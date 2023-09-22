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В Томске загорелась кровля музыкального колледжа им. Денисова

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Сегодня, 22 сентября, в Томске загорелась крыша трехэтажного здания музыкального колледжа им. Э. Денисова на пр. Ленина, 109.

Как уточняет пресс-служба регионального ГУ ЧС, сообщение о возгорании поступило в 15.14. Людей из здания эвакуировали.

Информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара уточняется.

Здание по пр. Ленина, 109 — памятник архитектуры регионального значения — Сибирский торговый банк. Оно построено в начале XX века для Томского отделения Государственного банка. Имя архитектора неизвестно, возможно, автором проекта был Петр Федоровский. Кирпичное оштукатуренное трехэтажное здание выходит главным фасадом на красную линию центральной магистрали города, а его сложная плановая структура обусловлена плотной застройкой территории и функциональными требованиями.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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