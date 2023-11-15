Предприниматель Андрей Колбасинов: чем Томск заинтересовал российский конгломерат инвесторов в историческую недвижимость

15 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Исторические дома в Томске восстанавливают не только местные бизнесмены, но и инвесторы из центральной части России.

Что привлекло их в университетском центре Сибири, зачем вкладываться в «Дома за рубль» и чего ожидают предприниматели, «Томскому Обзору» рассказал автор концепций современных городских пространств в Туле и Москве Андрей Колбасинов. В Томске он побывал как эксперт на прошедшем первом Архитектурном хакатоне.

Игра вдолгую

Название фото Фото: Серафима Кузина

Андрей Колбасинов — тульский предприниматель, создатель чайного проекта «Нитка» и специалист по работе с креативными кластерами. Так, он участвовал в создании тульского «Союза» и «Искры» — городского пространства площадью более шести тыс. кв. метров на территории бывшего епархиального женского училища. В качестве хобби Андрей также исследовал территории на предмет их инвестиционного климата и потенциала роста. В последние два года количество подобных запросов к нему, как к эксперту, выросло.

— Я лет десять занимаюсь креативными кластерами, изучаю недвижимость, консультирую людей, которые берутся за восстановление исторических зданий по всей России. Помогаю сориентироваться, иногда получить свежий взгляд, подсказать концепцию, иногда рассказать про практики за счет своей насмотренности: как можно сделать, где найти специалистов, — рассказал Андрей Колбасинов. — Я даю определенное резюме группе инвесторов, которые готовы вкладывать. Конечно же, им хочется что-то на этом заработать.

Одной из таких задач для Андрея стало изучение Томска. Для формирования своей позиции по инвестиционной привлекательности места, Андрей изучает территории, на которых возможно комплексное развитие. Например, где есть возможность развивать целый квартал из стоящих рядом домов. Также он обозначает нехватку чего-либо на интересующей территории, например, хорошего номерного фонда.

Фото: Серафима Кузина

— Чтобы институциональный девелоперский проект был состоятельным, нужно набрать 2,5 — 3 тыс. кв. метров. В идеале, чтобы это было в одном месте. Иногда можно расшириться, иногда брать имиджевые проекты, которые не приносят денег, но очень важны для города, сохранения истории, — объясняет Андрей Колбасинов.

В выбранные темы деньги вкладывает инвестиционная компания «Интеллект». Она собирает капитал инвесторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы и объединяет их под отдельные проекты.

— Компания управляет не только своими инвестициями, но и привлекает внешних инвесторов в свои проекты именно в исторической застройке, специализируется на этом своей лицензией, за её счет сокращают время восстановления. Соответственно, постоянно накапливаются компетенции, — уточнил Андрей Колбасинов. — Институциональные инвесторы немного медленно зарабатывают, но стабильно. Их задача — сдать в аренду. Ключевая проблема — найти людей, которые готовы делать операционный бизнес. Та же гостиница: её владелец должен быть болен гостеприимством, насмотренный, фактурный, который может рассказать через свой проект хорошую историю. Таких по объявлению не ищут. Мы исследуем, ищем точки роста, талантливых людей. Иногда, если у них нет своих денег, пытаемся их соединить с инвесторами в операционный бизнес. Это более высокие риски, но и зарабатывают они, как правило, больше. В той же Туле, где «Интеллект» сделал пять домов (в основном рестораны и бары), закрывшихся проектов, которые перегорели, нету. Это подход здорового человека.

По словам Андрея, новая институция уже работает в городах неподалеку от Москвы — Ярославле, Архангельске, Твери, Владимире.

— В Сибири пока только Томск и Иркутск, — подчеркнул Андрей Колбасинов. — Для меня уже Томск — такая «далекая страна», мне здесь очень понравилось. Душой отдыхаешь, когда приезжаешь.

Ограничения воспитания

Название фото Фото: Серафима Кузина

Андрей отмечает, что у города очень высокий потенциал. При этом главным ресурсом города он считает «фантастическое деревянное зодчество».

— Здесь потенциал для развития туризма прежде всего в повышении качества территории, — отмечает Андрей Колбасинов. — Общероссийский тренд: до 2030 года чуть ли не в три раза прогнозируется увеличение внутреннего туристического потока. А это еще плюс 60 млн человек. Я думаю, что среди этих 60 млн Томск вполне себе может найти миллион людей в год, а это очень хороший приток денег в городскую среду, в бизнес, который платит деньги сразу. Все-таки, экономика будущего строится на впечатлениях, прежде всего, и получении людьми уникального опыта, который они нигде больше не могут приобрести. И Томск — как раз такой город. Здесь я прогнозирую в ближайшие 10 лет серьезное развитие туристического трафика.

На инвестиционную привлекательность Томска также работает постоянный приток иностранных и иногородних студентов, которые могут здесь закрепиться. Еще один плюс — «качественное население».

— Город очень вежливый, интеллигентный, что редкость, — отмечает Андрей Колбасинов. — Это определенная культура, воспитание, которое стало определенным ограничителем. Люди достаточно закрыты. Например, бариста, бармены вежливые, но чтобы о чем-то с ними заговорить, нужно прямо докопаться до них — закрытые, немного сдавленные. И то же самое происходит в городской среде. Нет каких-то ярких вспышек, все как будто немного стесняются. А еще в Томске практически самая лучшая система (для работы с домами-памятниками). Есть регионы, в которых доходит вплоть до вымогательства, чтобы чиновник вспомнил, что есть такая программа, поддержки развития среды, восстановления домов. У вас здесь вообще все хорошо — только томичи об этом не знают!

Сценарии развития

Фото: Серафима Кузина

Андрей отмечает, что Томск может развивать свой туристический потенциал по нескольким сценариям. Первый предполагает привлечение иногородних девелоперов к восстановлению исторической среды, как, своего рода, обременение при ведении крупного строительства. Второй вариант предполагает «раскупоривание» крупного местного капитала.

— Наверняка, здесь есть миллионеры, миллиардеры, которые не знают, что так можно. Должна быть определенная культура меценатства, не только с точки зрения отдать деньги и забыть. Просто инвестиции в город более долгосрочные, чем два-три года. К сожалению, в России с этим очень большие проблемы. Те, кто застал 90-е, понимают, что люди выживали, определенная психика сформировалась, — отмечает Андрей Колбасинов. — В идеале, нужно получить поколение людей, чей горизонт планирования будет больше, чем их собственная жизнь. Об этом нужно часто говорить: с детьми, с молодыми архитекторами и предпринимателями.

— Хакатон — это одна из форм такой коммуникации, общение про проблемные территории. Когда мы что-то обсуждаем, у этого может появиться направление, и тогда разные институции, люди, начнут в этом направлении двигаться. Большое заблуждение считать, что все может само по себе решиться. Собственники территории не решат проблемы — это решит генеральная концепция. В классическом городе мэр двигает городское развитие, имеет свою программу: «хочу сделать вот это». Его выбрали — он занимается. У нас не совсем классические города, но необходимости наличия направления это не отменяет.

Третий вариант — когда комплексные инвестпроекты разрабатывают в Томске, а инвесторов приглашают к участию в них.

— Если меценату дадут готовый проект, расскажут, объяснят, ему понравится, он выделит на это инвестиции. У вас достаточно богатый рядом Новосибирск. Вот пример «Профессорской квартиры» — приехал капитал из Новосибирска что-то сделал, — отметил Андрей Колбасинов. — Есть муниципалитеты, которые распределяют функции территории: где будет кафе, где парикмахерская. Так возникает синергия, благодаря которой территория развивается, приносит удовлетворенность, деньги, счастье людям, которые там работают, приезжают просто погостить. А когда все в своем углу сидят, делают что-то свое, не зная, куда они все идут.... Город — это командная работа. И либо эта команда играет в одном направлении, либо это в принципе не команда.

Личная история

— Я в детстве ходил по блошиным рынкам, собирал антиквариат, перепродавал, изучал историю и не мог не полюбить Россию, — говорит Андрей. Фото: Серафима Кузина

Колбасинов уже давно занимается русскими чайными. Это его основной бизнес, и, как говорит Андрей, «возможно, дело всей жизни». Первую русскую чайную, «Чайка», он открыл в Туле пять лет назад. Сейчас по всей России присматривает места, где в перспективе 10-15 лет можно открыть такие заведения.

— Я считаю, что русская чайная должна быть в каждом городе, — говорит Колбасинов. — Раньше у меня была сеть кофеен, и я их изначально воспринимал, как частные случаи редевелопмента. Мы всегда искали полузаброшенные, неочевидные места, делали их красиво и получалось хорошо. На этой волне у меня появилось очень много опыта, связанного непосредственно со стройками. Я очень много консультировал кофейни. И где-то лет пять назад я понял, что у русских были чайные, а не кофейные. В дореволюционной Москве по разным данным их было до 400 на 2 млн населения. Это все переживет второе рождение. В Екатеринбурге ребята открыли новую современную чайную. В этом году Вадим Дымов открыл в Суздале дом русского чаепития. Я думаю, что в ближайшие десять лет их количество будет только расти. Я был одним из пионеров спешлти кофе, я все это уже проходил. Мы сами формируем рынок и сами на нем работаем. Это игра вдолгую, но она очень интересная. Ты делаешь то, что до тебя никто не делал.

Андрей называет эти процессы «реставрацией будущего», поясняя, что пытается представить, как бы выглядели русские чайные, если бы не произошло событий начала ХХ века, а страна продолжила развиваться без революционных потрясений. При этом, он уверен, что выглядели бы эти чайные сегодня совершенно по разному, но были бы объединены общей идеей:

— Их все объединяет наличие чаепития, как эмпатичной среды, среды доверия, сотрудничества в широком смысле этого слова. Чаепитие — это объединение людей, — говорит Колбасинов.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас чайная тема объединена у него под брендом «Нитка» — «так назывался караван верблюдов, который вёз чай из Китая в Россию», говорится на сайте проекта. В ассортименте разные виды чая и чайных аксессуаров, подарков и сопутствующих сладостей. Но ключевая тема «Нитки» — чай по подписке, формат, который активно развивают, например, российские продавцы спешелти кофе.

— Мы специально сделали подписку 300 рублей, пакет на один литр, на четыре чашки. Будет каждый раз разный чай с новой историей про героев русской культуры. Ближайший — Даль, Кандинский, Пастернак. А весной мы хотим выпустить русское вино в коллаборации с русскими художниками. Кроме того, мы запускаем проект футболок-поло. У нас есть символ — русская борзая, как символ русской свободы. Мы хотим составить конкуренцию Fred Perry, Ральфу Лорену, Lacoste: у русских могут быть свои повседневные футболки, рубашки. У нас уже отшита тестовая партия. «Нитка» — это стиль жизни. Самое главное, что мы говорим: «русские люди могут хорошо жить в России». Эта идея была не очень популярна последние сто лет, и мы пытаемся её из недр истории достать, сказать людям, что мы можем жить благоустроено, богато, красиво, интересно и все у нас для этого есть, и то, что мы все вместе — единый механизм, организм.

С жильем эта идея тоже напрямую связана, уверен Андрей. Постоянное присутствие в теме недвижимости и редевелопмента привело к тому, что ребятам уже предлагают открыть капсульные отели, посвященные русскому чаепитию и стилю жизни. Поэтому не исключено, что скоро «Нитка» превратится в первую российскую сеть таких капсульных отелей.

— Должны быть константы, которые находятся вне событий. Русский стиль жизни — это про объединение людей. Мы изначально исходим из того, что мы договороспособны. И поддержка — это очень важное слово, мы должны друг друга поддерживать. Мы исходим из того, что мы любим красоту. Уровень жизни в Норвегии, условный, и где-то под Питером в деревне был одинаковым до революции, нас от скандинавов отличает, разве что, красочность и яркость. Золото самоваров и узоры, которые мы наносим на свои вещи. А так — это такая, стильная, северная жизнь. Мне поэтому Томск очень сильно нравится. Ваби-саби* сибирские, определенная философия. Ты чувствуешь себя здесь, вот мы сидим в старинной квартире, частью земли, на которой ты живешь, — говорит он.

* Ваби-саби — яп. «скромная простота»; ваби «непритязательная простота» + саби «налёт старины; умиротворение одиночества».

Текст: Егор Хворенков

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