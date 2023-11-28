В Томске открылась выставка лучших образцов отечественного дизайна за 100 лет

28 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В субботу, 25 ноября, в галерее «В Главном» Томского государственного университета совместно с Московским музеем дизайна открылась выставка «История российского дизайна 1917-2017».

Она охватывает три основных этапа в развитии отечественного дизайна и включает около полусотни его лучших образцов в виде плакатов, книжек, журналов, посуды, игрушек и моделей машин.

Фото: Серафима Кузина

Как сообщает куратор проекта, директор Московского музея дизайна Александра Санькова, это мини-версия основной экспозиции по истории российского дизайна, которая находится в Москве в Третьяковской галерее на Крымском Валу. В Томск выставка приехала в рамках празднования 145-летия ТГУ.

«Всю историю российского дизайна за 100 лет трудно показать в небольшой экспозиции, но мы постарались представить основные периоды: эпоху авангарда, создание системы дизайна в СССР, это 60-70-80 годы, и, конечно, тенденции современного дизайна, — рассказывает Александра Санькова. — Мы очень много путешествуем в разные города, в том числе и с этой выставкой, поэтому она еще и пример универсального выставочного дизайна. У нас бывают совершенно разные площадки. Мы не знаем, где можно крепить что-то, где нельзя, поэтому мы сделали такой универсальный подход: абсолютно ничего не монтируется на стены, экспонаты можно в разном порядке расставлять, а стенды, на которых они стоят, являются еще и их упаковкой».

Александра Санькова Фото: Серафима Кузина

Для первых посетителей выставки Александра Санькова провела кураторскую экскурсию и подробнее рассказала о самых интересных экспонатов. Среди предметов, которые представлены в экспозиции, много ярких плакатов эпохи авангарда. Для одного из них слова написал «лучший на тот момент копирайтер XX века» Владимир Маяковский. В выставочном зале можно увидеть эскизы производственной одежды и примеры агитационного текстиля, который был популярен в период индустриализации. Вместо цветочков и геометрических орнаментов на новой ткани изображали актуальные темы, связанные с пионерией, спортом, авиацией, механизацией села и другие. 20-30 годы характеризуются подъемом индустриальной эстетики в нашей стране.

Советские плакаты, книжки для детей и фарфоровая посуда с символикой СССР Фото: Серафима Кузина

В послевоенный период дизайн переживает новый виток. В 1962 году появляется Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), который занимается разработкой дизайна для товаров народного потребление. Одними из ярких образцов той эпохи являются электрический самовар в форме спутника и переносной телевизор.

Электрический самовар в виде спутника Фото: Серафима Кузина

Переносной телевизор Фото: Серафима Кузина

Также в это время разрабатывается большое количество вещей не только для нужд советского человека, но и для промышленности, например, в начале 60-х художник-конструктор Валентин Кобылинский разработал первую модель самого крупного карьерного самосвала БелАЗ.

Модель первого БелАза Фото: Серафима Кузина

А модель низкопольного такси с увеличенным количеством мест так и не ушла в массовое производство. Фото: Серафима Кузина

Современная эпоха представлена на выставке новыми технологиями, например, умной колонкой в виде часов и переработанными из пластика и напечатанными на 3D-принтере предметами. Отдельный акцент авторы экспозиции сделали на атрибутике Олимпийских игр, проходивших в нашей стране в 1980 и 2014 гг.

Атрибутика Олимпийских игр — 2014 Фото: Серафима Кузина

У экспонатов нет подписей, но посетители могут воспользоваться каталогом выставки, где подробнее рассказано о представленных экземплярах. Фото: Серафима Кузина

В выставочном зале будут проходить просветительские мероприятия, посвященные развитию российского графического и промышленного дизайна. Одну из первых лекций о тенденциях в современном дизайне в день открытия выставки прочитала куратор проекта Александра Санькова.

Экспозиция расположена в главном корпусе ТГУ по адресу пр. Ленина, 36, на 3 этаже. Она будет работать до 16 июня 2024 года. Как уточняют организаторы, в течение этого времени экспонаты будут меняться, уже в декабре выставка дополнится новыми предметами.

Вход в галерею и на лекции для студентов и сотрудников университета бесплатный, для горожан необходима предварительная запись на экскурсию по телефону +7-905-990-6400 (WhatsApp) и приобретение билета стоимостью 200 рублей. С расписанием работы можно ознакомиться на сайте галереи или в группе ВКонтакте.

Варианты оформления современных обложек. Издание слева готовилось к 85-летию Союза художников Томска. Дизайном занималась томская художница Мария Маковенко. Фото: Серафима Кузина

И.о. ректора ТГУ, проректор по воспитательной и социальной работе Сергей Кулижский Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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