Калужскую компанию оштрафовали за срыв ремонта дороги в Томской области

20 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Прокуратура Томской области добилась наказания для ООО «Торгово-строительная компания» (ТСК, Калуга) за нарушение сроков ремонта автодороги, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В сентябре 2024 года между ОГКУ „Томскавтодор“ и ООО „Торгово-строительная компания“ заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево в Шегарском районе Томской области стоимостью более 220 млн рублей. Подрядчик не исполнил взятые на себя обязательства в установленный государственным контрактом срок», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура района возбудила в отношении юрлица административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), суд при его рассмотрении оштрафовал подрядчика на 5,5 млн рублей.

ООО «ТСК», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2012 году, основным видом деятельности компании является строительство дорог. Владельцем компании является бизнесмен Тигран Калиянц. В 2024 году ТСК заключила два контракта на ремонт дороги и моста в Томской области общей стоимостью 602 млн рублей. Еще один контракт на капремонт берегоукрепления, струенаправляющей дамбы Коммунального моста в Томске стоимостью 34,6 млн рублей был расторгнут.

Также в конце января 2025 года «Томскавтодор» заключил с ТСК контракт на капитальный ремонт моста через реку Кайма на 34 км трассы Стрежевой — Нижневартовск на примыкании к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области.

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