной зажгли огни на центральной елке. Рядом установили ледовые скульптуры «Хрустального Томска». Главная тема этого года — «Подарок Томску к 420-летию».

В нашем фоторепортаже Серафимы Кузиной любуемся кадрами новогоднего Томска и вдохновляемся на прогулку по городу перед рабочей неделей.

Фото: Серафима Кузина

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