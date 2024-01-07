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В гостях у томского Деда Мороза. Где живет главный новогодний волшебник?

В темно-синем лесу на Севере области живет в деревянном тереме и принимает гостей томский Дед Мороз. Его резиденция расположена недалеко от поселка Парабель.

Дорога до резиденция томского Деда Мороза
Фото: Алена Попова

Свой дом у томского Деда Мороза появился в 2021 году в живописнейшем месте на верхней поляне Оськиного озера. Зимой здесь находится сказочное царство главного новогоднего волшебника, а летом сюда стекаются тысячи людей на ежегодный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера».

В доме Деда Мороза все обставлено со вкусом — не обошлось и без большого стола, за которым хозяин угощает своих гостей чаем из самовара и бубликами. Рядом стоит главная красавица новогоднего праздника — живая ель, украшенная гирляндами, игрушками и снежинками из бумаги. Тут же — небольшой сундук, на котором лежат письма Деду Морозу.

В этом году резиденция вновь открылась 17 декабря. Гостей на пороге дома встречали Дед Мороз и Снегурочка. Уже третий год здесь в новогодние праздники проходят игры для детей и взрослых с веселыми танцами и хороводами.

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