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Чем известен Итало Грасси, автор мурала в Зоомузее ТГУ

Итало Грасси — известный аргентинский художник-монументалист, экспрессионист, оставивший в Томске след своей кисти во время путешествия по России.

В Зоологическом музее ТГУ вместе со своей женой Розой Бартоломе он создал большую фреску, изобразив на стенах зверей и птиц со всех континентов.

Какие работы прославили аргентинского художника на весь мир, что известно о его судьбе и как развивался художественный стиль Грасси, рассказываем в нашем материале.

Художник из Аргентины Итало Грасси прожил длинную и разнообразную жизнь. За 94 года он успел попасть в тюрьму за свои убеждения, объехать полмира, включая Россию, и создать десятки эффектных фресок. Грасси выставлялся в Аргентине, Германии, Франции, Испании, участвовал в съемках двух фильмов, а еще был заядлым коммунистом и революционером.

Аргентинский художник-монументалист Итало Грасси на фоне портрета Че Гевары, его работы 1960-х
Фото: Fotos Viejas de Mar del Plata

История его яркой жизни началась на берегу Атлантического океана в аргентинском городке Мар-дель-Плата в семье итальянских иммигрантов.

Мар-дель-Плата в начале ХХ века
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До начала Первой мировой войны и заката «Золотого века» одной из самых преуспевающих стран мира, Аргентины, оставалось несколько месяцев. Сюда ехали, чтобы обеспечить себе новую, сытую жизнь — экономика росла на 6%в год, производство зерна, мяса и вина на экспорт требовало новых рабочих рук. В Буэнос-Айресе, на тот момент 12-м по величине городе в мире, уже строилось первое в Латинской Америке метро.

Сооружение линии метрополитена в Буэнос-Айресе, 1912 г. На заднем плане здание национального Дворца Конгрессов
Фото: Archivo General de la Nación

Но к концу 1920-х все изменилось. Мир погружался в экономический кризис, и работать Итало пришлось уже с 12 лет, сразу после начальной школы. Он был то плотником, то маляром, то таксистом. Правда, в 14, параллельно с работой, подающий надежды подросток начал учиться живописи и рисунку, пробуя популярный в тот момент в Аргентине импрессионизм. А в 18 уже брал уроки у местных восходящих звезд: скульптора Альфредо Симонацци, только вернувшегося из Парижа, где он изучал новейшие техники и художника Хуана Карлоса Кастаньино. Тот тоже вскоре отправится в Европу, где будет оттачивать мастерство в компании с Фернаном Леже и Пабло Пикассо. Наставники познакомили молодого Итало Грасси с модным экспрессионизмом и заодно приобщили к коммунистическим идеям — Кастаньино был членом Коммунистической партии Аргентины с конца 1920-х.

Еще один наставник, с которым судьба свела юного Итало — талантливый самоучка и известный аргентинский экспрессионист Деметрио Урручуа. Он был реалистом, писавшим на социальные темы, а также противником академического преподавания и учителем от бога: его Мастерскую настенного искусства посещали многие будущие звезды не только живописи или графики, но и литературы. Видимо, именно Урручуа повлиял на формирование Грасси, как будущего муралиста — успешный художник довольно часто брался за монументальные проекты.

Фреска «Братство», 1946 г. Деметрио Урручуа. Galerías Pacífico, историческое здание в Буэнос-Айресе
Фото: Ricardo Martins CC BY 2.0

В 1933 году Грасси не только работал и учился, но и, вступив в ряды коммунистов, вовлекся в активную политическую деятельность, выступая против набирающей в Аргентине силу фашистской идеологии. Итало вошел в состав народного сопротивления диктатуре Агустина Хусто, аргентинского военного, ставшего в 1932-м президентом страны. Шесть лет его правления пришлись на «позорное десятилетие» — так в Аргентине назывался период с 1930 года, с момента военного переворота в разгар Великой депрессии. Коммуниста Грасси за это время арестовывали семь раз. В августе 1943 года, после очередного переворота в стране и прихода к власти пронацистской военной диктатуры Хуана Перона, он провел почти два года в тюрьме. В 1945-м, после освобождения, Грасси за свои заслуги и опыт был избран членом ЦК Коммунистической партии и секретарем организации провинции Буэнос-Айрес.

Этот портрет Че Гевары — малоизвестное произведение Грасси 1968 года, сделанное вскоре после убийства революционера. Во время военной диктатуры Грасси закопал эту работу в своем саду, опасаясь возможного обыска.
Фото: из истории аргентинского мурализма

После прихода Перона к власти мрачный период в истории Аргентины не закончился — впереди были еще три десятка лет переворотов, диктатур и протестов. Поэтому неудивительно, что творчество Грасси продолжало развиваться в духе революционных идей и визуальной экспрессии. В 1959 году в Аргентине появилась «Группа Спартака» — Grupo Espartaco, художественное движение, пропагандировавшее социальное искусство и отвергавшее культурный колониализм. Оно просуществовало почти 10 лет. Один из идеологов движения, художник Рикардо Карпани в 1961-м году написал наиболее важные фрагменты манифеста:

На основе манифеста Итало Грасси позднее напишет свой «Трактат о мурале», в котором обоснует отличие мурала от станковой живописи и объяснит, почему необходимо продвигать именно мурализм, рассуждая об изменении исторической роли фрески. Вся эта волна — следствие Кубинской революции и увлечения в Латинской Америке идеями социализма и коммунизма, пик которого пришелся как раз на 1960-е.

В этот же период Грасси обретает международную известность, участвуя в выставках и конференциях в Италии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, России, Польше, Бельгии, Франции, Англии и Испании. Творчеством аргентинца интересуются не только в странах соцлагеря. Энергия и выразительность художественных высказываний Итало Грасси впечатлила и буржуазных ценителей.

Итало Грасси за работой
Фото: Fotos Viejas de Mar del Plata

В 1971 году в Латинской Америке появилась еще одна группа художников-монументалистов, LA PEÑA. Одним из ее создателей был наставник Грасси Хуан Карлос Кастаньино, еще одним идеологом стал мексиканский коммунист-монументалист Давид Сикейрос. Как и Карпани, он считал, что искусство должно выйти на улицы города, а не быть только частью элитарной культуры. Вскоре к группе присоединились и другие художники, образовав Национальное движение монументалистов. Главной их целью стало продвижение мурализма и паблик-арта: художники организовывали встречи по всей стране и раскрашивали стены на виду у публики, а координатором этих акций стал как раз Итало Грасси. Кстати, сейчас организация носит его имя и является международной — с представительствами в Америке и Европе. В родном Мар-дель-Плата Грасси сам создал более полусотни фресок на школах и государственных учреждениях.

Итало Грасси — в центре
Фото: Fotos Viejas de Mar del Plata

В России Грасси побывал дважды, в 1960-х и в 1991 году, уже в 77 лет, вместе с женой Розой Бартоломе. Революционное чутье не подвело старого коммуниста: в Сибирь он попал прямо накануне краха Советского Союза. Поездка в Томск и Барнаул была организована в рамках культурного обмена Русско-аргентинского дома в Мар-дель-Плата. В результате путешествия Итало Грасси оставил на память о своем визите две большие работы. Одна из них сохранилась в Зологическом музее ТГУ, а вот о барнаульском мурале сведений почти не осталось. Томская журналистка Ада Бернатоните писала в газете ТГУ Alma Mater, когда Итало Грасси посетил Томск:

При первом взгляде вспоминается примитивизм Нико Пиросманишвили*, но сам художник не раз подчеркивает, что ему далеки идеи этого направления. Сочные, с точки зрения русского человека, немного утрированные краски (если красный, то алый, если синий, то ультрамариновый, а зеленый вообще граничит с ядовито-болотным), полное отсутствие оттенков, цветовой нюансировки вызывают ассоциации с творческой манерой Давида Сикейроса.

* грузинский художник-самоучка, представитель примитивизма

Мурал в Зоологическом музее ТГУ
Фото: Серафима Кузина, Томский Обзор

Читать историю появления томского мурала Итало Грасси ≫

В те годы Итало не только участвовал в творческих проектах, но и обучал молодых художников-монументалистов по всему миру, некоторые из них стали известными мастерами. А Грасси, одержимый своим делом, продолжал заниматься популяризацией муралов и принимал участие в самых разных семинарах и мастерских.

Итало Грасси с женой, Розой Бартоломе.
Работы мастера в Мар-дель-Плата и Грасси за работой на улицах городов и в учреждениях
Фото: Fotos Viejas de Mar del Plata

В 1997 году его пригласили на Первый Всемирный день паблик-арта и мурализма в Мексике. Грасси возглавил делегацию из девяти аргентинских художников-монументалистов и активно включился в проект. В 2000 году второй Всемирный день паблик-арта и мурализма в Мар-дель-Плата организовывал уже он сам. Во встрече приняли участие почти 150 художников-монументалистов из 13 стран — Бразилии, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Канады, Португалии, Италии, Испании и других.

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За пять дней художниками было создано 90 фресок, переданных в дар различным учреждениям города.
Фото: II Всемирный день Мар-дель-Плата

Там же он собирал и третий Всемирный день паблик-арта в 2002 году.

Муралы участников III Всемирного дня паблик-арта. В нем приняло участие около 70 художников, которые оставили в подарок городу 50 общественных фресок.
Фото: 3jm-mdp2002.blogspot.com

Умер Итало Грасси 4 марта 2008 года от остановки сердца — за несколько дней до 94-го дня рождения. В его родном Мар-дель-Плата до сих пор хранят память об известном и талантливом художнике — сохранились дом и мастерская Грасси, его фрески на улицах и в учреждениях, проходят мероприятия, посвященные творчеству мастера.


За многолетний труд и преданность делу в 2003 году он стал почетным гражданином города Мар-дель-Плата и получил специальную награду за свою художественную деятельность.
Фото: Fotos Viejas de Mar del Plata

Из регламента Международного движения муралистов Итало Грасси (MIM Italo Grassi)

Текст: Алёна Попова, Елена Фаткулина

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