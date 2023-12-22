Как проходят органные концерты в томском костеле?

22 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске немного мест, где можно послушать настоящий духовой орган. Одно из таких — томский костел. Орган играет там не только на службах, но на концертах, куда могут прийти все желающие.

Накануне Рождества, в нашем спецпроекте рассказываем историю первого католического храма в Томске и в Западной Сибири, отметившего в 2023 году свое 190-летие.

Орган находится на втором этаже, над основным пространством храма. Фигура органиста не видна, и слушатель как будто остается наедине с музыкой. Фото: Серафима Кузина

Службы в томском костеле проходят ежедневно, но старинный орган играет только по воскресеньями или торжественным поводам. На органные концерты здесь приглашают всех, независимо от вероисповедания. Они проходят ежемесячно, в выходной день, и начинаются в 4 часа дня. Вход на концерты всегда свободный, но при желании, посетитель может сделать пожертвование.

Историю старинного немецкого органа мы рассказывали в нашем предыдущем материале. Фото: Серафима Кузина

Одним из инициаторов этих концертов стал известный органист Дмитрий Ушаков, работающий в Томской филармонии. Уже пять лет он занимается с хором при католическом храме и аккомпанирует на концертах и мессах.

— Чаще всего по отношению к органу говорят, играет орган, а не органист. Становится понятно, почему так, когда слушаешь орган именно в церкви — в исключительно мистической атмосфере. Орган находится наверху, над основным пространством, где проходит служба, фигура органиста не видна и мы остаемся как будто наедине с музыкой, — считает Дмитрий Ушаков. — Сама традиция органных концертов при храме — это не что-то новое или инородное. На протяжении столетий католические и протестантские церкви были такими центрами, где жила музыка, и проходили не только богослужения и мессы, но и концерты. Наши концерты — это еще одна сторона жизни томского костела и католической общины.

Чтобы органист не отвлекался во время игры, но видел священника, на органе специально установлено зеркало. Фото: Иван Иванов

Репертуар участники хора обычно находят сами — в хранящихся в костеле песенниках или молитвенниках. В них указывается не только название композиции, но и год ее создания.

— Например, «Гряди, гряди Эммануил» написана в начале 18 века, ее знает каждый католик. Можно предположить, что её пели и раньше. Возможно, даже на польском. Так как изначально в костеле было больше всего поляков, я думаю, что почти все песни пелись на этом языке, — рассказывает Алина. — Или вот «Спит спокойно Вифлеем» — Франция, 18 век, мы тоже поем.

Фандрайзер Томской католической общины Алина Багинская Фото: Серафима Кузина

Одна из самых популярных песен, которую исполняют на католических концертах, «Гряди, гряди Эммануил» начала 18 века. Фото: Серафима Кузина

Песни, как правило, в храме исполняются на латыни или на русском языке, но есть и исключения, например, на Рождество «Тихая ночь» поется на четырех языках. Разучивать такие композиции не просто, поэтому репертуар хора меняется не часто — если участники выучили новую песню, то могут потом петь ее несколько лет и спустя время снова возвращаться к ней.

Здесь устроено помещение для артистов, где по четвергам проходят репетиции хора — его еще называют «молодежка». Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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