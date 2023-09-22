В Томске ликвидировали пожар в здании музыкального колледжа им. Денисова

22 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Пожар в историческом здании музыкального колледжа им. Денисова в Томске ликвидирован.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 50 кв. метров.

«Эвакуировано около 200 человек. На месте от МЧС работали 8 единиц техники, 25 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Томске загорелась крыша трехэтажного здания пр. Ленина, 109.

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