Звуки старинной скрипки. Илья Гайсин из musicAeterna сыграет в Томске на 350-летнем инструменте

16 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томск заглядывают не только интересные люди, но и совершенно уникальные предметы. В это воскресенье томичи смогут услышать звуки старинной итальянской скрипки, приехавшей в наш город с известным российским скрипачом Ильей Гайсиным, концертмейстером musicAeterna и ассистентом Теодора Курентзиса.

Рассказываем, в чем особенность этого музыкального инструмента, помимо его возраста, и какие произведения исполнит на нем солист.

Скрипач Илья Гайсин Фото: Серафима Кузина

Скрипке Ильи Гайсина, которая оживает у него в руках, уже 350 лет! Согласно этикету она сделана одним из известнейших итальянских мастеров музыкальных инструментов Николо Амати в 1673 году. Старинный у скрипки только корпус, то есть нижняя и верхняя дека и обечайки. Традиционно при их создании использовали клен и ель. Гриф и струны — уже современные, так как эти элементы требуют замены по истечению некоторое времени (струны меняются каждый месяц, а гриф — раз в три года).

Удивительно, но такой старинный инструмент не очень привередлив в уходе — к нему, как и к любому другому предмету, нужно просто относиться бережно и держать в чистоте. Также важное правило для всех скрипачей: нельзя протирать корпус инструмента какими-либо растворами и сдувать канифоль, которая применяется для натирания волоса смычка, иначе можно повредить бесценный лак.

Старый инструмент можно отличить от современного по весу: дерево, из которого он изготовлен, в течение времени высыхает, из-за этого, как правило, современные скрипки намного тяжелее. Фото: Серафима Кузина

Единственное, чем отличается необычная скрипка в уходе — раз в три месяца она проходит осмотр и экспертизу, которые подтверждают, что состояние инструмента не ухудшается. Это обязательное условие Российского национального музея музыки, у которого Илья Гайсин берет скрипку в аренду из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. На сегодня в собрании их насчитывается 287 — это скрипки, альты, виолончели, контрабасы и др., созданные величайшими мастерами Европы и России.

Разумеется, условия аренды подразумевают обязательную страховку. Но ее стоимость не разглашается, так же, как и стоимость самой скрипки итальянского мастера. Хотя музыкант убеждает нас, что эта сумма все равно не имела бы значения, так как инструменты из Госколлекции не продаются. Но даже если бы они продавались, по современным меркам такая скрипка стоила бы больше стоимости, указанной в договоре, так как цены на предметы роскоши стремительно растут.

Конечно, такой ценный инструмент должен храниться в специальном футляре особой прочности. Илья использует футляр Musafia, изготовленный, как и сама скрипка, в итальянском городке Кремоне под заказ. Эти футляры, по словам музыканта, выдерживают даже вес автомобиля, но, к счастью, на практике это Илья пока не проверял.

Футляр и скрипка родом из одного города Кремона Фото: Серафима Кузина

По своему звучанию скрипки Амати считаются более камерными. Они прекрасны, прежде всего, своим благородным итальянским тембром, ровностью переходов между струн и неповторимостью. Каждая скрипка итальянского мастера, как и человек, обладает уникальным, ни на какой другой непохожим голосом:

— Это не то, что можно определить громкостью. Это, скорее, такое качество скрипки, которое проявляется в концертном зале с соответствующей акустикой, когда инструмент звучит на больших расстояниях и заполняет пространство зала, перекрывая звучание симфонического оркестра в сто человек, если это нужно, или, наоборот, дает самое тихое пианиссимо, но которое будет слышно даже на последних рядах, — считает Илья Гайсин.

Трудно понять однозначно, что делает звучание итальянской скрипки таким магическим. Возможно, дело в дереве, лаке, возможно, в подходе скрипичного мастера. История знает множество примеров, когда лучшие мастера современности пытались сделать абсолютно точные копии старинных инструментов. Они звучали очень хорошо, но не так же. И, по мнению музыканта, скрипка Амати, скорее всего, будет также прекрасно звучать и следующий 350 лет.

Еще, как всем известно, скрипка не может существовать без смычка — его выбор также влияет на звуковую палитру. Илья Гайсин в Томск привез целых три смычка — барочный, современный — мануфактуры Tubbs — и классический. Все они, несмотря на названия, сделаны уже в наши дни. Но последний создан по модели классического смычка времен Моцарта (поэтому и называется классический). Именно им Илья исполнит Третий скрипичный концерт Моцарта:

— Мне кажется, для моцартовского концерта эта скрипка — просто идеальный инструмент, — утверждает исполнитель. — Возможно, она не имеет той «пушечной мощи» и яркости многих инструментов, например, Джузеппе Гварнери. Зато в ней есть особая округлость, мягкость, теплота и чистота тона. В то же время достаточную яркость она может дать при определенных приёмах звукоизвлечения. Для меня скрипка Амати очень удачная, потому что я ее чувствую, есть максимальное взаимопонимание, я могу контролировать ту палитру звуков, которая мне необходима.

Илья играет на скрипке Амати все свои концерты, кроме заграничных. Согласно условиям аренды, вывозить инструмент из России запрещается. Но тем ценнее он для наших зрителей — ведь у них есть уникальная возможность услышать столетние звуки.

В Томске концерт Ильи Гайсина совместно с Томским академическим симфоническим оркестром состоится 17 сентября в 18:00 в Органном концертном зале томской Филармонии (пр. Ленина, 75). Он исполнит на скрипке Третий концерт Моцарта, а «Неоконченную симфонию» Шуберта и «Славянские танцы» Дворжака будет дирижировать. Билеты можно приобрести на сайте, также они доступны по Пушкинской карте. Отмечается, что концерт будет транслироваться онлайн.

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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