Метлахская плитка, клепаные лестницы, лепнина на потолке и старый чердак: Что скрывает здание Сибирского торгового банка в Томске

24 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Как выглядели дореволюционные банки в Томске и сохранилось ли что-нибудь из интерьеров сегодня?

Мы побывали в здании бывшего Сибирского торгового банка, которое сейчас занимает Томский музыкальный колледж, и нашли там много интересного — от лепнины на потолке до мест, куда может попасть не каждый желающий.

О том, что скрывает Сибирский торговый банк, рассказываем в нашем материале.

Ненайденные сокровища банка

Здание бывшего Сибирского торгового банка на пр. Ленина в окружении пассажа Второва и дома Фуксмана. Фото: Серафима Кузина

Сибирский торговый банк — одно из старейших финансовых учреждений в Российской империи. Он появился в 1872 году в Екатеринбурге под началом сибирских и уральских купцов, в числе которых был сын томского золотопромышленника Ивана Дмитриевича Асташева — Вениамин Асташев (о золотой лихорадке в Томской губернии читайте в нашем материале — прим. ред).

В Томске, как и во многих других сибирских городах, почти сразу же открылось его отделение. Сначала оно располагалось на Магистратской улице (ныне — ул. Розы Люксембург), а затем в 1908 году для него было специально построено трехэтажное кирпичное здание по ул. Почтамтская, 4 (сейчас это пр. Ленина, 109), на месте старого дома дворянки Эмилии Островской.

Дом Островской еще существовал, когда строился пассаж Второва — он виден на этом фото справа от строительных лесов. Фото: из фондов ТОКМ

Проект фасада дома Островской. 1891г. Из фондов ГАТО Фото: tomsk1604.ru

На первых порах проектом занималось томское строительное бюро «Верезубовъ и Ко», окончательно здание в стиле модерн достроил архитектор П.П. Светлицкий. В томском региональном Центре по охране и использованию памятников истории и культуры уточняют, что третий этаж был запроектирован под квартиру управляющего банком.

Банк имел отношение не только к зданию на Почтамтской. Сибирский торговый банк указывался как владелец одного из участков в переулке Русаковском (ныне пер. Ванцетти). Рядом с ним упомянута и фамилия Швецов — вероятно, речь может идти о чаеторговце А. Швецове, владевшем несколькими объектами недвижимости в Томске. Фото: из книги «Список улиц гор. Томска с поименованием домовладельцев и указанием деления на полицейские, мировые и следственные участки 1915 г.»

После революции 1917 года все отделения Сибирского торгового банка были национализированы. В нашем городе, по информации справочника «Весь Томск», он стал называться Петроградский международный коммерческий банк. В разные годы в здании также находились Учредком, транспортный материальный отдел Губтрамот, Губфинотдел.

Информация о банке. 1919 г. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Сейчас это здание уже давно утратило свои первоначальные функции. С двухтысячного года здесь находится Томский музыкальный колледж им. Денисова. О прошлом здания новые хозяева стараются не забывать, тем более что внутри сохранилось много предметов напоминающих о былых временах.

— На втором этаже у нас есть очень массивная дверь. Она ведет в банковское хранилище, — рассказывает начальник отдела материально-технического снабжения в Томском музыкальном колледже Надежда Губарева. — Еще одно подобное хранилище-сейф мы открыли в прошлом году.

Таинственные коридоры бывшего банка. Фото: Серафима Кузина

Наш экскурсовод по зданию бывшего банка Надежда Губарева рассказывает, что оба хранилища изначально были запроектированы и построены в здании. Об этом говорят декоративные узоры на их железных дверях, которые встречаются и в других частях дома, образуя единую стилистику.

Железная дверь первого хранилища с декоративным элементом. Фото: Серафима Кузина

Первое хранилище — это отдельное помещение. Повезло, что, когда колледж заехал в здание, его тяжелая главная дверь была открыта. Там сохранились банковские ячейки, вероятно, советского времени, так как их части соединены сваркой.

Второе хранилище-сейф тоже находится на втором этаже. Фото: Серафима Кузина

Долго никто не знал, что спрятано во втором хранилище на этаже — это небольшое помещение внутри комнаты: от него был только один ключ из четырех требующихся. Изготовить остальные никто не брался из-за сложной формы — такую не каждый мастер может повторить:

— Когда колледж приехал сюда, мы, конечно, знали, что тут находится сейф, — объясняет Надежда. — Со временем его закрасили, туда [в зазор между дверью и дверными наличниками] попала краска. Мы это отскоблили. Попросили мастеров из «Ключ сервис» изготовить ключ. В сейфе оказалась очень сложная система открывания со штурвалом. Сейчас он утерян, поэтому мы открывали плоскогубцами. Кроме очень тяжелой двери, надо было вскрыть и решетку. Все это заняло несколько часов.

Механизм вскрывания сейфа предусматривает штурвал, но в настоящее время он утерян. Фото: Серафима Кузина

Дверная ручка сейфа тоже с орнаментом. Фото: Серафима Кузина

Что же хранил в себе таинственный сейф много лет? По словам Надежды, никаких сокровищ банк своим потомкам не оставил. Внутри хранилища по обеим сторонам находились такие же железные ящики, по 6-8 штук, что и в первом хранилище. Но наш экскурсовод подчеркивает, что часть из этих ячеек более раннего периода — на них сохранились клепки. На каждом из ящиков висело еще по маленькому замочку, которые тоже пришлось вскрыть, чтобы разгадать тайну. Но, к сожалению, во всех ячейках оказалось пусто!

Сейф-хранилище очень легко найти со двора — там, где закрыты окна. Фото: Серафима Кузина

Сейчас оба старинных сейфа обрели вторую жизнь. Колледж использует эти помещения для своих нужд в качестве склада. Там хранятся различные хозяйственные принадлежности и такие же ценные, как для банка золотые слитки — музыкальные инструменты.

Что осталось в наследство

Музыкальный колледж переехал в здание банка в 2000-е годы. Фото: Серафима Кузина

Там, где находились хранилища, рядом располагался операционный зал банка — просторное помещение. После национализации пространство здесь кардинально менялось — появились длинные узкие коридоры и несколько классов.

Во времена банка здесь не было коридора Фото: Серафима Кузина

О старой планировке напоминает сохранившаяся лепнина на потолке в виде того же узора, что мы уже видели на дверях сейфа. Ее начало находится в коридоре, затем орнамент плавно перетекает в другие помещения.

Лепнина на потолке напоминает узор на дверях хранилищ. Фото: Серафима Кузина

Похожий узор есть и на других элементах декора, например, на металлической ограде вдоль одной из стен. На первый взгляд, непонятно, что она ограждает, ведь за ней глухая стена. Оказывается, это заложенный оконный проем находившейся там ранее лестничной клетки. Проектировщики применили такой прием, чтобы добавить пространству света, а напротив окна сделали балкончик.

Заложенный оконный проем находившейся там ранее лестничной клетки. Фото: Серафима Кузина

В коридоре и на лестничных площадках сохранилась метлахская напольная плитка такая же, что в пассаже Второва, а также вентиляционные решетки и каналы.

Метлахская напольная плитка такая же, как в пассаже Второва Фото: Серафима Кузина

Сама кованая лестница тоже осталась почти в неизменном виде. Ее части соединены старинными клепками, а узор перекликается с тем, что мы видели на потолке и дверях.

Главная лестница тоже сохранила дух прошлого Фото: Серафима Кузина

На третьем этаже оформление интерьера более скромное: потолки ниже, нет лепнины, но зато есть выходы на балкон и в соседнее здание — доходный дом Фуксмана (о нем можно почитать в материале «13 шедевров титулярного советника Андрея Лангера»:

Миниатюрный балкон — единственный в этом здании (вид с улицы) Фото: Серафима Кузина

Выход на балкон с третьего этажа Фото: Серафима Кузина

— На Ленина, 107, у нас на фасаде здания расположены маскароны в виде женских головок. Люди, которые занимаются исторической архитектурой приходили к нам фотографировать их. Сказали, что с помощью лазерной 3D печати можно восстановить эти элементы. Возможно, нам когда-нибудь выделят деньги на реставрацию здания, чтобы всю эту красоту сохранить. Знаю, что в планах включить подсветку на фасад вместо фонарей, которые достались нам с советских времен и уже не работают, — рассказывает Надежда.

С балкона открывается вид на Театральный сквер. Можно ближе рассмотреть и маскароны в виде женских головок на доме Фуксмана. Фото: Серафима Кузина

За свою более чем столетнюю историю здание неоднократно изменялось. До 20-х годов прошлого века дворовое крыло в юго-восточной части дома было четырехэтажным, затем два верхних этажа были демонтированы ввиду неустойчивости конструкции. Также менялось предназначение центрального проема — то там была дверь, то окно. Над ним, кстати, согласно сохранившимся фотоматериалам и воспоминаниям томичей, вплоть до 80-х годов прошлого века висела латунная надпись «БАНК». Несмотря на это, основные конструктивные элементы и декоративное оформление бывшего Торгового банка сохранились.

Слева фотография с надписью «Банк» над входом. Справа — фасад здания (первая половина XX века) Фото: из архива издания

Слева в углу также видна надпись «Банк». Архив А. Батурина. 70-е годы ХХ в. Фото: предоставлено Я. Ковалёнком

С 1978 года здание признано памятником культуры регионального значения. Кроме внутренних элементов интерьера, большую ценность представляет фасад, украшенный лепниной. Согласно ответу «Центра по охране и использованию памятников истории и культуры» в предмет охраны входит «местоположение здания по красной линии пр. Ленина и визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой».

Здание бывшего банка расположено в одной из значимых частей города — в самом его центре. Кроме пассажа Второва и дома Фуксмана, рядом находится здание гордумы, построенное Константином Лыгиным Фото: Серафима Кузина

Въезд во двор оснащен сохранившимися старинными коваными воротами. Вместе со Второвским пассажем здесь образуется единое пространство, скрытое от шумного проспекта Ленина. Это место до сих пор хранит дух прошлой эпохи — сохранились старинная пожарная лестница на здании и оконные рамы.

Сохранившиеся старинные кованые ворота представляет собой ценность. Фото: Серафима Кузина

Пожарная лестница с клепками. Такая же была на пассаже Второва, но, увы, не сохранилась после ремонта. Фото: Серафима Кузина

Интересная деталь: между зданиями пассажа и бывшего банка есть переход с балконом, но выйти, на него, к сожалению, нельзя, так как вместо балконных дверей были установлены обычные окна. Фото: Серафима Кузина

В настоящее время Центр по охране и использованию памятников истории и культуры разрабатывает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт фасада.

Путь на чердак

Попасть на чердак здания можно только через подвал. Фото: Серафима Кузина

Сибирский Торговый банк за годы своей работы занимался не только кассовыми операциями и хранением денежных средств, но еще и скупкой золота и платины с последующей аффинажной переработкой их в слитки в собственных лабораториях. Одна из таких располагалась и в томском отделении, в подвале.

Из адресно-справочной книжки «Весь Томск на 1911–1912 гг». Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Пространство подвала поделено на пять комнат. Фото: Серафима Кузина

Скорее всего, здание банка было поставлено прямо на фундамент дома купчихи Островской — здесь вперемешку использован кирпич и бутовый камень, а основание укреплено железобетонным поясом. Все пространство поделено на пять комнат. По информации Центра по охране и использованию памятников истории и культуры в 1949 году здесь находились жилые помещения и архив. О наличии там когда-то признаков жизни свидетельствуют и оконные проемы, но в 2003 году в ходе ремонтно-реставрационных работ их заложили.

Окна здесь заложили в 2003 году. Фото: Серафима Кузина

Изменения коснулись и стен — одна из ее частей оштукатурена, возможно, потому что там находится еще один подземный ход.

Предположительно, тут может быть подземных ход. Фото: Серафима Кузина

— Здесь вообще мало что менялось, — рассказывает наш проводник. — Нам говорили, что подвал раньше шел полностью вдоль Ленина. Одно из помещений и правда проходит под аркой между пассажем Второва и нашим зданием. Может, здесь между ними и был какой-то проход, но он явно давно заделан. А на Ленина, 107 нет вообще подвала. Он может, и был когда-то, но его, возможно, засыпало. Хотя трубы туда насквозь, конечно, идут.

Это подвальное помещение находится над переходом между зданием банка и пассажем Второва. Фото: Серафима Кузина

В подвале также находится и единственный выход на чердак, притом не только здания колледжа, но и двух соседних — дома Фуксмана и гордумы. Других путей попасть на крышу сейчас нет.

Точно неизвестно, менялись ли здесь люстры и бра со времен банка, но выглядят они очень аутентично. Фото: Серафима Кузина

— Вообще, на чердак еще ведет эта дверь, то есть сюда можно зайти с улицы. Но мы ее уже давно заделали. Туда даже смысла ключи делать не было, потому что там очень хрупкие дверные рамы.

Вход на чердак со улицы сейчас не используется в целях безопасности. Фото: Серафима Кузина

Та же самая дверь только со двора. Фото: Серафима Кузина

На чердак ведет крутая винтовая лестница. Она расположена в башне — хорошо видно это место со двора. Лестница сохранилась с начала ХХ века — сделана вручную из кованых частей, соединенных заклепками. На ней даже можно разглядеть клеймо.

Поднимаемся на чердак. Сюда точно доступен вход не каждому. Фото: Серафима Кузина

Для лестницы проектировщики здания даже сделали специальное строение в виде башни. Внутри больше нет никаких помещений. Но с третьего этаже раньше можно было пройти на третий этаж. Фото: Серафима Кузина

— Сами части лестницы делали на заводе, а потом их вручную собирали, — поясняет Надежда. — Умели же раньше делать, сейчас так не сделают даже с современными технологиями, а эта лестница уже 100 лет стоит и ничего ей не делается. Если бы тут все отреставрировали, то сюда, конечно, можно было бы водить экскурсии.

Любуемся старинной лестницей, которая будто неподвластна времени. Фото: Серафима Кузина

Особенно ценный элемент интерьера в этой части здания — оконный проем с заполнением из подлинных стеклянных блоков «фальконье», представляющих собой закупоренные стеклянные сосуды. Подобные окна хорошо пропускали свет, сохраняли тепло и обладали отличными свойствами звукоизоляции. Рядом находится дверь, которая вела в комнату на третьем этаже, нуждающуюся в дополнительном свете. Сейчас эта дверь тоже не используется.

Окно фальконье — особенно ценный элемент здания. На последнем фото дверь, которая ведет на третьей этаж. Фото: Серафима Кузина

Минуем подвал и крутую лестницу и попадаем на чердак. Так как раньше отопление в здании было печным, тут до сих пор сохранились дымоходы. И старинные окна с деревянными рамами, которые, вероятно, не меняли ни разу за сто с лишним лет.

По словам нашего проводника Надежды Губаревой, на чердаке даже находили кирпичи с клеймами. Но нам в этот раз не повезло их увидеть. Фото: Серафима Кузина

Чердак со двора Фото: Серафима Кузина

Чердачное окно Фото: Серафима Кузина

Это же окно со стороны Ленина. Фото: Серафима Кузина

В конце сентября 2023 года этой часть здания произошел пожар — загорелась кровля. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 50 кв. метров.

Текст: Алёна Попова

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