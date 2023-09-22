18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске ликвидировали пожар в здании музыкального колледжа им. Денисова

Происшествия, Томские новости, пожар горит сводка происшествий интересные новости Томска В Томске ликвидировали пожар в здании музыкального колледжа им. Денисова

Пожар в историческом здании музыкального колледжа им. Денисова в Томске ликвидирован.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 50 кв. метров.

«Эвакуировано около 200 человек. На месте от МЧС работали 8 единиц техники, 25 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Томске загорелась крыша трехэтажного здания пр. Ленина, 109.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Стали известны даты первых показов фестиваля сибирских короткометражек

18 сентября 2023
Томские новости

Стрежевчанин потерял более 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

25 августа 2023
Томские новости

Убегавшая от собак женщина попала под колеса иномарки в Томске

8 сентября 2023
Томские новости

Суд оштрафовал казанского подрядчика за срыв сроков благоустройства парка в Томске на 24 млн рублей

6 сентября 2023
Томские новости

В Томске отрегулировали светофор на въезде в город на ул. Нахимова

17 сентября 2023
Томские новости

«ЭНГРА» к 2027г намерена начать в Томской области выпуск диоксида кремния, вложить от 350 млн рублей

4 сентября 2023
Томские новости

У департамента по развитию инноваций и предпринимательства Томской области появился начальник

8 сентября 2023
Томские новости

Ботаникум. Растение, которое не стоит срывать для букета

19 сентября 2023
Томские новости

Новым начальником департамента спецпроектов Томской области назначен Андрей Мильке

22 сентября 2023
<