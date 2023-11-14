«Следственная тюрьма НКВД» после обновления: 40 000 посетителей, помощь в поисках репрессированных и волонтерская работа

14 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За год, минувший с масштабной реконструкции, томский Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» посетили 40 тысяч человек.

Как сообщил продюсер музея Павел Унрайн, это в два раза больше, чем в доковидный 2019-й год.

— Наши итоги — это 40 тысяч посетителей, 760 экскурсий и 50 различных мероприятий. То есть, музей растет и развивается. Пик посещаемости у нас был в августе: тогда у нам пришли рекордные шесть тысяч человек в месяц — и на экскурсии, и на свободные мероприятия, — сообщил Павел.

Продюсер музея Павел Унрайн Фото: Серафима Кузина

По словам Павла, ежедневно в музее проходит по четыре-пять экскурсий. Среди их посетителей не только томичи, но и люди из соседних городов и стран:

— В выходные дни к нам часто приезжают в рамках тура одного дня из соседних городов — Кемерова, Новокузнецка и особенно — Новосибирска. Половина туристов, которые бывают у нас в музее, это Новосибирск. Но были и люди, которые приезжали из Латвии. Томичи к нам тоже ходят. Основная наша аудитория — люди 35-45 лет. То есть, это отчасти та аудитория, которая сформировалась еще до обновления, — объясняет Павел. — Молодежь тоже бывает — мы сейчас как раз пытаемся продвигать наш музей среди них. Особенно часто такие посетители приходят на наши регулярные мероприятия — киноклуб и лекции.

Павел добавляет, что в этом году открытые мероприятия музея посетило 1300 человек.

На открытие обновленного музея присутствовало много гостей. В том числе, Роман Романов (фото 1); Валерий Фадеев (2); Галина Немцева (3); Лукия Мурина и Николай Исаев (4). Фото: Владимир Дударев. Из архива издания

Кроме просветительских мероприятий, музей планирует в следующем году полноценно запустить на своей площадке центр документации, который будет помогать с поиском информации о репрессированных родственниках:

— Он у нас уже есть, но пока не работает в том объеме, в котором должен, — сообщает Павел. — Центр документации — это место, куда можно прийти, получить информацию о том, как искать своих репрессированных родственников. Сейчас этим занимаются сотрудники музея. После экскурсии люди часто подходят к экскурсоводам и просят помочь с поисками. Конечно, экскурсоводы помогают, потому что для них это важно, для музея это миссия. Но в централизованном порядке такого пока не происходит.

Заместитель директора по работе с мемориальным наследием в Томском областном краеведческом музее Валерий Уйманов Фото: Серафима Кузина

Также в планах развитие волонтерской работы:

— В Музее истории ГУЛАГа сейчас функционирует социальный волонтерский центр, — рассказывает Павел. — Он помогает родственникам репрессированных или напрямую репрессированным, проводит благотворительные акции. Как таковую, социальную помощь в Томской области не получится организовать — у нас в регионе не так много родственников репрессированных, а еще меньше самих репрессированных, оставшихся в живых. Поэтому мы будем работать над развитием не волонтерского центра, а команды. У нас есть огромный портал с информацией о 200 тысячах репрессированных в Томской области. Огромное количество разных проектов: это и репрессированные, и раскулаченные, и крестьяне, и какие-то материалы конференций, публикации — все это нужно загружать на сайт. Для этого нужны будут волонтеры. Как и для мероприятий, потому что мы будем продолжать расти, рук будет не хватать. Я часто слышу: «Можно ли как-то вам можно помочь, а что-нибудь вам можно сделать, мы хотим поволонтерить у вас». Но какого-то места для этого и организации — нет.

В этом году, уже в декабре, в музее откроют свой книжный магазин. Там можно будет приобрести книги издательской программы Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти, а также издания местных авторов.

— У нас сейчас есть буклеты, которые мы сделали, о том, как искать информацию о репрессированных родственниках. Раздаем их людям, но этого мало, — считает Павел. Фото: Серафима Кузина

Сооснователь мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД», старший научный сотрудник Центра изучения исторической памяти при ТОКМ им. М. Б. Шатилова Василий Ханевич отметил, что в музее работают люди, преданные своему делу:

— Я из семьи репрессированных. Родился, когда моих дедов реабилитировали, о них я многое узнал по воспоминаниям бабушек, родителей. Для них эта тема была всегда больная. И мне эта боль за семью, за репрессированных родственников генетически передалась. Поэтому говорить на тему репрессий отстраненно я просто не могу. Так же, как наш экскурсовод из семьи депортированных, которая прожила долгую жизнь среди ссыльных и которая со многими людьми встретилась. Нам рекомендуют быть отстраненными экскурсоводами: «Посмотрите направо, посмотрите налево», — без своей точки зрения, субъективного взгляда, без своего отношения на те вещи. Но у нас это не получается, и вряд ли получится. Поэтому, во многом, это и привлекает наших посетителей, потому что мы не просто здесь работники музея, мы пришли сюда, понимая, что это, своего рода, миссия человека, имеющего здесь возможности встречи, рассказа, передачи той информации, которая досталась нам, следующим поколениям.

Сооснователь мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич Фото: Серафима Кузина

Напомним, Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» открылся после реконструкции 8 ноября 2022 года. Проектом занимался Фонд памяти совместно с Музеем истории ГУЛАГа. В рамках этой работы площадь музея увеличилась почти в три раза. Помимо экспозиционных девяти камер, в музее появились зал для открытых мероприятий, библиотека, а также просторных холл со стендом «История дома на фоне истории страны», посвященный зданию, в котором располагается учреждение. Курировала проект от Фонда Памяти Ирина Неустроева.

Фильм Дениса Бевза о реконструкции музея YouTube

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».