Музыкант Роман Ланкин: «Когда мы проходим через сложные времена, песни, написанные больше полувека назад, звучат необыкновенно остро»

5 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С одной стороны, наш земляк Роман Ланкин — уже давно один из самых известных исполнителей в жанре авторской песни. С другой стороны, поверить, что ему исполнилось 50 лет, совершенно невозможно!

Круглая дата стала прекрасным поводом отправиться в юбилейный тур. Завершается он в родном для Романа Томске, в джаз-клубе Underground.

Перед началом его выступления мы пообщались о музыке, возрасте и песне. А еще о том, почему жизнь все равно прекрасна — именно эта строчка из стихотворения Юрия Левитанского дала название его концертной программе.

— Роман, анонсируя свой концерт, вы заинтриговали в соцсетях, написав о возвращении в Томск. Что вы имели в виду под возвращением?

— Для меня приехать в родной город — это всегда возвращение. В Томске я прожил бóльшую часть своей жизни, и каждый приезд сюда — это как вернуться в отчий дом, прикоснуться к чему-то родному, близкому. Он наполнен отсылками к прошлому, к событиям, которые происходили в моей жизни.

— Как долго продлится ваше нынешнее возвращение, вы приехали только на концерт?

— Побуду ещё несколько дней в городе и вернусь обратно в Москву. Специально планировал побыть подольше, чтобы побродить по Томску, по его улицам… Не знаю, насколько это будет возможно в такую морозную погоду, но ничего, придется, видимо, гулять в холод. Хочу встретиться со своими друзьями, родными людьми, с которыми долго не виделся. Для меня это очень важно.

Роман Ланкин приехал в родной Томск в рамках юбилейного концертного тура «Жизнь всё равно прекрасна…». Фото: Серафима Кузина

— Если говорить о концерте — с кем из томских музыкантов вы любите сотрудничать, кого удалось пригласить на юбилейное выступление?

— В Томске много талантов, с которыми я дружен и продолжаю общаться и на сцене, и в жизни. Традиционно зову на концерт Игоря Иванова. Мне кажется, Игорь пока не настолько известен широкой аудитории, насколько этого заслуживают его творения — песни, стихи, эссе и многое другое. На концерте мы представим несколько новых песен Игоря. Часть из них он споет в дуэте с Дарьей Соловий, а часть — со мною. Это будут настоящие премьеры — песни, прежде со сцены не исполнявшиеся...

Давно сотрудничаю с великолепным тромбонистом Павлом Писанко. Но, к сожалению, он заболел и не сможет принять участие в концерте. Также со мной выступят Игорь Байбуров и Игорь Буланов. Когда-то давно, лет 20 назад, у нас был общий проект, мы называли себя «Т-Рио». «Т» — от Томск, а «Рио» — отсылка к Бразилии. Мы исполняли бразильскую музыку… Это было интересное время, я вспомнил о нем и пригласил этих талантливых музыкантов поиграть со мной 20 лет спустя.

В Томске есть еще много прекрасных музыкантов, с которыми я общаюсь и часто встречаюсь на сцене. Это и Татьяна Стукалова, и Георгий Фефелов, и Степан Пономарёв, и многие другие.

— Мне очень нравится не только как музыканту, но и как слушателю бразильская музыка, она для меня полна неизмеримой красоты, — говорит Роман. Фото: Серафима Кузина

— Вы много лет выступали в джаз-клубе Underground. Теперь он существует в новых стенах...

— Underground была и остается уникальной томской площадкой. Несмотря на то, что сейчас нет помещения, к которому мы все привыкли, проект, благодаря Олегу Усенко, продолжает жить, регулярно проходят концерты. Мой опыт показывает — всё зависит от людей. Если есть те, кто готов организовывать события, то они происходят. А если организаторы уезжают или у них меняются обстоятельства, то внезапно пропадает много важного в том городе, где они работали. Пока у Олега есть силы, возможности, желание поддерживать культуру в родном городе, и я лично ему за это бесконечно благодарен. Как, думаю, и все томичи, которые могут прийти в джаз-клуб Underground и послушать интересную музыку.

Концерт — это всегда приключение!

Концерт Романа в Томске проходил в джаз-клубе Underground Фото: Серафима Кузина

— Давно известно, что вы любите бразильскую музыку и виртуозно исполняете босса-новы. Насколько сегодня это направление вам близко?

— Очень близко. Я по-прежнему очень люблю босса-нову и погружаюсь в нее все глубже — изучаю португальский язык, общаюсь на нем, понимаю португальскую речь, постигаю историю бразильской музыки. Сейчас для этого есть много возможностей — на YouTube слушаю лекции и подкасты на португальском, удается так больше узнать об этой культуре. Не знаю, спою ли на этом концерте что-то на португальском, но босса-новы, песни с таким звучанием, обязательно будут….

— Вы сказали «не знаю»… У концерта нет жесткой программы?

— Для меня концерт — это всегда небольшое приключение! Никогда не знаешь, как будет реагировать публика, возможно будут просить что-то исполнить. Плейлист концерта всегда есть, но он может сильно меняться по ходу представления.

Фото: Серафима Кузина

— Когда-то вы делали в Томске «Концерт по заявкам», потому что было много пожеланий от зрителей исполнить определенные песни. Насколько активно зал что-то просит сегодня?

— Все зависит от атмосферы, которая каждый раз создается заново. На нее влияют разные факторы, их невозможно заранее предугадать. Если аудитория реагирует, люди пишут записки, что-то просят, я всегда радуюсь. Мне кажется, интерактивность — это лучше, чем «односторонняя трансляция». Концерты в залах всегда отличаются от клубных. За столами у гостей есть свое пространство, в которое они включены и могут общаться между собой.

— Насколько, кстати, вам комфортно работать на «застольных» концертах?

— Это сильно зависит от зрителя. В Томске, я надеюсь, придут именно слушать музыку, песни. Есть надежда, что зритель придет именно на Романа Ланкина. Но в тот же самый зал могут прийти люди, которые справляют день рождения или другое торжество, тогда мне будет сложнее выстраивать диалог, ведь часть людей в нем не будет участвовать. Это данность, мы не ожидаем увидеть такое в зале, но можем встретиться с подобной проблемой на клубных концертах. Цена на билет, конечно, отпугивает случайную публику, но гарантировать никто ничего не может.

— Атмосфера концерта всегда непредсказуема и невозможно ничего предугадать. Надеюсь, в Томске меня ждет теплая и отзывчивая публика, — говорит Роман. Фото: Серафима Кузина

— У вас многие песни исполнены «по-театральному». Это ваш подход или особенности моего восприятия?

— Любая песня — это история, которую вам рассказывают, причем часто от первого лица. История, наполненная эмоциями. Их нужно научиться находить в себе, проживать на сцене, только таким образом песня может тронуть зрителя. Я заметил, сейчас люди перестали читать книги, только слушают. Мне постоянно говорят: «Послушай, вот аудиокнига, такой прекрасный чтец!» Никому ведь не приходит в голову выделить текст и попросить виртуального помощника Алису прочесть его. Это будет другое, механическое звучание.

Исполнение любого художественного произведения теряет смысл, если его не проживать. Песня, чтобы прозвучать, должна быть сыгранной, развернуться перед вашими глазами, иметь начало, кульминацию и финал. Это законы жанра, не я их писал.

— Кто из авторов песен вам сегодня интересен?

— Мне интересна песня во всех ее проявлениях. Обратите внимание, как интересно звучит сейчас классическая авторская песня, какими новыми гранями она начинает играть! Сейчас, когда мы проходим через сложные времена, песни, написанные больше полувека назад, звучат необыкновенно остро. Мне интересно замечать это и по-новому прочитывать то, что было сочинено очень давно.

И потом, есть прекрасные сибирские авторы, которых я очень люблю петь и слушать. Как я уже говорил, на концерте прозвучит несколько новых песен Игоря Иванова, великолепного сочинителя. Я с интересом слушаю многих современников и иногда беру их песни в свой репертуар. Мир полон интереснейших произведений, которые ждут своего прочтения.

Финал юбилейного тура

Юбилейный тур Романа начался в Москве, с сольного концерта в культурном центре «Меридиан». Затем он побывал в Самаре, Новокузнецке, Барнауле, провел три концерта в Новосибирске. Завершаются гастроли в родном городе Романа, в Томске. Фото: Серафима Кузина

— У вас еще в августе был в Москве такой, легендарный, я бы сказала, юбилейный концерт, где среди гостей были Юлий Ким, Вадим Егоров, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Георгий Васильев, Галина Хомчик, Вадим Мищук, Ольга Качанова, Вадим Козлов и другие именитые артисты. Это люди, с кем вы постоянно активно взаимодействуете, или юбилей — повод пригласить такую компанию?

— Со многими из приглашенных гостей я дружен, со многими общаюсь достаточно плотно — мы часто встречаемся на фестивалях и на сборных концертах. Однако когда я приглашал своих прекрасных коллег, я совсем не ожидал, что все они примут моё приглашение. И поэтому чуть не остолбенел, когда увидел, кто сидит в зале. До сих пор считаю, что мне очень повезло.

В джаз-клубе Underground аншлаг. Гости уже ждут Романа на сцене. Фото: Серафима Кузина

— Какие наблюдения у вас от гастрольного тура в целом?

— Общие впечатления, наверное, в первую очередь, от себя. Дело в том, что каждый свой концерт я стремлюсь сделать интересным для себя самого. И поэтому ни один концерт не похож на другой — всегда что-то новое происходит. Есть такой хороший способ проводить гастроли, который обычно используют артисты. Составить порядок песен, и не менять его все гастроли, независимо от города. В этом нет ничего плохого, но у меня так не получается, я все время устраиваю себе приключения — чтобы не заскучать. В Москве у меня был концерт с моими прекрасными партнерами по сцене — Юлией Зиганшиной, Сергеем Шитовым, Татьяной Лариной. В Самаре были замечательные дуэты с великолепными певицами Ириной Колесниковой и Юлией Квасниковой — мы исполнили песни, которые я тоже давным-давно не пел. Также концерт украсил дуэт с прекрасной скрипачкой Татьяной Казаковой. В Новокузнецке сотрудничал с талантливым кларнетистом Дмитрием Макаровым. В Барнаул я пригласил чудесный местный коллектив «Алтайские барды», а также Никиту Эрмиша — молодого талантливого исполнителя, делающего первые шаги в авторской песне.

В Новосибирске было три больших сольных концерта. Выступал в большом зале Доме ученых Академгородка, в арт-кафе «Бродячая собака» (это традиционное место для моих новосибирских концертов), дал концерт в Физматшколе, где меня попросили выступить перед молодыми талантливыми ребятами. Было приятно, что они внимательно слушали и задавали вопросы. И вот, наконец, я в Томске, где совсем скоро прозвучит финальный аккорд тура — столько приглашенных музыкантов, столько премьер!

Роман ожидает, что концерт понравиться томичам, ведь для них он подготовил сразу несколько премьер. Фото: Серафима Кузина

— Что вообще сегодня, на ваш взгляд, происходит с авторской песней, она переживает новый этап?

— Трудно ответить на такой вопрос, потому что я нахожусь внутри этого движения. Мы, исполнители и авторы, как рыбки в аквариуме, которые знать не знают, что такое вода. Всё же думаю, сейчас очень интересное время для жанра, происходит много разнообразных событий и движений. В авторскую песню приходят молодые люди, наследники других музыкальных традиций, происходит смешение с традиционной бардовской средой. Остро звучит классическая авторская песня, ее интересно изучать и петь. Мне кажется, что музыки становится больше, приходит новое звучание. А вот внимания к слову, к сожалению, всё меньше…

Жизнь все равно прекрасна

Концертный тур Романа приурочен к его 50-летнему юбилею. Фото: Серафима Кузина

— Для меня стало некоторым шоком, когда я прочла про ваши юбилейные концерты и поняла, что вам исполнилось 50 лет. Раньше считалось, что 50 — это уже очень солидный, взрослый возраст. Сейчас восприятие меняется… Что сегодня для вас 50 лет? Юбилей — это какой-то рубеж, или вы не смотрите на цифры?

— Субъективно, в свои пятьдесят я живу интересной и наполненной жизнью. Билеты на сегодняшний концерт раскуплены, накануне прошла серия успешных выступлений в разных городах. Грех жаловаться. Говорят, что сначала ты работаешь на свое имя, потом имя работает на тебя… В этом возрасте я начинаю ощущать, что у людей сформировалось, в целом, хорошее отношение к человеку по имени Роман Ланкин. Мне интересно заниматься тем, чем я делаю и нисколько не жалею, что в своё время бросил профессию юриста. Долгое время я совмещал работу адвоката с музыкой, а сейчас занимаюсь только тем, что мне близко и интересно. И, что очень приятно, эти занятия, кажется, интересны не только мне одному.

— Когда-то хотели позвать вас в нашу рубрику о книгах «Принцип чтения», но не сложилось. А что вы недавно читали и могли бы порекомендовать людям?

— Роман Достоевского «Братья Карамазовы», его и рекомендую к прочтению. Мне всегда казалось, Достоевский — это серьезное и даже назидательное чтение. Но это, помимо всего прочего, и прекрасный детектив! Я с удовольствием прочел это произведение и был просто поражен масштабом и мыслями, которые там звучат. По-моему, они по-прежнему актуальны для нас, хотя Достоевский озвучил их полтора века назад.

Роман Ланкин. Томск. Декабрь 2023 г. Фото: Серафима Кузина

— У вас важное название программы — «Жизнь все равно прекрасна», строка из стихотворения Юрия Левитанского. В чем вы сегодня находите вдохновение, что помогает вам чувствовать, что жизнь все равно прекрасна?

— Так уж получилось, что мы живем в непростые времена. Я однажды внезапно для себя понял, что неизвестно, закончатся ли они вообще…

Не надо терпеть, надо просто жить сейчас — быть полезным, любить, дружить, дарить друг другу внимание и тепло. Дело в том, что у нас нет другого времени и не будет. По-моему, вот такую простую мысль, как мне кажется, и стремился донести до нас Юрий Давыдович Левитанский.

— Когда ваше следующее возвращение в Томск?

— Я стараюсь приезжать в Томск регулярно, не могу долго находиться в разлуке. В настоящее время пока нет планов на концерты в Томске, надеюсь, они обязательно появятся ближе к осени.

Текст: Мария Симонова

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