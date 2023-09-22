Как в Томске появился мурал известного аргентинского монументалиста
Многие посетители Зоологического музея ТГУ видели яркие настенные фрески на его стенах. Но мало кому была известна история появления этих муралов.
Оказывается, автором росписи является известный аргентинский художник-монументалист Итало Грасси. Как и когда основоположник Национального движения монументалистов, экспрессионист и убежденный коммунист из Латинской Америки попал в Сибирь?
Сын итальянских эмигрантов родился в 1914-м году и почти всю жизнь прожил в солнечном городке Мар-дель-Плата на берегу Атлантического океана. На своей родине Итало Грасси создал полсотни муралов. Но его наследие сохранилось по всему миру: монументалист работал в Италии, Болгарии, Франции, Испании, России.
В Сибири 77-летний художник оказался летом 1991 года в рамках культурного обмена, организованного Русским домом Мар-дель-Плата, вместе с женой, художницей Розой Бартоломе. В этой поездке Итало Грасси создал две монументальные росписи: одну в Барнауле, а вторую в Томске, в главном корпусе ТГУ. Увидеть его можно и сейчас — в одном из залов университетского Музея зоологии:
— Роспись Итало Грасси появилась здесь, когда помещение еще пустовало, — рассказывает заведующий отделом музейных технологий ТГУ Сергей Гашков. — Но уже тогда было известно, что оно будет предназначаться для зоологического музея. Поэтому вместе с женой Розой Бартоломе художник придумал сделать рисунок именно под тематику того, что здесь в будущем будет. Получилась такая роспись, и я считаю, что это не только подарок университету, но и вообще — нашей стране.
По всему периметру зала зоологического музея Итало Грасси изобразил животных и птиц с разных континентов — африканский переходит в Азию, потом Европа, Америка и даже Антарктида. Сам мурал содержит в себе 54 самостоятельных фрагмента, в каждый из которых автор заложил определенный смысл:
— Здесь показана связь с природой — эта нить проходит между всеми фрагментами, тут разнообразные животные и птицы. Но при этом заметьте, художник не готовился к работе заранее, интернета тогда не было, — подчеркивает Гашков. — Он, вероятно, просто вспоминал по памяти свои впечатления, что и где когда-то видел, и сочетал это с ландшафтами. Ему никто никакого задания не давал. Он сам предложил идею «муралистической кругосветки в центре Евразии» и университет пошел навстречу.
Человека Грасси изобразил в пяти разных вариациях — это и аборигены, и жители Египта, и представители малых народов. Некоторые образы цитируют известные образы мировой культуры — есть отсылки к рисунку Леонардо да Винчи, наскальной живописи первобытных людей. Приглядевшись внимательнее, можно заметить на одной из стен и подпись самого художника, и его фирменный логотип в виде собачки. Подобное изображение Итало Грасси оставлял и на других своих работах.
— Мы многое уже определили на рисунках, но не все поддается, особенно тропики Южной Америки, — рассказывает Сергей. — Вот видите, птичка с галстуком? Это казуар из Новой Гвинеи. Он есть у нас в экспозиции. А кто рядом с ним, такой пятнистый? Все отвечают обычно — лемур, но они есть только на Мадагаскаре, а тут у нас стыковка — Австралия и Южная Америка. Соответственно, это что-то другое, тут мы пока застопорились. Или вот, например, сверху белочка — тоже непонятно, как она появилась здесь. Нам предстоит разобраться, имеет ли она какое-то отношение к Южной Америке или она случайно тут оказалась. Точно можно сказать, что работа художника требует дальнейшего изучения.
Прошло уже более 30 лет, но фрески идеально сохранились. Цвета насыщенные и яркие, это сразу бросается в глаза, когда попадаешь в помещение. В чем секрет такой долговечности, ученым тоже еще предстоит разобраться:
— Это изначальная работа автора, не измененная. То есть мы никак не реставрировали рисунок. Он таким и сохранился. Всеми необходимыми материалами художника обеспечивал университет. И я думаю, что художник использовал какие-то местные краски, которые можно было в 1991 году купить в Томске. Возможно, он и закупал даже их сам, но это уже было явно где-то в Томске, поэтому тут секрет цвета точно не в материалах, — уверен Сергей.
Неизвестно, как долго работал Грасси и помогавшая ему Роза над росписью, но известно, что поездка была в спешке свернута из-за политических событий августа 1991 года в России. Художники срочно уехали на родину. Но мурал в Томске был закончен.
С весны этого года помещение, где находится мурал, законсервировано: сейчас тут много коробок и экспонатов из других залов, в музее идет реконструкция. Но это временные неудобства, говорит Сергей: уже совсем скоро здесь снова будут проходит экскурсии, и любой желающий сможет познакомиться с уникальной работой аргентинского художника.
А мы совсем скоро расскажем вам подробнее про самого Итало Грасси и его значение для мировой культуры.
Ценность данной работы можно рассматривать по нескольким направлениям. Во-первых, это исторический контекст культурных и политических связей России и Латинской Америки. Во-вторых, уникальность появления этой работы именно в Сибири. Насколько мне известно, мы являемся чуть ли не единственными обладателями ярчайшего образца аргентинской живописи. Если говорить о художественной составляющей, то перед нами очень качественная работа представителя одного из самых значимых движений в искусстве XX века — латиноамериканский мурализм.
Текст: Алёна Поповой
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».