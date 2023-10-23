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Вход в профессию. «Сибагро» присоединился к Единому дню открытых дверей Томской области

На этой неделе в области прошел Единый день открытых дверей. Сотни школьников и студентов отправились на экскурсии на томские предприятия, чтобы познакомиться с возможными будущими работодателями.

Подробнее о профориентационных мероприятиях Единого дня и том, зачем в них участвуют промышленные партнеры образовательных учреждений, рассказываем в нашем материале.

Экскурсии на производство и в историю

Один из участников Единого дня открытых дверей — компания «Сибагро» — встречала школьников у себя на производстве. Ребята побывали с экскурсией на двух томских предприятиях холдинга, птицефабрике и мясокомбинате. Здесь школьников подробно познакомили с технологической цепочкой производства высококачественной продукции.

Аграрии рассказали о тонкостях работы в отрасли, а также о широком спектре профессий, необходимых для функционирования таких больших предприятий. Школьники с интересом не только наблюдали за работой и задавали вопросы, но и помогли специалистам выполнить несколько задач. На птицефабрике мальчишки и девчонки участвовали в заселении цыплят и проверяли исправность кормушек.

Кроме того, «Сибагро» организовала для школьников экскурсию в музей, расположенный в головном офисе компании. Здесь детям рассказали об ее истории, показали очень старую книгу рецептов и познакомили с производственной цепочкой агрохолдинга.

Ребята узнали о поросятах из Дании, которых для предприятия доставляли в Россию на чартере, и оценили размеры самого большого в истории холдинга племенного борова, по габаритам соотносимым с тремя семиклассниками.

— Это была очень интересная экскурсия, не нудная. Оказывается, мы вообще ничего не знали о том, как работает «Сибагро». Теперь хочется сходить на само предприятие, увидеть, как там все устроено, своими глазами, — поделилась впечатлениями ученица седьмого класса нелюбинской школы Ирина Нелюбина.

В ходе экскурсии школьники также узнали о том, какие специалисты нужны компании, как проходит обучение и какие карьерные сценарии ждут будущих работников. На примере высшего руководства «Сибагро» ребятам показали, что даже обычный специалист может дорасти до топ-менеджера.

— Меня поразило, что это предприятие одним из первых в Томске было и развивалось почти с нуля, в 2000-х казалось, что это рискованное дело, а теперь это очень большая компания, — отмечает одноклассница Ирины, Анна Губина. — Думаю, было бы хорошо устроиться на работу сюда — я бы пошла, например, в лабораторию.

Знакомство с «Профессионалитетом»

В субботу, 21 октября, в продолжение профориентационных мероприятий в Центре опережающей профессиональной подготовки прошло региональное родительское собрание. Перед его участниками выступили представители администрации, образовательных учреждений и ключевые промышленные партнеры. Они рассказали родителям о том, какие возможности их детям открывает федеральная программа «Профессионалитет».

— Сегодня непросто поступить на «Профессионалитет». Программу, которую мы реализуем с работодателями, удалось сократить по сроку обучения до 10 месяцев, а также увеличить квалификации — если раньше было две, то теперь учащийся может получить 4-5. Плюс современный ремонт, соответствующие условия обучения, целевой договор и траектория, которая сразу обеспечивает трудоустройство. Поэтому конкурс по этим направлениям очень высокий, — подчеркнул Юрий Калинюк, начальник Департамента профессионального образования Томской области.

Калинюк уточнил, что в рамках проекта в прошлом году Томский аграрный колледж получил 100 млн рублей на техническое оснащение. Предприятие-партнер «Сибагро» вложил еще 15 млн рублей и за два года направил более 19 млн рублей на ремонт общежития.

Директор Томского аграрного колледжа Елена Кускова отметила, что поступившие в рамках программы «Профессионалитет» студенты уверены в своём будущем:

— Родители, заключившие целевые договоры, сейчас говорят, что счастлив тот ребенок, который с первого дня учебы знает, куда он пойдет работать.

— Мы видим первых выпускников программ обучения, которые стартовали пару лет назад совместно с Томским аграрным колледжем. В этом году ребята были трудоустроены, это действительно качественно подготовленные специалисты, — говорит Руслана Савченкова, руководитель корпоративного центра обучения компании «Сибагро».

— Мы готовим специалистов не только для себя, но и для всего агросектора, — отметила Руслана Савченкова. — Тем самым омолаживаем коллективы, приносим инновации в отрасль через образованные кадры.

Помимо спикеров от аграрного сектора, перед родителями выступили представители других кластеров. В их числе — специалисты Томского техникума железнодорожного транспорта, Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг, Северского промышленного колледжа и других организаций. Работодателей также представляли выступающие от РЖД, компании «Томика» и госкорпорации «Росатом».

Фото: Сибагро

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