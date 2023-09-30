Профориентация и акселераторы. Как кадровый центр «Работа России» помогает томичам

30 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Специалисты кадрового центра «Работа России» продолжают реализацию различных проектов, направленных на поддержку предпринимателей и профориентацию людей всех возрастов.

О том, что это за проекты и как в них попасть — рассказываем в нашем материале.

Профориентация школьников

Фото: кадровый центр «Работа России»

Специалисты кадрового центра «Работа России» начали знакомить томских школьников с реалиями регионального рынка труда. Для этого был адаптирован мастер-класс «Траектория твоего успеха».

— Мы получили запрос от ряда учителей о проведении совместных мероприятий, — рассказала «Томскому Обзору» заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — В школах введен профминимум — профориентационные мероприятия с 6 по 11 классы, где ребятам помогают определиться с выбором будущей профессии. Мы встраиваемся в него — сейчас как раз для этих занятий адаптировали мастер-класс «Траектория твоего успеха».

В рамках занятий школьников знакомят с прикладными данными по рынку труда: они узнают, какой процент населения региона занят в его экономике, какие профессии востребованы у работодателей, сколько платят работникам и какие навыки необходимо развивать, чтобы стать востребованным специалистом.

— Мы детей ориентируем на ту ситуацию, которая сегодня складывается на рынке труда, чтобы они задумались, — поясняет Людмила Дмитриева. — Учителя отмечают — ученики ждут, что будут сразу получать большие деньги. Мы «приземляем» — показываем конкретные вакансии и уровень зарплат, в том числе и у работников без опыта.

Адаптированный для школьников мастер-класс специалисты начали проводить в сентябре этого года. Мероприятия в его рамках проходят как на базе школ, так и в кадровом центре «Работа России», где школьники могут не только получить представление об актуальной ситуации на рынке труда, но и пройти тестирование у психологов-профориентологов и получить индивидуальную консультацию.

По словам Людмилы Дмитриевой, график мероприятий в рамках проекта очень плотный и предполагает проведение более десятка мероприятий для школьников и студентов томских техникумов. Встречи будут проходить весь октябрь и ноябрь. Однако, у представителей школ еще есть возможность принять участие в проекте.

— Мы можем отработать любой запрос школы. У нас в руках есть аналитика рынка труда, есть профконсультанты. Поэтому мы можем как любой мастер-класс подготовить, тренинг, либо какую-то информацию, которую учитель хотел бы донести до детей, — подчеркнула Людмила Дмитриева. — К нам можно обращаться с запросом любым, мы можем помочь и подстроимся.

Для этого необходимо оставить заявку по телефону +7-95.46.3822-89.

«Акселератор карьерных смыслов»

Фото: Серафима Кузина

В томском кадровом центре «Работа России» продолжается реализация проекта «Акселератор карьерных смыслов», реализуемого в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Профориентационный акселератор проходит еженедельно по четвергам. Его главная цель — помочь соискателям выявить свой профессиональный потенциал, оценить имеющийся опыт, наличие актуальных компетенций и понять, что и как необходимо усилить для дальнейшего профессионального развития, выбора образовательной программы и места работы.

— Так же, как и в прошлом году, мы встречаемся с соискателями раз в неделю, рассказываем про цели проекта, выполняем упражнения на знакомство, наши гости рассказывают о своих целях — зачем им обучение, — сообщила «Томскому Обзору» заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Перед соискателями выступают и представители одного из операторов федерального — Томского госуниверситет. Кроме того, в группах под руководством модераторов — специально обученных сотрудников Центра — они выполняют профориентационные задания.

На минувшей неделе программа акселератора была существенно расширена. Теперь в ней появились программы от недавно вошедшего в федеральный проект оператора — Института развития профессионального образования. Он предлагает обучение по востребованным специальностям — кладовщик, парикмахер, машинист экскаватора, водитель категории С и другим.

В прошлом году в «Акселераторе карьерных смыслов» приняли участие более 2 тыс. человек. Из них 70% нашли новую работу или открыли собственное дело.

Принять участие в проекте «Содействие занятости» могут люди предпенсионного возраста, официально зарегистрированные безработные, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, молодежь в возрасте до 35 лет, женщины в декрете или неработающие матери детей до 7 лет. В этом году список потенциальных учащихся пополнили участники СВО и члены их семей.

Бизнес-клуб

Фото: Серафима Кузина

Томский кадровый центр «Работа России» продолжает реализацию проекта «Бизнес-клуб». В его рамках формируется предпринимательское сообщество, участники которого запускают и развивают свои бизнес-идеи при поддержке Департамента труда и занятости населения Томской области.

— Клуб работает с прошлого года. Тогда мы решили, что не только будем помогать начинающим бизнесменам, выплачивая 100 тыс. рублей на реализацию их идей, но и содействовать с дальнейшим сопровождением их проектов, — рассказала «Томскому Обзору» заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Поэтому мы придумали такой формат: на площадке кадрового центра каждый месяц мы проводим пару мероприятий, куда приглашаем экспертов, представителей профильных организаций и органов. Они делятся с предпринимателям полезными советами, рассказывают о вещах, которые могут помочь в развитии их бизнеса.

Сетка событий «Бизнес-клуба» формируется на основе запросов предпринимателей. Так, в этом году уже прошел мастер-класс, посвященный социальном предпринимательству. На очереди темы создания и развития личного бренда, новинок и трендов маркетплейсов, создания и продвижения контента, лицензирования и авторского права.

Каждая встреча клуба собирает порядка 30-40 предпринимателей, которые получили поддержку в течение 2-3 лет, или рассчитывают на нее в ближайшее время.

— В службу занятости обращаются более молодые люди, в 30-40 лет люди открывают свое дело, монетизируют хобби. Это хорошие проекты, которые живут и развиваются, — рассказала Людмила Дмитриева. — С каждым годом идеи, с которыми к нам приходят, становятся только круче.

Участники «Бизнес-клуба» также получают доступ к телеграм-каналу, где специалисты кадрового центра «Работа России» собирают полезные для участников сообщества материалы. Это могут быть как презентации спикеров (многие из которых могут пригодиться на практике), так и анонсы тематических мероприятий.

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