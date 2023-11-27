Кадровый обзор: сотрудничество с Avito, квиз для студентов и новая коммуникационная площадка в «Работе России»

27 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Поиск кадров через Avito, новая коммуникационная площадка в кадровом центре «Работа России», знакомство работодателей региона с томскими студентами через квиз — события этой осени.

Подробнее о происходящем в сфере помощи работодателям и соискателям региона — в нашем обзоре.

Кадры на Avito

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Департамент труда Томской области и Avito заключили соглашение, в рамках которого Центры занятости региона будут размещать объявления о поиске работы по ряду вакансий в онлайн-сервисе объявлений. Соответствующая договоренность была достигнута на этой неделе.

— Мы активно сотрудничаем с HeadHunter и размещаем на этом портале вакансии работодателей через Центр занятости. Однако у нас есть много запросов на рабочие профессии, по которым как раз и специализируется Avito. Именно поэтому нам было очень интересно выстроить с ним сотрудничество, — отметила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

В скором времени в сервисе появится собственный аккаунт Центра занятости, от имени которого будут размещаться объявления о работе. Их забрендируют таким образом, чтобы соискатель сразу мог понимать, от какого работодателя поступает предложение и какие базовые преференции он предлагает (например, оплату жилья или полис ДМС).

Предполагается, что на платформе будут размещаться вакансии, по большей части касающиеся рабочих специальностей, в том числе, не требующих опыта (что может заинтересовать и студентов).

Помимо предоставления доступа к размещению объявлений, Avito также будет давать Центру занятости обратную связь по поводу трудоустройства людей, их взаимодействия с работодателями.

Новая коммуникационная площадка

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В среду, 15 ноября, в кадровом центре «Работа России» открылась обновленная коммуникационная площадка для женщин «PrоДвиЖЕНие».

Как уточняют организаторы, она станет местом совместного решения проблем, связанных в том числе с развитием карьеры, профессиональной и личной самореализации. Здесь томичек ждут встречи с экспертами из различных областей и специалистами Кадрового центра, нацеленными на поиски решения проблем представительниц сообщества, в том числе и личных. Например, участницам клуба могут рассказать, как адаптировать ребенка к детскому саду, подготовить к школе так, чтобы не переживать за него, находясь на работе, или как выстроить комфортные отношения в семье, чтобы все успевать.

— Мы хотим создать сообщество, которое бы помогало своим участникам в развитии. Кадровый центр выступает площадкой для таких клубных встреч и обсуждений интересующих вопросов. Мы можем предлагать спикеров по соответствующей проблематике и задействовать свои многочисленные сервисы, — рассказала заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева.

Участницы клуба смогут принять участие в серии мастер-классов, на которых узнают, как адаптироваться на рабочем месте после декрета, освоить тайм-менеджмент и понять, как совместить семью и работу, самореализоваться в бизнесе или превратить идею в успешный проект.

На первой встрече Людмила Дмитриева познакомила участниц с сервисами, которые кадровый центр предоставляет женщинам, находящимся в поиске работы или желающим её сменить.

Корпоративный коуч Кадрового центра Оксана Вавильченко рассказала о том, какие компетенции помогут женщине успешно встроиться в меняющийся мир и почему важно постоянно развиваться, чтобы быть успешной.

После томичек ждал мастер-класс, посвященный поиску источника силы в себе. Перед участницами клуба выступил приглашенный эксперт — психолог Владимир Пестунов. Он рассказал собравшимся о том, как активировать внутренние ресурсы. Члены клуба узнали, как найти внутреннюю опору, чтобы с максимальной эффективностью решать ежедневные задачи на пути к поставленным целям, также им показали практические упражнения, которые смогут помочь этот ресурс задействовать.

«Фабрика карьеры» для студотрядовцев

Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

На слете студенческих отрядов «Томские — повод для гордости», который стартует в четверг, 30 ноября, участников ждет знакомство с потенциальными работодателями в квизе «Фабрика карьеры».

Посетители слета смогут пообщаться с представителями компаний Томской области, действующих в различных сферах — от АПК и нефтегазовой отрасли до ИТ и промышленного производства полимеров и кабелей.

Участникам «Фабрики карьеры» предстоит отвечать на вопросы из профессиональной сферы. Все задания карьерной игры разрабатывались в сотрудничестве с представителями 11 томских компаний: АО «Сибагро», ООО ТПК «САВА», ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр», ООО «Томскнефтехим», АО «СХК», ООО «Томлесдрев», ООО «Компания ОЙЛТИМ», ООО «НПП ТЭК», ООО «Томский кабельный завод», а также две IT-компании — Unigine и red_mad_robot. Среди вопросов: возможности трудоустройства, интересные факты о томских работодателях и продвигаемых ими ценностях.

По итогам каждой игры будут определены победители, которые получат дипломы и памятные призы, а затем смогут пообщаться с первыми лицами компаний. Кроме того, после квиза студенты получат обратную связь от работодателей и смогут стать их амбассадорами в студенческой среде. Участникам игры также посоветуют, какие навыки необходимо подтянуть, чтобы в будущем заинтересовать работодателя.

«Квиз — это интерактивное мероприятие, дающее студентам возможность продемонстрировать работодателям свои навыки и способности, развить их, расширить знания об экономике региона. Участники „Фабрики карьеры“ смогут узнать больше о компаниях Томской области в интересном формате, — отмечают организаторы. — А еще квиз — отличный способ для студентов выделиться среди других претендентов на вакансии и получить желаемую работу или стажировку».

Также среди участников слета образовательный онлайн-квест «Найди себя в Газпроме» проведет «Газпром трансгаз Томск». Студенты, показавшие лучшие результаты, получат приглашения на прохождение оплачиваемой производственной практики на объектах предприятия в 2024 году.

Помимо «Фабрики карьеры» участников слета ждут образовательные площадки, мастер-классы и культурно-массовые мероприятия. Само мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

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