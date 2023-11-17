Из самозанятого в работодатели. В Томском кадровом центре появилась новая услуга

17 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томском кадровом центре «Работа России» запустили новую комплексную услугу для тех, кто хочет открыть свой бизнес — «Лаборатория предпринимательства». Она объединяет целый ряд предоставляемых ранее сервисов, формируя ясную и четкую траекторию запуска своего бизнеса.

Новая услуга включает в себя работу с психологами, общение со опытными предпринимателями, помощь в постановке на учет в налоговой службе и даже получение финансовой поддержки для легкого старта.

Кто, как, и при каких обстоятельствах может воспользоваться сервисом, рассказываем в нашем материале.

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Сотрудники центра занятости встречают соискателей Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сами услуги, составляющие сервис, предоставлялись под крышей Кадрового центра уже давно. Но вместе их собрали только в сентябре.

— У нашего центра есть задачи развиваться и запускать новые сервисы для наших клиентов — соискателей и работодателей, — рассказала заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Наталия Сиротина. — История про самозанятость у нас действует давно, это государственная услуга. Во время оказания госуслуг мы анализируем, как на выходе получить предпринимателей, которые бы не просто запустили свое дело, а развивали его и сами становились работодателями. Так мы решили объединить ряд наших услуг в комплекс.

Работа по нему начинается сразу после обращения соискателя в Кадровом центре. Пришедший сюда получает буклет «Лаборатория предпринимательства», который содержит информацию по открытию собственного дела при поддержке Кадрового центра. Если соискателя интересует эта тема — он продолжает движение по разработанной в Центре траектории.

Бизнес-гайд

Фото: Серафима Кузина

На следующем этапе его ждет «Бизнес-гайд» — консультация специалистов Кадрового центра по вопросам организации предпринимательской деятельности. Также соискатель проходит экспресс-оценку своего предпринимательского потенциала. Успешно миновавших эту стадию соискателей, желающих продолжить свой путь по предложенной Центром траектории, ждет целый ряд профильных образовательных мероприятий.

Так, в Кадровом центре для них проведут тренинг «Компетенция предпринимателя», где расскажут о технологии целеполагания и психологических навыках, необходимых для успешного ведения бизнеса. Далее свои идеи соискатели могут проверить в рамках бизнес-акселератора, в котором принимают участие сторонние эксперты, готовые помочь оценкой и практическими рекомендациями.

Затем соискатели получают возможность пройти двухнедельный курс «Бизнес-старт». В его рамках эксперт научит будущих предпринимателей составлять бизнес-планы и расскажет о базовых навыках ведения своего дела.

— Мероприятия в рамках проекта уже реализуются. Мы работаем и с группами, и индивидуально. Так, у нас есть консультационные услуги, оказываемые персонально человеку. Но сам процесс обучения — групповой. Формируются, как минимум, три группы, — рассказала Наталия Сиротина.

Бизнес-старт

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

После курса соискателей ждет один из самых волнительных этапов. Им предстоит защитить свои бизнес-планы для получения единовременной выплаты на поддержку собственного дела. После предварительной презентации своих наработок соискатели выступают перед комиссией.

— Бизнес-планы защищают перед компетентной комиссией, в которую входят специалисты Кадрового центра и сторонние эксперты: приглашенные бизнесмены, представители ТПП, департамента управления экономики региона, департамента труда и занятости, советник уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им заблаговременно высылаются бизнес-планы на оценку. Затем, после очной презентации, соискателю задаются вопросы и даются напутствия, — отметила Наталия Сиротина.

По её словам, начинающих бизнесменов не ограничивают в тематике и они могут попробовать реализовать свой предпринимательский потенциал в любых сферах.

— Если человек свое хобби превращает в бизнес и становится самозанятым, мы его не ограничиваем. В этом году самой популярной была бьюти-сфера. Но особенно трепетно мы относимся к идеям для организации производства, — отметила Наталия Сиротина. — Например, последний бизнес-план, который был у нас на защите — это производство масок для подводного плавания. Эта ниша у нас не занята, нет ни одного производителям, а вид спорта очень развит. Начиналось все просто — у соискателей ребенок пошел в плавание, родители купили ему маску-трубку и сами стали подгонять. Тогда и столкнулись с тем, что это проблематично. Стали думать, что делать. В результате, они сначала своему ребенку, а потом и его друзьям сделали маски, потом пошли заказы. В итоге они купили необходимое оборудование и защитили бизнес-план, включающий дооборудование, чтобы полноценно запустить производство.

Поддержка на рынке

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Разработанная в Кадровом центре траектория пути начинающих бизнесменов не заканчивается на открытии собственного дела. Специалисты поддерживают контакт с предпринимателями, формируют их сообщество, продолжают проводить различные мастер-классы и другие мероприятия. В том числе, и встречи с успешными бизнесменами, которые делятся своим опытом и предостерегают от возможных ошибок. Кроме того, в планах центра наладить сотрудничество с потенциальными инвесторами, заинтересованными во вложении своих средств в небольшие предприятия.

Также соискатели, открывшие свой бизнес, могут оперативно узнавать о всех возможных мерах поддержки, которые правительство предоставляет предпринимателям.

— Мы должны выступить помощниками этим людям, предложив дополнительные сервисы и услуги. Сначала — чтобы они открылись и поняли, что это действительно их история. А дальше —чтобы помочь им обучаться, развиваться, находить пути решения своих проблем и задач. Чтобы они знакомились на нашей площадке с другими предпринимателями и делились своим опытом, — отметила Наталия Сиротина.

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