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Праздник для своих. Как «Сибагро» поздравляет жителей томских поселков

На носу самый главный и волшебный праздник — Новый год. Жители ряда поселков под Томском уже начали готовиться к его встрече. А помогает им в этом компания «Сибагро», которая запустила свои предновогодние акции: «Сибагромобиль» и День рождения новогодней ёлки в Светлом.

Жителей территорий присутствия холдинга ждали праздничные мероприятия с Дедом Морозом, Снегурочкой, снеговиками. Ну и куда же без Хрюш — веселых талисманов «Сибагро».

О том, что это за акции и как они проходили — рассказываем в нашем материале.

Праздник на колесах

Хрюши развлекают детей
Фото: «Сибагро»

Сибагромобиль с Дедом Морозом и Снегурочкой посетил семь поселков Томского района, в которых живут порядка 1 500 сотрудников компании. Сказочные персонажи создавали новогоднее настроение и зарядили позитивом детей и взрослых.

Первым пунктом на пути праздничного кортежа стало село Александровское. Дед Мороз, Снегурочка и Хрюши останавливались на улицах и поздравляли проходящих мимо жителей. Гостей особенно сильно ждали мальчишки и девчонки. Как и в прошлом году, они с большим удовольствием играли с новогодними волшебниками.

Фото: «Сибагро»

Затем праздничный вояж посетил Малиновку, Заречный, Молодежный, Рассвет и Копылово. Жителей этих поселков ждали песни и пляски, веселые конкурсы и гонки на ватрушках с выносливыми снеговиками и Хрюшами.

А еще ребята рассказывали стихотворения Деду Морозу и Снегурочке и разгадывали их каверзные загадки, чтобы получить вкусный новогодний подарок. В итоге жители улицы томских поселков наполняли звонки смех и радостные крики, предвещающие скорое наступление Нового года.

Праздник на улицах томских поселков
Фото: «Сибагро»

— Сегодня у нас в поселке праздник — к нам приехал Дед Мороз со Снегурочкой, а значит, скоро Новый год. Дети радостные, взрослые — счастливые. Огромное спасибо «Сибагро» за такие мероприятия, которые они каждый год проводят в селениях нашего Томского района, — поделилась впечатлениями жительница поселка Копылово.

«Здравствуй, ёлка, Новый год!»

Встреча старых друзей
Фото: «Сибагро»

Еще одна традиционная предновогодняя акция, организованная «Сибагро» — день рождения ёлки, которую компания несколько лет назад подарила поселку Светлый. На несколько часов главная площадь превратилась в большой танцпол. Дети и взрослые участвовали в конкурсах, подпевали исполнителям и танцевали. Мальчишки и девчонки обнимались с Хрюшами и катались с ними на ватрушках. В конце праздничной программы светленцы позвали Деда Мороза и Снегурочку. А потом все вместе загадали желания: кто-то — нарядное платье, кто-то — новую приставку, а кто-то — чтобы бабушка жила дольше.

Праздник в Светлом
Фото: «Сибагро»

— Мы часто ходим сюда с внуком. Подобные мероприятия — это очень хорошо, чтобы чувствовать жизнь, не ощущать оторванности от города, потому что обычно на все мероприятия в Томск приходится ехать. Больше спасибо организаторам, — отметила Марина Владимировна, жительница Светлого. Она пришла на праздник с внуком, который буквально не вылезал из ледяного лабиринта с драконами, который традиционно возводит здесь «Сибагро».

День рождения ёлки в Светлом
Фото: «Сибагро»

После завершения основной части программы все желающие могли рассказать стишок Деду Морозу и сфотографироваться с ним. И таких желающих было очень много.

— Ёлка хорошая, мы сюда с семьей хотим пойти на Новый год. Настроение новогоднее получил, — дожевывая призовой пряник, отметил десятилетний Степан.

Фото: «Сибагро»

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