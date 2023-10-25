Чем известен Итало Грасси, автор мурала в Зоомузее ТГУ

25 октября 2023 / Томский Обзор

Итало Грасси — известный аргентинский художник-монументалист, экспрессионист, оставивший в Томске след своей кисти во время путешествия по России.

В Зоологическом музее ТГУ вместе со своей женой Розой Бартоломе он создал большую фреску, изобразив на стенах зверей и птиц со всех континентов.

Какие работы прославили аргентинского художника на весь мир, что известно о его судьбе и как развивался художественный стиль Грасси, рассказываем в нашем материале.

Художник из Аргентины Итало Грасси прожил длинную и разнообразную жизнь. За 94 года он успел попасть в тюрьму за свои убеждения, объехать полмира, включая Россию, и создать десятки эффектных фресок. Грасси выставлялся в Аргентине, Германии, Франции, Испании, участвовал в съемках двух фильмов, а еще был заядлым коммунистом и революционером.

История его яркой жизни началась на берегу Атлантического океана в аргентинском городке Мар-дель-Плата в семье итальянских иммигрантов.

Мар-дель-Плата в начале ХХ века Почтовая карточка

До начала Первой мировой войны и заката «Золотого века» одной из самых преуспевающих стран мира, Аргентины, оставалось несколько месяцев. Сюда ехали, чтобы обеспечить себе новую, сытую жизнь — экономика росла на 6%в год, производство зерна, мяса и вина на экспорт требовало новых рабочих рук. В Буэнос-Айресе, на тот момент 12-м по величине городе в мире, уже строилось первое в Латинской Америке метро.

Сооружение линии метрополитена в Буэнос-Айресе, 1912 г. На заднем плане здание национального Дворца Конгрессов Фото: Archivo General de la Nación

Но к концу 1920-х все изменилось. Мир погружался в экономический кризис, и работать Итало пришлось уже с 12 лет, сразу после начальной школы. Он был то плотником, то маляром, то таксистом. Правда, в 14, параллельно с работой, подающий надежды подросток начал учиться живописи и рисунку, пробуя популярный в тот момент в Аргентине импрессионизм. А в 18 уже брал уроки у местных восходящих звезд: скульптора Альфредо Симонацци, только вернувшегося из Парижа, где он изучал новейшие техники и художника Хуана Карлоса Кастаньино. Тот тоже вскоре отправится в Европу, где будет оттачивать мастерство в компании с Фернаном Леже и Пабло Пикассо. Наставники познакомили молодого Итало Грасси с модным экспрессионизмом и заодно приобщили к коммунистическим идеям — Кастаньино был членом Коммунистической партии Аргентины с конца 1920-х.

Еще один наставник, с которым судьба свела юного Итало — талантливый самоучка и известный аргентинский экспрессионист Деметрио Урручуа. Он был реалистом, писавшим на социальные темы, а также противником академического преподавания и учителем от бога: его Мастерскую настенного искусства посещали многие будущие звезды не только живописи или графики, но и литературы. Видимо, именно Урручуа повлиял на формирование Грасси, как будущего муралиста — успешный художник довольно часто брался за монументальные проекты.

В 1933 году Грасси не только работал и учился, но и, вступив в ряды коммунистов, вовлекся в активную политическую деятельность, выступая против набирающей в Аргентине силу фашистской идеологии. Итало вошел в состав народного сопротивления диктатуре Агустина Хусто, аргентинского военного, ставшего в 1932-м президентом страны. Шесть лет его правления пришлись на «позорное десятилетие» — так в Аргентине назывался период с 1930 года, с момента военного переворота в разгар Великой депрессии. Коммуниста Грасси за это время арестовывали семь раз. В августе 1943 года, после очередного переворота в стране и прихода к власти пронацистской военной диктатуры Хуана Перона, он провел почти два года в тюрьме. В 1945-м, после освобождения, Грасси за свои заслуги и опыт был избран членом ЦК Коммунистической партии и секретарем организации провинции Буэнос-Айрес.

Этот портрет Че Гевары — малоизвестное произведение Грасси 1968 года, сделанное вскоре после убийства революционера. Во время военной диктатуры Грасси закопал эту работу в своем саду, опасаясь возможного обыска. Фото: из истории аргентинского мурализма

После прихода Перона к власти мрачный период в истории Аргентины не закончился — впереди были еще три десятка лет переворотов, диктатур и протестов. Поэтому неудивительно, что творчество Грасси продолжало развиваться в духе революционных идей и визуальной экспрессии. В 1959 году в Аргентине появилась «Группа Спартака» — Grupo Espartaco, художественное движение, пропагандировавшее социальное искусство и отвергавшее культурный колониализм. Оно просуществовало почти 10 лет. Один из идеологов движения, художник Рикардо Карпани в 1961-м году написал наиболее важные фрагменты манифеста:

На основе манифеста Итало Грасси позднее напишет свой «Трактат о мурале», в котором обоснует отличие мурала от станковой живописи и объяснит, почему необходимо продвигать именно мурализм, рассуждая об изменении исторической роли фрески. Вся эта волна — следствие Кубинской революции и увлечения в Латинской Америке идеями социализма и коммунизма, пик которого пришелся как раз на 1960-е.

В этот же период Грасси обретает международную известность, участвуя в выставках и конференциях в Италии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, России, Польше, Бельгии, Франции, Англии и Испании. Творчеством аргентинца интересуются не только в странах соцлагеря. Энергия и выразительность художественных высказываний Итало Грасси впечатлила и буржуазных ценителей.

В 1971 году в Латинской Америке появилась еще одна группа художников-монументалистов, LA PEÑA. Одним из ее создателей был наставник Грасси Хуан Карлос Кастаньино, еще одним идеологом стал мексиканский коммунист-монументалист Давид Сикейрос. Как и Карпани, он считал, что искусство должно выйти на улицы города, а не быть только частью элитарной культуры. Вскоре к группе присоединились и другие художники, образовав Национальное движение монументалистов. Главной их целью стало продвижение мурализма и паблик-арта: художники организовывали встречи по всей стране и раскрашивали стены на виду у публики, а координатором этих акций стал как раз Итало Грасси. Кстати, сейчас организация носит его имя и является международной — с представительствами в Америке и Европе. В родном Мар-дель-Плата Грасси сам создал более полусотни фресок на школах и государственных учреждениях.

Итало Грасси — в центре Фото: Fotos Viejas de Mar del Plata

В России Грасси побывал дважды, в 1960-х и в 1991 году, уже в 77 лет, вместе с женой Розой Бартоломе. Революционное чутье не подвело старого коммуниста: в Сибирь он попал прямо накануне краха Советского Союза. Поездка в Томск и Барнаул была организована в рамках культурного обмена Русско-аргентинского дома в Мар-дель-Плата. В результате путешествия Итало Грасси оставил на память о своем визите две большие работы. Одна из них сохранилась в Зологическом музее ТГУ, а вот о барнаульском мурале сведений почти не осталось. Томская журналистка Ада Бернатоните писала в газете ТГУ Alma Mater, когда Итало Грасси посетил Томск:

При первом взгляде вспоминается примитивизм Нико Пиросманишвили*, но сам художник не раз подчеркивает, что ему далеки идеи этого направления. Сочные, с точки зрения русского человека, немного утрированные краски (если красный, то алый, если синий, то ультрамариновый, а зеленый вообще граничит с ядовито-болотным), полное отсутствие оттенков, цветовой нюансировки вызывают ассоциации с творческой манерой Давида Сикейроса.

* грузинский художник-самоучка, представитель примитивизма

Мурал в Зоологическом музее ТГУ Фото: Серафима Кузина, Томский Обзор

В те годы Итало не только участвовал в творческих проектах, но и обучал молодых художников-монументалистов по всему миру, некоторые из них стали известными мастерами. А Грасси, одержимый своим делом, продолжал заниматься популяризацией муралов и принимал участие в самых разных семинарах и мастерских.

Итало Грасси с женой, Розой Бартоломе.

Работы мастера в Мар-дель-Плата и Грасси за работой на улицах городов и в учреждениях Фото: Fotos Viejas de Mar del Plata

В 1997 году его пригласили на Первый Всемирный день паблик-арта и мурализма в Мексике. Грасси возглавил делегацию из девяти аргентинских художников-монументалистов и активно включился в проект. В 2000 году второй Всемирный день паблик-арта и мурализма в Мар-дель-Плата организовывал уже он сам. Во встрече приняли участие почти 150 художников-монументалистов из 13 стран — Бразилии, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Канады, Португалии, Италии, Испании и других.

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За пять дней художниками было создано 90 фресок, переданных в дар различным учреждениям города. Фото: I I Всемирный день Мар-дель-Плата

Там же он собирал и третий Всемирный день паблик-арта в 2002 году.

Муралы участников III Всемирного дня паблик-арта. В нем приняло участие около 70 художников, которые оставили в подарок городу 50 общественных фресок. Фото: 3jm-mdp2002.blogspot.com

Умер Итало Грасси 4 марта 2008 года от остановки сердца — за несколько дней до 94-го дня рождения. В его родном Мар-дель-Плата до сих пор хранят память об известном и талантливом художнике — сохранились дом и мастерская Грасси, его фрески на улицах и в учреждениях, проходят мероприятия, посвященные творчеству мастера.



За многолетний труд и преданность делу в 2003 году он стал почетным гражданином города Мар-дель-Плата и получил специальную награду за свою художественную деятельность. Фото: Fotos Viejas de Mar del Plata

Из регламента Международного движения муралистов Итало Грасси (MIM Italo Grassi)

MIM Italo Grassi стремится консолидировать и развивать мурализм в мире, сохранять и обучать языку муралистов, который является политическим, педагогическим, социальным, гуманистическим, экологическим и монументальным.

Быть маяком мирового искусства и хранителем региональной идентичности, пострадавшей от негативных аспектов глобализации и культурной колонизации.

Организовывать мероприятия для этих целей, такие как региональные, провинциальные, национальные и международные встречи, конференции и учебные семинары по мурализму.

Постарайтесь сохранить мурал, чтобы избежать его разрушения или исчезновения, борясь за объявление культурного наследия и, таким образом, иметь возможность поддержать его возможную реставрацию.

Содействие межкультурному взаимодействию между народами и регионами.

Продвигать плюрализм мнений, исключая партийные политические действия, поскольку MIM является аполитичным движением, открытым для всех идей, стремящихся к благу всех людей, без различия расы, религии или пола.

Текст: Алёна Попова, Елена Фаткулина

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