Ночь искусств — 2023 в Томске: кратко о самом интересном

3 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Уже сегодня, 3 ноября, в Томске стартует акция «Ночь искусств-2023». В ее рамках томичи и гости города смогут посмотреть на звезды, сыграть в настолку по советской истории, послушать музыку космоса и пройти квест «Галопом по Европам». О том, что еще подготовили томские музеи и учреждения культуры для горожан — читайте в нашем молниеносном гиде.

Томский планетарий

В Томском планетарии в этот день пройдет эксклюзивная программа «Космос — как мечта». Посетители смогут окунуться в мир космоса в звездном зале, заглянуть в телескоп на смотровой площадке планетария, прогуляться по экспозиционным залам и унести домой свой кусочек космоса с мастер-класса «Космический сувенир».

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Когда: 3 ноября

Время и стоимость: 18.00 — 22.00, 500 рублей

Аудитория: 12+

Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

В этот день в музее можно будет посетить экскурсию «Васюганские писатели» с рассказом о жизни трёх авторов, которые оставили весомый вклад в развитие литературного дела Томской области, узнать о белостокской трагедии, посмотреть фильм «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы» и сыграть в настолку по советской истории.

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Когда: 3 ноября

Время и стоимость: 18.00 — 22.00, вход свободный

Аудитория: 18+

Музей «Точка гравитации»

Музей начала наук посвятит вечер творчеству руками с помощью информационных технологий. Ребята смогут смастерить оптические игрушку (тауматроп), потренироваться в искусстве создания красивых звёзд оригами и все это с элементами дополненной реальности на интерактивном полу и столе.

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Когда: 3 ноября

Время и стоимость: 18.00 — 20.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 6+, 18+

Органный зал Томской филармонии

На «Ночь искусств» филармония подготовила для томичей концерт «Полет в космос». Гостей ждут музыкальные произведения, так или иначе связанные со звездами и планетами. В программу вошли как классики Бах, Муффат, Пахельбель, так и современные композиторы Уильямс, Холст и др. А над головой слушателей развернется звездное небо — его сотворит на куполе органного зала видеохудожник Игорь Цвигун.

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Когда: 3 ноября

Время и стоимость: 23.00, 500 — 900 рублей

Аудитория: 16+

Томский областной краеведческий музей

Гости вечера смогут пройти квест «Исповедь музейных предметов», посмотреть театральную зарисовку о часах, познакомиться с историей наскальных рисунков, поучаствовать в презентации буклета «Батеньков» и больше узнать об этом удивительном человеке.

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Когда: 3 ноября

Время и стоимость: 18.00 — 22.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 6+, 18+

Томский областной художественный музей

Гостей музея в этот день ждут две программы. В рамках первой посетители смогут принять участие с настольной игре «Имаджинариум», нарисовать картинку и посетить выставку. На второй гостям представится возможность сыграть в квест «Галопом по Европам», послушать лекцию «От мифа к кинокомиксу», побывать на выставке подлинников Марка Шагала и др.

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Когда: 4 ноября

Время и стоимость: 14.00 — 21.00, 350 — 500 рублей

Аудитория: 6+, 18+

Российско-немецкий дом

Российско-немецкий дом предлагает отправиться в путешествие по немецкому искусству. Гостей погрузят в волшебный мир немецких сказок, вместе сделают гравюру по мотивам шпрухов российских немцев и текстильное украшение. Организаторы обещают теплое семейное мероприятие.

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Когда: 4 ноября

Время и стоимость: 17.00 — 20.00, 400 — 450 рублей

Аудитория: 6+

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