Вкусы «Праздника топора»

21 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Путь из Томска на «Праздник топора» занимает немало времени. Одними эстетическими впечатлениями сыт не будешь, поэтому те, кто выбрался в «Околицу», не только любуются работами мастеров-плотников, но и отправляются на гастрономическую прогулку. Благо в одном месте можно попробовать совершенно непохожие друг на друга блюда.

Здесь можно найти все, от шашлыка и плова до рулетов из рыбы, десертов на кедровом молоке и экзотических турецких сладостей. Мы убедились в этом сами, совершив гастропутешествие по празднику в парке «Околица».

СИБАГРО

Фото: Серафима Кузина

Едва проголодавшиеся во время стояния в пробке посетители заходили в парк, как видели яркий павильон компании СИБАГРО. Пройти мимо было сложно: аппетит усиливали ароматы — еду здесь готовили на открытой кухне, дразня запахом горячего хлеба и ароматного жареного мяса! Рядом с грилем крутился на вертеле поросенок.

Сама брендированная площадка была наполовину закрыта от дождя навесом. СИБАГРО давний участник «Праздника топора», прекрасно знающий специфику мероприятия и капризную томскую погоду.

Фото: Серафима Кузина

За вполне приемлемые деньги здесь можно было купить «Сиб-бургер» — вкусный и сочный с рваной свининой, ломтиками помидора, сыра и листом салата, которые «обнимает» поджаренная на гриле булочка. Именно эта позиция больше всего интересовала голодных посетителей «Праздника топора».

Еще гостям предлагали «Мах-доги» с подкопченными сосисками, колбаски-гриль с сыром, ребрышки и нежную свиную шею в маринаде. Получалось сытно, тем более, что к каждому блюду шел еще и гарнир — салат коулслоу из свежих овощей.

Кстати, все эти блюда можно делать дома самому, из продукции компании, которую легко найти в супермаркетах у дома. Из напитков предлагались морсы, чаи и кофе.

Фото: Серафима Кузина

Желающих подкрепить силы бургерами и хот-догами оказалось много. Работа на кухне кипела — булки резались, мясо жарилось, заказы отдавались, очередь двигалась, но и не думала заканчиваться. Прибывали новые и новые гости.





Не стритфудом единым. Здесь можно было попробовать колбасные новинки, а понравившиеся — даже купить Фото: Серафима Кузина

Съесть заказ можно было здесь же, за столиками. Те, кто приехал на праздник всей семьей, оценили — для юных любителей бургеров сделали специальную «детскую зону». Там можно было немедленно сжечь полученные калории, поучаствовав в играх с аниматорами. Летали огромные мячи, а еще желающим раздавали шарики и раскраски. Рядом с площадкой оборудовали фотозону.

Фото: Серафима Кузина

Взрослые развлекались в импровизированной фотозоне — делали снимки с огромными сосисками СИБАГРО и участвовали в розыгрыше призов. Еще все могли попробовать и купить колбасные новинки от компании — в павильоне шла дегустация.

Шашлык на топорах

Фото: Серафима Кузина

Невыносимо притягательный запах жареного на углях мяса дал нам следующую точку гастромаршрута — ею стали «Шашлыки на топорах». Ассортимент выглядел неожиданно. Здесь подавали не только свинину или курицу на деревянных шампурах, но также плов и даже… том ям!

Фото: Серафима Кузина

У площадки была крыша и лавочки, так что гости оценили возможность комфортно поесть, не переминаясь с ноги на ногу и не опасаясь дождя. Свободных мест почти не было, при этом плотная и двигающаяся не очень быстро очередь, казалось, не иссякла. Но длинные ряды шашлыков на трехметровом мангале вселяли надежду, что никто не уйдет голодным.

Цены были средними для томского уличного шашлыка — 270 рублей. А из напитков предлагались чай и кофе, всё из пакетиков.

Скалка

Здесь варят пельмени и вареники Фото: Серафима Кузина

Стоило пройти немного подальше, как удалось уловить аппетитный запах домашней кухни. Это была площадка «Скалки», где предлагали пельмени и вареники. Меню впечатляло — любителям неординарных вкусов было что выбрать. Здесь предлагались и баранина с мятой, и лосось, и свинина с брокколи, и креветки, и сыр, и вишня с бельгийским шоколадом. Цены — от 180 рублей за порцию.

Фото: Серафима Кузина

На входе сразу предупреждали: можно сделать заказ и смело гулять 10 минут, столько он будет готовиться. Большого ажиотажа на площадке, правда, не наблюдалось, хотя у «Скалки» тоже было удобное пространство с крышей и лавочками. Впрочем, ассортимент гости изучали и многие приобретали домой замороженную продукцию.

Трдельники

Людям нужны трдельники! Фото: Серафима Кузина

Внушительная очередь, которую видно издалека, привлекла наше внимание к небольшому ларьку с трдельниками. Попробовать выпечку в чешском стиле, сделанную по старинному рецепту, хотели многие. Гости могли выбрать традиционный вариант без начинки, посыпанный сахаром и корицей, либо закусить трдельниками с десертными пастами, мороженым или взбитыми сливками. Любители несладких вариантов приобретали выпечку с сыром, беконом, маслинами. Трдельники хороши с пылу с жару, поэтому их готовили прямо при покупателях.

Фото: Серафима Кузина

Стоила выпечка от 130 рублей. Ждать приходилось достаточно долго, но очередь не роптала. Скрасить ожидание можно было за изучением «инструкции», как правильно есть относительно новую для нас выпечку.

Фото: Серафима Кузина

Судя по довольным лицам получивших заказ гостей, трдельники стоили того, чтобы ждать.

Из напитков в сети пекарен «Трдельник» предлагали кофе, чай, какао, глинтвейн и различные коктейли.

Институт плова

Здесь было много-много плова, и не только Фото: Серафима Кузина

Не меньшая очередь выстроилась к точке с пафосным названием «Институт плова». Этому заведению предоставили внушительную площадку с двумя входами и двумя этажами. При этом часть блюд эффектно готовили на поляне неподалеку на костре в огромном казане и мантоварке.

Фото: Серафима Кузина

В этом «Институте» голодным «абитуриентам» предлагали плов, шашлык, манты, шурпу, самсу, курники и лаваш. Цены приятные для «студентов» — поесть здесь было реально, потратив менее 300 рублей. Чуть дороже получалось, если запивать еду нестандартными напитками — Иван-чаем или чайным грибом.

«Студентов» охраняли волки (или очень похожие на них собаки) Фото: Серафима Кузина

Впечатляла скорость, с которой в «Институте плова» отдавали заказы. Ели гости не только на площадке заведения, но и рядом на лавочках — места всем не хватало. Некоторые даже уходили обедать в более пустые соседние павильоны.

Шашлычки

Мастер шампура и мангала за работой Фото: Серафима Кузина

Гастрономическим мейнстримом на «Празднике топора» стало обилие однообразных шашлычно-пловных заведений. Друг от друга их отличало разве что местоположение. В остальном — цены и предложения были примерно одинаковыми. Вероятно, они привлекали главным образом тех, кому не хотелось стоять в очереди за более интересной едой, либо же тех, кто ест лишь бы удовлетворить чувство голода и не ищет неординарных вкусов.

Шахановские рыбные промыслы

«Вооот такую кету закоптили» Фото: Серафима Кузина

Удивительно, но ни в одном из заведений на «Празднике топора» не готовили рыбу. Правда, вариант для её любителей все-таки был. Палатка «Шахановских рыбных промыслов» манила большим выбором копченой рыбы и морепродуктов. Балыки, рулеты обходились дороже шашлыков (цены — от 50 до 250 за 100 граммов), но были нежные, свежие и вкусные. В ассортименте — и простая сельдь, и кижуч с муксуном, и много других водных обитателей.

Осторожно, фото может вызвать активное слюноотделение Фото: Серафима Кузина

Ценителей такого меню на празднике нашлось немало — просторная палатка, где продавали рыбу, практически постоянно была забита гостями как минимум на 60-70%.

Десерты

Фото: Серафима Кузина

Аромат жареного сладкого теста стал поводом задержаться у мастеров десерта из «Кедро». Здесь предлагали сибирскую экзотику — блины и вафли на кедровом молоке с различной сладкой начинкой. Витающие в воздухе аппетитные запахи и колоритные повара притягивали прохожих к точке. Тем более, десерт не помешает даже после сытного мясного блюда. Так что блинницы и вафельницы не успевали остыть.

Фото: Серафима Кузина

Правда, попробовать десерт можно было только в комплексном формате кедро-ланча за 300 рублей. В него входила вафля или блин с начинкой из сибирских ягод, шоколада или соленой карамели и напиток. Запивать предлагали морсом, кедровым напитком с чагой или чаями — таежным и Иван-чаем.

Несмотря на загруженность, повара не забывали улыбаться посетителям Фото: Серафима Кузина

Периодически рядом с точкой появлялся промоутер — он объяснял, насколько полезно кедровое молоко и пылко рекомендовал не проходить мимо блинно-вафельной. Впрочем, это и без него сделать было довольно трудно.

«Донна Роза» и покупатели Фото: Серафима Кузина

Брутальный «Праздник топора» не слишком радовал интересными предложениями любителей сладкого. Но кроме кедро-ланча и сладких вареников несколько десертных точек все-таки нашлось.

Ассортимент кондитерских изделий Фото: Серафима Кузина

Кондитерский цех «Донна Роза» привлекал внимание ларьком в ретро-стиле. Ассортимент радовал меньше — на лотке было обилие разного привычного печенья — конвертиков с повидлом или сахарной посыпкой, мармелад. Стоила упаковка с полкило таких сладостей около 125-145 рублей.

Очередь к кондитерской не поражала воображение, но все-таки была. В основном выпечку брали домой, а для перекуса отправлялись искать в «Околице» что-то более неординарное.

Сласти и их любители Фото: Серафима Кузина

Немного любопытнее выглядел лоток с турецкими сладостями. Пахлава, рахат-лукум, чурчхела… Цены от 50 рублей за 100 граммов, разглядеть прилавок во всех деталях мешали спины заинтересованных гостей. Попробовать сладости не давали (хотя в Турции дегустации десертов сложно избежать в любой лавочке). В «Околице» приходилось брать на свой страх и риск. Но недовольные сладкоежек не наблюдалось.

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».