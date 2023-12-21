Место встречи. Работодатели и активные студенты познакомились на площадке молодежного HR-коммьюнити

21 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На минувшей неделе в томском кадровом центре «Работа России» состоялась первая встреча молодежного HR-комьюнити.

Организованное студентами для студентов мероприятие собрало несколько десятков молодых людей, а также представителей томских работодателей. Вместе они обсудили актуальные вопросы рынка труда. А еще HR-специалисты томских предприятий рассказали студентам, как стать востребованным, и что нужно сделать, чтобы попасть на стажировку или работу в определенную компанию.

О том, как прошло мероприятие и что из него вынесли участники — рассказываем в нашем материале.

Как запустить HR-клуб

Групповая работа Фото: Серафима Кузина

Над созданием молодежного HR-клуба трудились студенты томских вузов. Они определили его цели, среди которых выделили обеспечение устойчивых горизонтальных связей студентов и работодателей, а также продвижение бренда первых и бесшовное встраивание в рынок труда вторых.

Светлана Грузных приветствует участников встречи Фото: Серафима Кузина

— Мы создали в Кадровом центре площадку для взаимодействия студентов с работодателями за стенами вузов, — рассказала и. о. заместителя губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных. — Мы постарались создать уникальную среду, место, где не хотелось бы дублировать происходящее в вузах, и делиться со студентами тем, что у нас есть всегда — свежей аналитикой труда, вакансиями, базой практик, стажировок, актуальной информацией о зарплатах и так далее. Поэтому мы собрали ядро из активных студентов, которые сами и спроектировали это мероприятие. Они подсказали, чего не хватает студентам и сделали полезное для всех участников событие.

Над его программой студенты работали около двух месяцев. В итоге она получилась объемной и включала как презентацию существующих сегодня трендов рынка труда, востребованных специальностей и навыков, так и активную практическую часть. В её рамках участники, разбитые на команды, вместе с представителями работодателей рассматривали резюме потенциальных работников и просто общались на смежные темы.

Участник HR-коммьюнити Артем Вялов Фото: Серафима Кузина

— Я был руководителем проекта карьерный форум "Экономика Томской области» в ТГУ. Мы тесно сотрудничали с Кадровым центром «Работа России», с Департаментом труда и занятости. И это взаимодействие привело меня к участию в ядре проекта HR-комьюнити, — рассказал учащийся первого курса магистратуры Института экономики и менеджмента Томского государственного университета Артем Вялов. — Мероприятие — это площадка прямого взаимодействия работодателя и студента. Место, где ребята могут не через сайт, почту, телефон пообщаться с человеком из компании, узнать все, чем они интересуются для своего дальнейшего карьерного пути. Это максимально востребованная для студентов тема. Это подтверждает и заполненность зала, и активность в соцсетях. Хороший список работодателей. Здесь есть те, к кому могут устроиться и гуманитарии, и технари. Самое главное — студенты знают, что нужны работодателям, а работодатели знают, в чем заинтересованы студенты, они нашли контакт.

Во встрече приняли участие HR-специалисты из «Ойлтим», МТС, МТС Банк, «Хоум банк», «Тинькофф», «Сибкабель», НПЦ «Полюс», «Газпром газораспределение Томск», «Газпром ЦПС», ГК «Лама» и «Почта России».

Менеджер по персоналу томского офиса компании МТС Ольга Любимова общается со студентами Фото: Серафима Кузина

— Студенты заряженные, пришли, заинтересованные. Очень много вопросов было, причем по существу: как попасть на стажировки, на работу, какие навыки нужны, с какого курса они интересны работодателю, — отметила менеджер по персоналу томского офиса компании МТС Ольга Любимова. — Великолепно в этом плане поработал Кадровый центр, пригласил тех, кто заинтересован. По вопросам было ясно, что людям это нужно. Мы вместе с коллегой из МТС-банка себе на стажировку забрали несколько человек. Они смелые, у них нет преград, они пришли с конкретным запросом. Мы им его обеспечили. Для нас это возможные стажеры, которых мы вырастим до квалифицированных специалистов.

Живое общение

Фото: Серафима Кузина

После практической части представители работодателей, Департамента труда и занятости населения и организаторы ответили на вопросы студентов, которые возникли в ходе мероприятия. Например, можно ли найти работу музыканту или как организовать экскурсии на предприятия.

— Мы достаточно широко определяем свою аудиторию. Мы говорим о студентах вузов, планируем привлекать ребят из колледжей, техникумов. Ну и в целом перспектива работающей молодежи тоже актуальна, чтобы вы могли на базе HR-коммьюнити пообщаться с ребятами, которые уже трудоустроились, имеют какой-то опыт работы. Такую совместную инфраструктуру, экосистему мы и будем создавать, — отметила одна из студенток-организаторов клуба.

Фото: Серафима Кузина

Также участники оставили свои комментарии и пожелания к будущим встречам HR-коммьюнити: с кем из работодателей они хотели бы пообщаться, на какие вопросы получить ответы. Предполагается, что клубные встречи будут проходить на регулярной основе. В дальнейшем в них примут участие не только студенты, но и работающая молодежь. Кроме того, в планах организаторов вовлечение в деятельность сообщества старшеклассников.

Светлана Грузных обращается к собравшимся Фото: Иван Иванов

— Наша задача сегодня вместе с работодателями вступить с вами в живой диалог, познакомить с руководителями предприятий, представителями компаний. Чтобы у вас была возможность намного раньше побеседовать с работодателями, задать свои вопросы и определиться с будущим, — отметила Светлана Грузных. — Будьте любопытными и будьте честными по отношению к себе. Иногда человек может ставить перед собой цель, думать, что её достигает, но на самом деле эта цель не бьется с его внутренней потребностью. Нужно быть смелым, занимать любознательную позицию, принимать новые вызовы, как новые задачи обучения именно на рабочем месте. Все в ваших руках, а мы всячески будем вам помогать.

Елизавета Сухих на мероприятии Фото: Серафима Кузина

— Сейчас я и студентка, и работающий человек, рекрутер ГК «Армада», сама устраиваю людей. Мне было интересно обменяться опытом с другими работодателями, послушать, чего хотят люди, ищущие работу, — отметила участница встречи, студентка четвертого курса ТУСУРа Елизавета Сухих. — Площадка дала мне возможность обменяться контактами, пообщаться с заинтересованными ребятами. Это круто, что открывается возможность где-то проявить себя. Многие из тех, кто пришли, были немного застенчивы — для них это очень полезное мероприятие. Показывается перспектива того, что они могут вырасти, как профессионалы и как личности.

На мероприятии Фото: Серафима Кузина

— Мне нужно было найти место для практики. Организаторы предложили сходить на встречу HR-коммьюнити. С нами за столом сидели представители «Ламы» и «Сибкабеля» — появился взаимный интерес, обменялись контактами, — рассказала студентка четвертого курса экономического факультета ТУСУРа Милана. — Пообщались с ребятами, пока выполняли задания. На таком мероприятии я впервые — получилось очень достойно и интересно.

Организаторы встречи Фото: Серафима Кузина

Команда HR-клуба разработала мерч проекта Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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