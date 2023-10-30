«Художник-то это всемирно известный!»: Как профессор ботаники Александр Ревушкин стал изучать творчество Итало Грасси

30 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина, из архива издания

Мы уже рассказывали об аргентинском художнике-монументалисте Итало Грасси, побывавшем в Томске в 90-е годы и оставившем в подарок огромный мурал в Зоологическом музее ТГУ.

Вместе с заведующим отделом музейных технологий ТГУ Сергеем Гашковым настенную роспись начал изучать и его коллега, профессор кафедры ботаники, бывший декан биолого-почвенного факультета ТГУ Александр Ревушкин. Он рассказал нам историю своих исследований и о том, когда впервые познакомился с томской работой Итало Грасси.

Профессор кафедры ботаники Александр Ревушкин во время визита аргентинского художника в Томск летом 1991 года занимал должность декана биолого-почвенного факультета. Он не был непосредственным свидетелем тех событий, но оказался причастен к созданию томского мурала (фрески) в стенах Зоологического музея ТГУ:

— Мне приходилось тогда организовывать студентов, которые помогали устанавливать строительные леса. Как вы видели, эта монументальная живопись находится очень высоко. Я как-то встречался с Ниной Сергеевной Москвитиной, женой директора зоомузея, и она рассказала, что ее муж, Сергей Степанович, как раз в это время был экспедиции где-то в Томской области, а она страшно боялась, чтобы художник с супругой не свалились с этих лесов, — вспоминает Александр Сергеевич о событиях 1991 года.

Профессор ботаники Александр Сергеевич Ревушкин, когда приезжал Итало Грасси, уже работал в университете и занимал должность декана биолого-почвенного факультета ТГУ. Фото: Анастасия Истомина, из архива издания

— Это же было летнее время, всегда особенно горячее для деканов — то набор студентов, то другое, то третье. А для университета, и для зоологического музея оно было еще более горячее. Почему? Во-первых, потому что музей переезжал в новые помещения, осваивал их, но уезжал, надо отметить, с большим, можно сказать, недовольством. Поскольку много лет, наверное, начиная с 20-х годов, он располагался в бывшей церкви Казанской божьей матери (сейчас это конференц-зал). Там был огромный объем, целая галерея, а новое пространство, получалось, разбили на несколько залов. Сергей Степанович Москвитин очень сильно против этого возражал, говоря, что для того, чтобы показывать крупные фигуры, необходимо большое пространство. Ректором, кстати говоря, тогда был Юрий Семенович Макушкин. Как раз на его срок выпала другая очень трудная задача — ремонт главного корпуса. Это стало второй причиной, почему время было горячее: как раз в середине 80-х годов в главном корпусе стали рушится потолки, сгнили деревянные перекрытия в некоторых аудиториях. Требовался ремонт. Его стали делать частями, сначала серверное крыло, потом южное и в конце, в последнюю очередь, — центральную часть. Естественно, все мы переживали, потому что наш факультет и кафедры, гербарий, зоомузей — все они располагались в центральной части и в южном крыле. Нам приходилось все вещи переносить. Когда южное крыло было отремонтировано, как раз к этому времени здесь и оказался аргентинский художник Итало Грасси. Он посмотрел новые помещения и очевидно, одно из них ему показалось интересным и он предложил университету свои услуги. Естественно, художник понял, что самый верх не может быть никаким образом занят и использован в зоологическом музее. Все будет только на первом этаже, а верх можно осваивать. Он приехал сюда с супругой в солидном возрасте (ему было на тот момент уже 77 лет) и Грасси занялся росписью. Об этом я уже позже узнал, конечно, а тогда в мои задачи входило только помочь со студентами, чтобы перенести леса туда-обратно.

Мурал Итало Грасси в Зоомузее ТГУ. 1991 г. из газеты Alma Mater. №32, 29 ноября 1991 г.

Долгое время история создания мурала была малоизучена, хотя почти все сотрудники знали о росписи и иногда даже использовали ее на экскурсиях как демонстративный материал. Интерес к работе преумножился полтора года назад, когда Александру Сергеевичу позвонил заведующий отделом музейных технологий ТГУ Сергей Гашков и рассказал об опасениях, что во время реконструкции пространства работу Итало Грасси могут закрасить:

— Об этих росписях на стенах все мы достаточно давно знали, но считали, что основное содержание музея находится внизу в виде экспозиции животных. Особенно мы никогда не рассматривали — что там над ней, все экскурсии были связаны с чучелами. Но когда мы неожиданно узнали, что сейчас специальная группа занимается созданием оригинальных интерьеров музеев в современном дизайнерском стиле, возникли опасения, скорее, даже просто предположение, что наша настенная роспись будет закрашена. Тогда мы стали узнавать о ней больше и выяснилось, что художник-то это всемирно известный! Его работы в России — или раньше в Советском Союзе — представлены очень немного, — отмечает наш собеседник. — После этого я стал интересоваться творчеством Итало Грасси. У нас можно посмотреть статью в газете Alma Mater, опубликованную после того, как художник эту роспись сделал. Там автор, довольно известная сейчас выпускница нашего филологического факультета, всю жизнь занимавшаяся киноведением, Ада Казимировна Бернатоните, дает весьма развернутую информацию об авторе и мурале.

Статья Ады Бернатоните в томской университетской газете Alma Mater о работе аргентинского художника Итало Грасси. из газеты Alma Mater. №32, 29 ноября 1991 г.

В дальнейшем Александр Сергеевич узнал, как художник оказался в Томске:

— Для Томска это [приезд иностранцев] было для тех времен, скажем, весьма необычно. Особенно о таком не вещали. Может быть, именно по этой причине и не вещали, потому что до конца 80-х годов Томск был абсолютным закрытым городом. То есть, ни одного иностранца здесь, в городе, не было. Одна из первых поездок сюда — это приезд финских специалистов, которые монтировали оборудование в магазине «Океан» в районе Белого озера. Затем приезжали специалисты из Германии монтировать оборудование на заводы. И только в конце 80-х годов город стал открываться. Конечно, поскольку связей особых не было, иностранцев здесь было не встретить. Тем более удивительно появление работы аргентинского художника-монументалиста в стенах Томского университета, — рассказывает Александр Сергеевич. — Но как я выяснил из открытых источников, приезд Итало Грасси связан с созданием в городе, в котором всю жизнь прожил художник, с Мар-дель-Плата в Аргентине. Там был открыт Русский дом. И в руководстве этого дома оказалась женщина, каким-то образом связанная с Томском. У нее здесь были родственники. Она хорошо знала этот город, и в Сибири рекомендовала посетить именно его, и еще Барнаул. Вот так случайно, но с другой стороны — не случайно.

Итало Грасси в Томске. из газеты Alma Mater. №32, 29 ноября 1991 г.

По словам Александра Сергеевича, художник, скорее всего, сначала оправился в Барнаул. Там он тоже создал большой мурал, но где точно, пока не удалось найти — никаких сведений не осталось:

— Скорее всего, роспись была сделана в учреждении сельскохозяйственного профиля. Я подозревал, что это Институт садоводства им. Лисовенко. У меня там работает однокурсница, профессор Началова. Я с ней связался, но она сказала, что ничего подобного не слышала. Потом я связался с бывшей заведующей кафедры музеологии Витовтовой Галиной Ивановной, нашей выпускницей, подругой моей супруги в Барнауле. Она поговорила с музейными работниками, нашла женщину, которая писала материалы о Итало Грасси в местную газету, они мне даже прислали статью из этой газеты. Ее автор еще жива, Грасси ей подарил на прощание книгу. Но вот дальше мне ничего не удалось найти. Посмотрел несколько практических центров, которые занимаются семеноводством, цветоводством и так далее, но их директора сейчас молодые, ничего не знают. Много времени с тех пор прошло. Так в Барнауле я ничего и не нашел. Есть подозрение, что, скорее всего, там успели заштукатурить и закрасить этот мурал.

Статья в барнаульской газете «Алтайская правда» о приезде Итало Грасси. В ней сообщается: «Знакомство с художником началось с выставки. Были представлены произведения из нескольких серий: „Герой Америки“, „Человек и свобода“ и „Человек и образ“. Здесь портреты выдающихся общественных и политических деятелей мира, мастеров кисти прошлого, обобщенные образы». из газеты «Алтайская правда». №108-109, 1 июня 1991 г.

В Томск, точно так же, как и в Барнаул Итало Грасси приехал по инициативе Русско-аргентинского дома в Мар-дель-Плата. Нам удалось найти буклет Алтайской организации Союза художников СССР «Итало Грасси представляет свои работы» с автографом художника. В нем сказано, что визит Итало Грасси в Россию состоялся в рамках инициативы «Диалога искусств» с апреля по сентябрь 1991 года. В этот период в городах проходили выставки работ художника, об одной из них упоминается в барнаульской газете «Алтайская правда». По словам Александра Сергеевича, ее организацией занималась искусствовед Людмила Николаевна Лихатская.

Буклет Алтайской организации Союза художников СССР с автографом Итало Грасси. Краевое государственное бюджетное учреждение «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

После визита Итало Грасси уже в Аргентину из России были направлены группы самодеятельных коллективов: 16 танцоров народных танцев в возрасте 12-14 лет из Томска и 23 молодых артиста и преподавателя Института культуры из Барнаула. А вот из числа художников в Мар-дель-Плата были приглашены москвички Тамара Сандамирова и Галина Петрова. Свои работы они экспонировали в самом престижном выставочном зале города — в театре Auditorium.

Итало Грасси вместе с женой Розой Бартоломе в Барнауле. 1991 г. из газеты «Алтайская правда». №108-109, 1 июня 1991 г.

— Итало Грасси был достаточно активен в смысле связей с общественными организациями. И Русский дом, поскольку они его направили, очевидно, дали ему определенные задания. Он с ними, видимо, справился, потому что после его работы состоялись визиты детских коллективов из Барнаула и Томска в Аргентину. Они там выступали с концертами. Кстати, я узнал совершенно случайно, тоже из барнаульских источников, что наш вице-губернатор Кнорр, он курировал вопросы сельского хозяйства, природопользования и культуры, как раз в это время [когда приезжал Итало Грасси] жил в Барнауле. Он работал там в организациях, связанных с культурой и туризмом и организовывал эти туристические поездки для барнаульских самодельных коллективов в Аргентину. Это где-то середина 90-х — начало 00-х. Кнорр как раз был там еще.

Фотография барнаульского мурала Итало Грасси. Художник изобразил на нем русского парня и русскую красавицу в декорациях двух стран: «с одной стороны — алтайские горы, березы; с другой — экзотические деревья и плоды Аргентины». Вероятно, роспись утрачена. из газеты «Алтайская правда». №108-109, 1 июня 1991 г.

Томску повезло, что работа аргентинского художника сохранилась. Грасси действительно является крупной фигурой в мурализме. Только в своем родном городе Мар-дель-Плата он создал более полусотни фресок и выставлялся по всему миру. Но главная заслуга Итало в том, что он знакомил с этим направлением публику и объединял муралистов по всему миру.

«Вместе с другими аргентинскими муралистами Итало Грасси организует в 1971 г. Национальное движение муралистов и становится его главным координатором. В рамках этого Национального движения были созданы сотни настенных росписей, в которых принимал участие Итало Грасси. Его живопись — на стенах зданий, в различных учреждениях — в школах, профсоюзах, обществах сограждан и т. д. Художник считает, что основная функция искусства, особенно живописи — служить обществу. И мурализм, как никакое из направлений, соответствует этому».



Ада Бернатоните о творчестве Итало Грасси. Из газеты Alma Mater. №32, 29 ноября 1991 г.

— Мурализм возник на основе нескольких разнообразных течений XX века и прежде всего характерен для центральной Южной Америки. Именно в Мексике родились самые выдающиеся известные художники [этого течения] — Сикейрос и Ривера. Они оба были коммунистической направленности, хорошо знакомы с Пикассо и другими французскими художниками. Их работы отличаются экспрессией и в подборе колорита, и в композиционном плане. В том числе, экспрессией отличаются и муралы самого Итало Грасси, как представителя аргентинской школы. Здесь же, у нас, ему пришлось очень сложно, потому что нужно было уйти от экспрессионисткой манеры, которая была характерна для всех революционеров-художников. Должна была получиться статическая роспись, неподвижная, в замкнутом пространстве зоомузея, но я считаю, что Грасси все же удалось придать муралу динамику. Сложность работы состоит и в том, что он изобразил большое количество животных: нужно было создать такую композицию, чтобы одно не противоречило другому, чтобы все эти фигуры были уравновешены. Грасси достигает этого определенными приемами — каждая фигурка создается на фоне каких-то листочков, бумаги или в плакатном стиле. Но и, безусловно, очень важно, что основная идея здесь — это человек и животный мир. Художник изображает героев, начиная от примитивного гоминида, предка человека, и заканчивая золотым сечением Леонарда да Винчи. Сюда же он вплетает петуха, лошадь и свинью -то есть, домашних животных. Все это — окружающий мир и человек в нем. Работа выглядит очень органично. И я думаю, что любой из фрагментов этого мурала можно рассмотреть точно так же, как и целиком. Мы хотели бы сделать альбом репродукций с нашего мурала, чтобы сохранить наследие всемирно известного художника, — говорит Дмитрий Галкин, ....

Томский мурал Итало Грасси. Современное состояние. Октябрь 2023 г. Фото: Серафима Кузина

Сейчас мы видим, что мурализм активно развивается и в наши дни. За последние несколько лет в Томске появились десятки муралов, в том числе благодаря таким проектам, как фестиваль уличного искусства Street Vision и «Выход в город». Как оказалось, их история началась еще в прошлом веке.

Текст: Алёна Попова

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