Пекло революции. Что обсуждало Томское губернское народное собрание на первой встрече в 1917 году

5 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Трудно представить, что сто лет назад в Томске, как во всей стране, царили хаос и многовластие. Тогда в нашем городе появлялись различные органы местного самоуправления — одним из таких стало Томское губернское народное собрание.

Оно возникло после Февральской революции 1917 года как попытка предотвратить назревшие к тому моменту разногласия между одновременно правящими партиями. Что обсуждали представители нового органа на первой встрече, как долго Томского народное собрание просуществовало и к каким результатом пришло, рассказываем в нашем материале.

Выборам быть!

Томское губернское народное собрание — это местный орган парламентского типа, созданный после революции в апреле 1917 года. Ключевую роль в его становлении сыграл Комитет общественного порядка и безопасности (КОБ), включавший представителей всех политических сил и правящий тогда наряду с Государственной думой и Советом солдатских депутатов томского гарнизона.

Он выступил с предложением — передать законодательные функции сельским, волостным, уездным, городским и губернским народным собраниям, а исполнительные — соответствующим комитетам с целью установить в Томске легитимную власть и достичь единства в политических вопросах. Для этого КОБ утвердил положении о выборах в народные собрания, которые были назначены на 16 апреля 1917 года.

Антикадетская агитация — плакат «Один с сошкой — семеро с ложкой» от солдат Томского гарнизона Фото: из архива ТОКМ

Но за несколько дней до этой даты, как пишет Владислав Кокоулин в своей статье «Томское губернское народное собрание 1917 г. Опыт регионального парламентаризма», Временное правительство уведомило все субъекты «о необходимости отложить выборы в местные органы самоуправления до выработки нового закона о выборах». Томский КОБ, по заявлению 123 томичей, сообщил, что выборы от 16 апреля отложены быть не могут «в интересах скорейшей организации власти, укрепления свобод и поддержания порядка».

Массы людей выходили на улицы за свои права Фото: из архива ТОКМ

Надо отметить, что это решение КОБа не идет в разрез с уведомлением Временного правительства. Местные газеты в тот момент писали, что оно относится только к выбору гласных в Городскую думу и не касается народного собрания. А поэтому силами самих жителей при поддержке КОБа выборы все же состоялись, как и планировалось, 16 апреля.

У здания Общественного собрания, в котором находился избирательный пункт Фото: из архива ТОКМ

Избирательный пункт у здания Бесплатной библиотеки. Приём (или выдача) бюллетеней Фото: из архива ТОКМ

Агитационная листовка от Совета солдатских депутатов: список кандидатов в Губернское народное собрание Фото: из архива ТОКМ

В Губернское народное собрание были выбраны 30 человек, среди них, как отмечает Владислав Кокоулин, преобладали эсеры (около 60%), остальные голоса поделили беспартийные самовыдвиженцы (23%), социал-демократы (6%), народнические партии (9,7%), остальные — ушли федералистам и представителям партии «Всероссийского крестьянского союза».

Первая встреча депутатов

Почти сразу после выборов состоялась первая и единственная сессия Томского губернского народного собрания, которая продолжалась с 20 апреля по 18 мая 1917 года. Однако, в работе нового законодательного органа сразу начались неприятности. Из 274 делегатов из деревень и городского населения на первое заседание не прибыло 100 человек.

Но самым существенным минусом в работе собрание было то, что его члены не пытались создать правовую базу для деятельности губернских органов власти, будучи погруженными в проблемы обеспечения населения едой и товарами. Кокоулин приводит в своей статье цитату из газеты «Сибирская жизнь»: «Слишком много слов, речей, взаимных приветствий и почти полное отсутствие решённых практических мероприятий».

Члены законодательной комиссии Томского губернского народного собрания (сле­ва-направо): во втором ряду — Борис Ган (четвёр­тый), Моисей Хаймович (пятый), Петр Воево­дин (седьмой); в первом ряду (с брошюрой) Валериан Денисов; в третьем — Кулинич-Присяжнюк (шестой), Василий Бархатов (восьмой). 20 апреля 1917 г. Фото: ЦДНИ ТО

Чтобы подтвердить вышеописанное, перескажем суть первого заседания от 20 апреля на основе протоколов. Встречу открывает в Актовом зале Научной библиотеки приветственной речью председатель КОБа Борис Ган. Он призывает всех участников собрания быть готовым к тяжелейшей борьбе с пороками, произведенными царским режимом, в особенности «царем-голодом». Общим голосованием почетным председателем Губернского народного собрания назначается Григорий Потанин, после чего определяются председатели и секретари.

Над трибуной висит штандарт с надписью «Земля и воля» — доминация партии эсеров видна даже в обустройстве зала. При этом слово на собрании предоставляется представителям всех девяти присутствующих партий, а также членам комитетов, советникам Томского университета, редакторам газет «Голос свободы» и «Новая жизнь». Все выступавшие коллективно выражали в течение двух часов надежду на забывание разногласий, противостояний и последующего братского, благородного труда. После объявляется перерыв на 10 минут.

«Никогда еще Россия не видела такого Народного собрания. Прежние представители были кучкой, но не представителями граждан. Они представляли имущественную часть их. Полагаю, что настоящие народные представители окажутся на высоте призвания. Они сумеют побороть контрреволюционные остатки и на этом пути, на пути закрепления свободы они встретят содействия и поддержку со стороны рабочих. Россия никогда не была уверена в своем будущем как теперь, передавая в ваши руки управление страной. Вы создадите паровоз страны, который вывезет народ, завезенный правительством на край пропасти. Пусть земля будет крестьянской, а воля — народной». из выступления представителя Совета рабочих депутатов Ф.Д. Кузнецова

По возращению участники собрания заслушивают приветствия представителей деревень Томской губернии. После утверждается текст и отправляются две телеграммы — Петроградскому совету Рабочих и Солдатских депутатов и министру Временного правительства, присягая на верность и одобряя действия обоих. Далее обсуждается распорядок дня, из-за чего снова начинаются споры.

В это время приходит письмо от «граждан», предлагающее создать комиссии — продовольственную и по проверке полномочий. Черняков, один из участников заседания, предлагает приступить немедленно к избранию комиссий, чтобы «не терять время». Представитель Барнаульского уезда протестует и предлагает начать с вопроса разделения губерний (ему протестуют в ответ). Федосеев говорит, что сначала нужно узнать кандидатов и их биографии. Наумов парирует нуждой тяжелого времени. В жестокий спор включаются другие участники собрания, в том числе председатель КОБ Борис Ган.

В результате коллективной «кучи-малы» было принято решение о немедленном сборе четырех комиссий — по проверке полномочий, продовольственная, по выработке положения о народных собраниях, по осведомлению о состоянии губернии.

Популярный в 1917 году лозунг — «Да здравствует Учредительное собрание!» Фото: из архива ТОКМ

Немедленно возникает вопрос финансовый! На что будут жить наши народные депутаты? Простое решение — создание особой хозяйственной комиссии, которую тут же утверждают и набирают в неё членов. Председатель предлагает им назначить часы и комнаты собраний (предложение принято).

В заключении господин Шебалин заявляет, что уже собрано 68 рублей «на памятник борцам за свободу» и предлагает беззарплатным депутатам поддержать проект памятника финансово. Первое заседание Губернского Народного собрание закрывается групповым пением «Марсельезы». Следующее назначается на завтра, 21 апреля.

Итоги борьбы

Подобная неразбериха и долгие дискуссии лишили собрание мощного политического влияния, вследствие чего этот местный орган просуществовал всего лишь месяц. За это время прошло 23 заседания. Их главным результатом стало создание Положения о народном собрании и исполнительных комитетах губернии. Также были созданы Постановления о продовольствии, нормировании цен, кустарной промышленности, земельном вопросе, образовании и других тем, требующих незамедлительного обсуждения в контексте времени.

Почему же реально значимые политические и законотворческие действия народного собрания являлись гвоздями для крышки его гроба? Первым стала идея созыва Сибирской областной думы. Если эсеры выступали за эту идею, аргументируя тем, что политическая обстановка Сибири как части России специфична и требует своего местного органа власти, то социал-демократы были категорически против, обозначив её как «дробление и распыление государства». Тем не менее исполкому было поручено организовать общесибирский съезд для дискуссии, что вызвало недовольства социал-демократов.

Продажа газет и брошюр в Городском саду. 4 июня 1917 г. Фото: из архива ТОКМ

Вторым же гвоздем стала политическая интрига, начавшаяся 9 мая, когда собрание обсуждало выступление комиссара Временного правительства Зубашева. Он заявил, что «на местах» нужен представитель центральной власти, он будет надзирающим за действиями местных органов. Собрание восприняло его слова как попытку покушения на суверенитет местной власти и потребовало немедленно уезда из Томска Зубашева. При этом участники заседания были не против комиссара: они считали, что его нужно выбрать, а не «получить сверху».

Вскоре, уже по окончанию первой сессии Губернского народного собрания, Зубашев покинул должность, а Временное правительство снова назначило своего комиссара — Маршанга. Члены собрания, конечно же, выступили против этой кандидатуры по разнарядке.

Тогда 7 июня приказом Министерства внутренних дел на эту должность был утвержден Борис Ган, заручившийся поддержкой Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов во время поездки в столицу. Десять дней спустя Временное правительство, после принятия постановлении о введении земства в Сибири, наделило губернских комиссаров возможностью преобразовывать исполнительные комитеты местных народных собраний в земские управы с ограниченными полномочиями. Они могли заниматься только сбором налогов и организацией своих собственных земских выборов. Это решения имело социально-революционную направленность, чем были недовольны как кадеты, так и социалисты-демократы.

В итоге следующие выборы, 1 октября 1917 года, регулировались новым законодательством Временного правительства, чтобы устранить «самодеятельность» и взять под контроль местные органы. Новых депутатов избирали уже в Томскую городскую Думу, а не в народные собрание, но этот орган самоуправления стал исключительным прецендентом работы власти парламентского типа и внес свою лепту в историю Томска.

Выборы в Томскую государственную думу 1 октября Фото: из архива ТОКМ

Использованные источники:

Текст: Александр Фёдоров

Материал подготовлен в рамках практики студентов факультета журналистики ТГУ.

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