Как в Томске появился мурал известного аргентинского монументалиста

22 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Многие посетители Зоологического музея ТГУ видели яркие настенные фрески на его стенах. Но мало кому была известна история появления этих муралов.

Оказывается, автором росписи является известный аргентинский художник-монументалист Итало Грасси. Как и когда основоположник Национального движения монументалистов, экспрессионист и убежденный коммунист из Латинской Америки попал в Сибирь?

Фото: Серафима Кузина

Сын итальянских эмигрантов родился в 1914-м году и почти всю жизнь прожил в солнечном городке Мар-дель-Плата на берегу Атлантического океана. На своей родине Итало Грасси создал полсотни муралов. Но его наследие сохранилось по всему миру: монументалист работал в Италии, Болгарии, Франции, Испании, России.

В Сибири 77-летний художник оказался летом 1991 года в рамках культурного обмена, организованного Русским домом Мар-дель-Плата, вместе с женой, художницей Розой Бартоломе. В этой поездке Итало Грасси создал две монументальные росписи: одну в Барнауле, а вторую в Томске, в главном корпусе ТГУ. Увидеть его можно и сейчас — в одном из залов университетского Музея зоологии:

Фото: Серафима Кузина

— Роспись Итало Грасси появилась здесь, когда помещение еще пустовало, — рассказывает заведующий отделом музейных технологий ТГУ Сергей Гашков. — Но уже тогда было известно, что оно будет предназначаться для зоологического музея. Поэтому вместе с женой Розой Бартоломе художник придумал сделать рисунок именно под тематику того, что здесь в будущем будет. Получилась такая роспись, и я считаю, что это не только подарок университету, но и вообще — нашей стране.

Фото: Серафима Кузина

По всему периметру зала зоологического музея Итало Грасси изобразил животных и птиц с разных континентов — африканский переходит в Азию, потом Европа, Америка и даже Антарктида. Сам мурал содержит в себе 54 самостоятельных фрагмента, в каждый из которых автор заложил определенный смысл:

— Здесь показана связь с природой — эта нить проходит между всеми фрагментами, тут разнообразные животные и птицы. Но при этом заметьте, художник не готовился к работе заранее, интернета тогда не было, — подчеркивает Гашков. — Он, вероятно, просто вспоминал по памяти свои впечатления, что и где когда-то видел, и сочетал это с ландшафтами. Ему никто никакого задания не давал. Он сам предложил идею «муралистической кругосветки в центре Евразии» и университет пошел навстречу.

На рисунке художники изобразили связь природы и человека Фото: Серафима Кузина

Человека Грасси изобразил в пяти разных вариациях — это и аборигены, и жители Египта, и представители малых народов. Некоторые образы цитируют известные образы мировой культуры — есть отсылки к рисунку Леонардо да Винчи, наскальной живописи первобытных людей. Приглядевшись внимательнее, можно заметить на одной из стен и подпись самого художника, и его фирменный логотип в виде собачки. Подобное изображение Итало Грасси оставлял и на других своих работах.

Подпись Итало Грасси и его жены Розы Бартоломе Фото: Серафима Кузина

— Мы многое уже определили на рисунках, но не все поддается, особенно тропики Южной Америки, — рассказывает Сергей. — Вот видите, птичка с галстуком? Это казуар из Новой Гвинеи. Он есть у нас в экспозиции. А кто рядом с ним, такой пятнистый? Все отвечают обычно — лемур, но они есть только на Мадагаскаре, а тут у нас стыковка — Австралия и Южная Америка. Соответственно, это что-то другое, тут мы пока застопорились. Или вот, например, сверху белочка — тоже непонятно, как она появилась здесь. Нам предстоит разобраться, имеет ли она какое-то отношение к Южной Америке или она случайно тут оказалась. Точно можно сказать, что работа художника требует дальнейшего изучения.

Справа — Витрувианский человек Леонардо да Винчи; слева — рисунок по мотивам наскальной живописи первобытных людей. Фото: Серафима Кузина

Прошло уже более 30 лет, но фрески идеально сохранились. Цвета насыщенные и яркие, это сразу бросается в глаза, когда попадаешь в помещение. В чем секрет такой долговечности, ученым тоже еще предстоит разобраться:

— Это изначальная работа автора, не измененная. То есть мы никак не реставрировали рисунок. Он таким и сохранился. Всеми необходимыми материалами художника обеспечивал университет. И я думаю, что художник использовал какие-то местные краски, которые можно было в 1991 году купить в Томске. Возможно, он и закупал даже их сам, но это уже было явно где-то в Томске, поэтому тут секрет цвета точно не в материалах, — уверен Сергей.

Сергей Гашков Фото: Серафима Кузина

Неизвестно, как долго работал Грасси и помогавшая ему Роза над росписью, но известно, что поездка была в спешке свернута из-за политических событий августа 1991 года в России. Художники срочно уехали на родину. Но мурал в Томске был закончен.

Фото: Серафима Кузина

С весны этого года помещение, где находится мурал, законсервировано: сейчас тут много коробок и экспонатов из других залов, в музее идет реконструкция. Но это временные неудобства, говорит Сергей: уже совсем скоро здесь снова будут проходит экскурсии, и любой желающий сможет познакомиться с уникальной работой аргентинского художника.

А мы совсем скоро расскажем вам подробнее про самого Итало Грасси и его значение для мировой культуры.

Екатерина Кирсанова искусствовед, экскурсовод, директор Музея «Профессорская квартира» Ценность данной работы можно рассматривать по нескольким направлениям. Во-первых, это исторический контекст культурных и политических связей России и Латинской Америки. Во-вторых, уникальность появления этой работы именно в Сибири. Насколько мне известно, мы являемся чуть ли не единственными обладателями ярчайшего образца аргентинской живописи. Если говорить о художественной составляющей, то перед нами очень качественная работа представителя одного из самых значимых движений в искусстве XX века — латиноамериканский мурализм.

Текст: Алёна Поповой

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