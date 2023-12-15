Знакомство через игру. Как томские работодатели привлекают и удерживают работников

15 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В конце ноября в Томске прошел юбилейный Слет студенческих отрядов. На нем ребята познакомились с потенциальными работодателями в увлекательном квизе «Фабрика карьеры».

Встречу представителей крупнейших томских работодателей со студентами предварял круглый стол «Молодежь на рынке труда. Как привлечь и удержать». На нем HR-специалисты предприятий из различных отраслей поделились своими практиками по продвижению бренда компаний.

О том, как в Томске ищут и удерживают специалистов, и какую пользу студентами и работодателям приносят интерактивные мероприятия, рассказываем в нашем материале.

Привлечь и удержать

Круглый стол, посвященный проблемам работы с кадрами состоялся в пресс-центре РИА-Томск 28 ноября. В нем приняли участие представители «Сибагро», «Томской электронной компании», СХК, red_mad_robor, Инжинирингового химико-технологического центра и «Ойлтим».

— Сегодня на рынке труда мы фиксируем недостаток трудовых ресурсов. Главным источником их пополнения является молодежь. Поэтому наша стратегическая задача — ее удерживать, сделать мостик от образовательных организаций разного уровня до работодателя. Для нас очень важно продвигать компании среди студенческого сообщества. Неважно, что ребята приехали из других регионов. Надо заинтересовать их остаться на нашей территории. И квиз, который мы подготовили вместе с работодателями, как раз позволяет показать определенные «фишки» компаний, их внутренние возможности и ценности, которые они несут, — отметила и.о. заместителя губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.

Она подчеркнула, что согласно исследованию HeadHunter, в 2023 году на 40% увеличилось количество вакансий для молодых специалистов без опыта работы, что говорит о возросшей лояльности к этой когорте с точки зрения работодателей.

— Но просто делать ставку на молодежь, не вкладываясь в другие инструменты, тоже нельзя. В Томской области активно продвигается проект «Наставничество». Компании, системы проф- и общего образования активно используют его под свои задачи. У нас увеличивается количество компаний, которые с удовольствием работают, как наставники, со студентами, которые впоследствии становятся их сотрудниками, — отметила Светлана Грузных.

А что говорят работодатели?

Агросфера

Пищевики Томской области активно вкладываются в молодые кадры Фото: Серафима Кузина

Замдиректора по управлению персоналом АО «Сибагро» Алина Козырева рассказала, что компания столкнулась с тотальным дефицитом кадров на рынке труда.

— Сегодня мы ощущаем потребность в молодых специалистах со средне-специальным образованием. Это наша основная аудитория: ветеринары, зоотехники, технологи, агрономы — все те профессии, которые задействованы в сельском хозяйстве. Компания взяла курс на привлечение молодых специалистов и сегодня мы ведем достаточно большую системную работу в рамках всего холдинга, в том числе и на территории Томской области, — отметила Алина Козырева.

Она уточнила, что работа над будущими кадрами начинается с профориентации школьников: детей привлекают к агроконкурсам. Кроме того, компания участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» совместно с Томским аграрным колледжем.

— Мы являемся не просто заказчиками, а полноценными участниками образовательного процесса при подготовке студентов к их будущей работе. Ребята взаимодействуют с нашими сотрудниками, участвуют в корпоративных и спортивных мероприятиях. При этом, мы максимально внедряем цифровые технологии и работать у нас на производстве сегодня очень интересно, — рассказала Алина Козырева.

Обрабатывающая промышленность

Представители компаний перерабатывающей промышленности рассказывают

участникам «Фабрики карьеры» о своей сфере Фото: Серафима Кузина

Работу по привлечению будущих кадров со школьной скамьи ведут и в «Томской электронной компании».

— У нынешнего поколения должна сформироваться мотивация прийти на предприятие. Стратегическая задача — чтобы молодежь оставалась в Томске и хотела попасть к нам на работу. У нас проходят экскурсии на предприятие, где школьники могут все увидеть и позадавать вопросы нашим руководителям. Для старшеклассников мы проводим мастер-классы, в игровом формате показывая, как устроен процесс производства. Кроме того, более 10 лет предприятие обеспечивает школьникам летнюю подработку. Многие после этого устраиваются к нам на работу, — отметила заместитель генерального директора по правовым и социальным вопросам «Томской электронной компании» Мария Коношук.

По её словам, компания испытывает потребность в специалистах производственных специальностей — станочниках, слесарях, монтажниках. Чтобы её восполнить, ТЭК обеспечивает частичную занятость студентов, в том числе договариваясь об индивидуальном графике обучения с руководством учебных заведений. Также молодых специалистов доучивают на производстве. Для этого в компании есть специальное подразделение, которое занимается адаптацией, отслеживанием результатов работы с наставниками, помогает не только освоить навыки, но и создать правильную психологическую обстановку.

— Мы работаем над улучшением комфортных условий на производстве. Современное производство — это просторные помещения, экологически безопасно, душевые, доставка транспортом сотрудников, качественное питание, — отметила Мария Конощук.

Атомная отрасль

Представители атомной и химической промышленности на «Фабрике карьеры» Фото: Серафима Кузина

В АО «СХК» тоже готовят кадры для комбината. Предприятие взяло шефство над школами Северска, затем его представители начали выходить на образовательные учреждения других муниципалитетов региона, включились в программу «Профессионалитет». В ходе этой работы в компании выяснили, что о больших производствах, расположенных на территории Томской области, мало знают.

— Поэтому было принято решение о реализации «инженерных смен». Мы собираем школьников, завозим в Северск на 3-4 дня, знакомим с городом и производством, популяризируем физику-химию, проводим уроки в игровой форме. И видим заинтересованность школьников. 50% участников проекта в прошлом году выбрали поступление в СТИ, 50% — в ТПУ, с последующим трудоустройством на комбинат, — отметила и. о. заместителя генерального директора по управлению персоналом АО «СХК» Юлия Андреева.

Она добавила, что компания работает с вузами и ссузами на днях карьеры и открытых дверей, проводит многочисленные экскурсии на производство. Особым успехом у школьников и студентов пользуются «Истории успеха». В них участвуют руководители производств, которые рассказывают о своем карьерном пути — как из аппаратчика или слесаря они доросли до инженеров на заводе. Особо заинтересовавшихся студентов могут включить в предадаптацию.

— Студенты старших курсов ведут учебную деятельность, участвуют в нашей проектной деятельности, мы их знакомим с руководителями, с которыми им предстоит в будущем работать. Они проходят предаптацию в культуре безопасности, производственной системе «Росатома» в целом. Тем самым предаптационный период у молодого сотрудника сокращается. Он уже приходит готовый, — отметила Юлия Андреева. — С молодыми сотрудниками работаем и дальше: выясняем, в какой бы карьерной траектории он хотел бы развиваться: вертикальной, горизонтальной, экспертной. Запускаем социальные программы, вплоть до ипотечного кредитования.

Среди практик, направленных на удержание персонала, Андреева также назвала индивидуальную работу с сотрудниками, в том числе наставничество и привлечение к участию в различных конкурсах.

Химическая промышленность

Ведущий специалист ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» Владислав Норин рассказал, что промышленные предприятия в его отрасли также испытывают нехватку высококвалифицированных кадров. Чтобы её восполнить необходимо не только привлечь и удержать специалистов, но и повысить рейтинг ряда специальностей.

— С точки зрения бизнеса, у нас идет очень хорошая коллаборация с ТГУ. Мы можем влиять на образовательный процесс и видеть отдачу от этого процесса. Основная проблема в том, что выпускающиеся специалисты не готовы к работе. Этот люфт по времени, когда молодой специалист пришел, отнял время у наставника, со своими задачами самостоятельно не справляется — это нагрузка на бизнес. Как этот люфт сократить? Коллеги правы, когда они заходят в университеты и колледжи, и развивают образовательный трек вместе. Студенту что нужно? Видеть, что его работа куда-то дальше пошла. И быть обеспеченным, знать, что после выпуска он будет получать достойную зарплату, — отметил Владислав Норин.

Еще одним потенциальным вариантом решения проблем кадрового голода и недостаточной подготовки молодых специалистов он назвал частичное трудоустройство студентов во время их обучения.

— Мы так и делаем. Со второго курса магистратуры привлекаем ребят к выполнению научно-исследовательских работ, либо в офисе, либо на площадке. Мы узаконили такую практику в качестве новой магистерской программы «Цифровая химия» в ТГУ. И сейчас туда может любой работодатель зайти и сказать, что ему нужен набор таких компетенций. Мы на это говорим, что обеспечить такой набор можно, только обязательно трудоустраивайте человека на втором курсе магистратуры, давайте реальные задачи, показывайте, что он на самом деле полезен и платите ему номинальную зарплату, — рассказал Владислав Норин.

ИТ-компании

Стенд представителей ИТ-отрасли на «Фабрике карьеры» Фото: Серафима Кузина

О ситуации с дефицитом кадров в ИТ-отрасли рассказала HR директор red_mad_robot Ольга Крыжановская.

— В дефиците кадров мы уже давно. Ситуация осложняется тем, что у нас борьба идет не только на рынке Томска, но и с федеральными компаниями, потому что удаленка в ИТ очень распространена. Наша задача — проводить более усиленную работу, мотивировать людей оставаться здесь, работать именно в томских компаниях и организовывать для этого все необходимые условия, — отметила Ольга Крыжановская.

По её словам, red_mad_robot работает со школьниками в рамках проекта IT-Старт, студентами техникумов и университетов, участвует в днях карьеры и открытых дверей, а также спонсирует хакатоны, которые проводят университеты.

— Мы поддерживаем проекты, которые уже обучают по ИТ-специальностям, приглашаем ребят в гости, рассказываем кто чем занимается, какие нужны компетенции. Работаем даже с младшими школьниками на уровне игр, как это может быть, чтоб вызвать дополнительный интерес, — отметила Ольга Крыжановская.

Кроме того, компания договорилась с одним из факультетов ТГУ и принимает на неполный рабочий день студентов третьего курса.

— Мы понимаем, что первые два года мы вкладываем, ничего не получаем вообще, но мы таким образом и формируем лояльность, знакомим с компанией, погружаем в неё и прививаем наш культурный код. Сейчас 95% ребят остаются после окончания университета. Такие программы стоит реализовывать дальше, — подчеркнула Ольга Крыжановская. — Внутри каждой ИТ-компании есть своя специфика. Мне кажется, университетам достаточно сложно подготовить универсального специалиста, потому что приходя в любую компанию тебе нужно будет время на адаптацию, погружение в технологии, которые там используются. Поэтому мы проводим практики-стажировки, где обучаем ребят дополнительным знаниями, компетенциями, после чего они могут получить приглашение в команду. Мы видим пользу этого проекта, даже если не трудоустроить стажеров к нам, они могут пойти в другую компанию уже со свежим набором знаний.

Нефтедобыча

Начальник службы управления персоналом «ОЙЛТИМ» Ольга Кузанова рассказала, что они привлекают сотрудников интересными проектами в районе Крайнего Севера, Красноярском крае, Египте и Арабских Эмиратах. Кроме того, работников ждут перспективы горизонтального и вертикального роста, а также периодическая аттестация.

Сотрудники могут рассчитывать на материальную помощь от компании, в ней работает институт наставничества, адаптации и планов развития для каждого. При этом компания работает со студенческими отрядами, заведениями высшего и среднего образования, причем не только из Томского региона.

На «Фабрике карьеры»

Подготовка к квизу Фото: Серафима Кузина

Квиз «Фабрика карьеры» прошел в рамках слета студотрядов при поддержке Департамента труда и занятости населения Томской области и компании «Газпром трансгаз Томск» 30 ноября в СК «Гармония». На одной площадке здесь собрались представители томских компаний: АО «Сибагро», ООО ТПК «САВА», ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр», ООО «Томскнефтехим», АО «СХК», ООО «Томлесдрев», ООО «Компания ОЙЛТИМ», ООО «НПП ТЭК», ООО «Томский кабельный завод», ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в Томской области, АО «Востокгазпром» (АО «Газпром добыча Томск»), ООО «Газпром инвест» «Томск», ООО «Газпромнефть-Восток», филиал АО «Газстройпром» в Томске, ООО «Газпром трансгаз Томск» а также Unigine и red_mad_robot. Работодателей разделили на четыре площадки по отраслям. Студентам-участникам квиза предстояло ответить на вопросы о возможностях трудоустройства, томских работодателях и продвигаемых ими ценностях, а также о самих профессиях.

— Здесь выступают достаточно крупные компании, которые являются строителями технологического развития России. Поэтому я посчитал интересным пообщаться с ними напрямую, пора искать надежную работу. Я хочу остаться в Томске, и это мероприятие — возможность закрепиться за одним из предприятий, — говорит студент 1 курса магистратуры Томского политеха Илья Самсонов. Фото: Серафима Кузина

По итогам каждой игры были определены победители, получившие дипломы и памятные призы. Кроме того, после квиза студенты получили обратную связь от работодателей. Им рассказали, какие навыки необходимо подтянуть, чтобы в будущем заинтересовать работодателя. Кроме того, участники деловой игры смогут стать амбассадорами компаний в студенческой среде

— То, что у нас есть возможность представить на карьерном форуме обрабатывающую отрасль, показать, что мы являемся крупным работодателем и что мы получаем возможность напрямую пообщаться со студентами СПО, вузов — это классная история, — отметила начальник сектора продвижения бренда работодателя «ТЭК» Анастасия Галивеева. — Такие встречи позволяют показать школьникам, что в регионе есть самые разные виды промышленности — пищевая, обрабатывающая, химическая и так далее. Формат квиза классный! Мы часто бываем на профориентационных мероприятиях и далеко не все они так эффективны, как это. Важно, что здесь мы также можем рассказать в спокойной обстановке потенциальной целевой аудитории о своей компании.

— Во время квиза к нам приходили студенты разных направлений. Например, из экономико-промышленного и лесотехнического колледжа, которые не планируют идти в ИТ — в этом случае, наша задача была просто познакомить их с тем, чем занята компания. Когда приходила наша целевая аудитория, например, студенты техникума информационных технологий, от них было много вопросов: про стажировки, про то, берем ли мы студентов на работу и на каких условиях. От них по итогам уже пошли и резюме, и заявки на производственную практику, — рассказала Ольга Крыжановская (в центре) Фото: Серафима Кузина

— Сегодня мы должны быть открытыми, человекоцентричными, вовлекать молодежь, заинтересовывать их темой, связанной с будущей работой. Наша задача — чтобы студенты пришли и посмотрели, какие компании работают на территории Томской области. Мы занимаемся просветительской деятельностью: нам нужно повышать карьерную грамотность и молодых людей, и людей старших возрастов. Несмотря на то, что многие работодатели успешно создали свой бренд, у потенциальных работников существуют информационные пробелы, они не знают, какие условия предоставляют компании, какие в них есть возможности для развития. Нужно продвигать не только компанию, но и то, что у нее внутри. Отчасти на это направлено сегодняшнее мероприятие, — подчеркнула Светлана Грузных. Фото: Серафима Кузина

На помощь участникам кадрового рынка придет молодежное HR-сообщество, которое запустят уже в середине декабря. Одной из его приоритетных задач организаторы, ДТЗН, называют как раз продвижение брендов местных работодателей. Участники сообщества — целевые студенты компаний и одновременно, амбассадоры возможностей по трудоустройству в Томске — будут рассказывать о них родителям, соседям, знакомым, своим братьям и сестрам. В ДТЗН уверены, что даже если эти меры и не дадут мгновенного эффекта, то в перспективе они будут вполне успешно и широко работать.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».