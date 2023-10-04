Юля, Пацан и симулятор комбайна. В Томском аграрном колледже провели квест для школьников

4 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Понять еще в школе, что может в будущем стать работой мечты, удается очень немногим. Но сейчас на помощь неопределившимся приходит все больше профориентационных проектов и инициатив.

Одной из них стала прошедшая накануне, 3 октября, «Ночь в СПО» — ее совместно провели Томский аграрный колледж и «Сибагро». Что это за мероприятие и что получили участвовавшие в нем школьники, рассказываем в нашем материале.

Путь к первой профессии

Фото: Серафима Кузина

В течение всего дня ученики 5-9 классов школ Томского района и региональной столицы поочередно приезжали в аграрный колледж. Там их ждал не самый простой, но необычный квест. Более двух сотен школьников прошли через десяток игровых станций, чтобы заработать конкурсные баллы и посоревноваться за главный приз.

Фото: Серафима Кузина

— Проходя станции, ребята отвечали на вопросы, выполняли задания и получали баллы в маршрутный лист. По итогам прохождения всех станций, листы сдавались. Школьники с максимальным количеством баллов получат сертификаты на приобретение первой рабочей профессии: слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, птицевода, ветеринарного санитара или животновода, — рассказала руководитель корпоративного центра обучения «Сибагро» Руслана Савченкова. — Мы являемся якорным работодателем Томского аграрного колледжа. Поэтому для нас было важно, чтобы в квесте представили те специальности, по которым обучаются в Томском аграрном колледже и которыми заинтересованы в компании.

Светлана Лаврушенко Фото: Серафима Кузина

— Мы подумали о том, что было бы интересно школьникам, как их погрузить в агрономию или животноводство? Исходя из этого сочинили задания, определив четыре профессии по наиболее важным направлениям, — рассказала заместитель директора Томского аграрного колледжа Светлана Лаврушенко.

Во время прохождения испытаний ребятам предстояло проверить свои знания в профильных для колледжа дисциплинах. Например, предлагалось определить животное по черепу или соотнести семена растений с их внешним видом. На этапах, связанных с агротехникой, ребят ждали мастер-класс по управлению комбайном на специальном симуляторе и станция, где необходимо было ответить на вопросы о деталях машин и инструментах.

— Я уже посещал в этом колледже курсы слесаря, а сейчас было интересно поучаствовать в квесте. Больше всего мне запомнился симулятор комбайна у механиков, — поделился впечатлениями ученик 9 класса Данил Поляков. — Я еще не по всем станциям прошел, но в целом вопросы, вроде, были не очень сложными, а задачи оказались интересными.

На станции механизаторов Фото: Серафима Кузина

На одной из станций представители «Сибагро» рассказывали школьникам о компании: как устроена работа с продуктами, как холдинг перевозил в Сибирь свиней из Дании в самолетах и до каких размеров племенные животные умудрялись вымахать. Участники квеста, угадавшие вес самого крупного поросёнка, получали вкусные призы от компании. После погружения в историю производителя мальчишкам и девчонкам предлагали пройти небольшое тестирование, по итогам которого определялась оценка за пройденный этап.

Школьники на станции «Сибагро» Фото: «Сибагро»

В итоге 40 счастливчиков из более чем 200 принимавших участие в квесте школьников получат тот самый ценный приз — сертификат на получение первой профессии. Благодаря «Сибагро», они смогут стать востребованными специалистами уже к концу этого года.

— Мне особенно запомнилась кузня, никогда бы не подумал, что в колледже можно разместить кузню! Это было очень круто! На этот квест я записался и не пожалел, — рассказал девятиклассник Степан Ильин. — В будущем я хочу стать механиком, думаю поступать в аграрный колледж. А потом, возможно, пойду работать — например, в «Сибагро».

Юля знакомится с участниками квеста Фото: Серафима Кузина

Но участников квеста ждали не только задания. Студенты колледжа вместе с «Сибагро» подготовили для них сюрприз. Ребята получили возможность пообщаться сразу с несколькими питомцами: прекрасной и дружелюбной змеей Юлей, парой экзотических сороконожек, большой и харизматичной крысой по имени Пацан, двумя собаками, поросёнком Фунтиком, десятком недавно вылупившихся цыплят и рогатой лягушкой Гаспачо (на него можно было только смотреть ввиду ядовитости экземпляра).

Участники квеста из школы №36 Фото: Серафима Кузина

— Мне было очень интересно побывать здесь. Особенно запомнилась механическая станция и задания, которые мы выполняли на ней во время квеста, — рассказал участник «Ночи в СПО» Михаил Горбачев из школы №36. — Я серьезно задумываюсь над тем, чтобы поступить сюда в следующем году.

Студенческий промтуризм

Студенты агроколледжа на производственной площадке «Сибагро» Фото: «Сибагро»

Другой важной частью дней СПО в агроколледже стал выезд студентов на производственные площадки «Сибагро». Ребята отправились на свинокомплекс и птицефабрику предприятия. Здесь они смогли полноценно познакомиться с будущей профессией.

— Их ждало расселение цыплят, проверка зобика — насколько идет насыщение птенца, они принимали участие в процессе заселения суточных цыплят в корпуса напольного содержания, помогали подготовить птичник к заселению: распределяли корм и отслеживали температуру корпуса, — рассказала руководитель корпоративного центра обучения Руслана Савченкова. — Также ребята замешивали пищу для молодых поросят — йогурт и молочко, проводили татуирование свинок, а также пообедали в столовой предприятия.

Иван Новицкий Фото: Серафима Кузина

— По сравнению с предприятиями советского образца, которые распространены по всей России и которые не видели модернизации, наш свинокомплекс совсем другой. Он замечательный, — рассказал студент второго курса Томского аграрного колледжа Иван Новицкий. — Там все стерильно, в отличие от многих других производств, где есть и мыши, и крысы, и голуби, зараза распространяется. Это предприятие очень современное. После колледжа я пойду зоотехником в «Сибагро» по целевому договору. Я знаю свое будущее, мне не нужно думать о том, где я буду работать, не требуется искать подходящие вакансии или предприятия. Побывав на производстве, я еще и узнал, что в «Сибагро» хорошие условия труда и зарплата.

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