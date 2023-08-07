Все в одном. Как работает мульти-сервис томского кадрового центра

7 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Поиск работы — процесс сложный и многофакторный. Чтобы облегчить жизнь соискателей в томском кадровом центре «Работа России» запустили новый мульти-сервис «Формула рост».

Услуга решает ряд актуальных запросов будущих работников. А именно — знакомит не только со всеми предоставляемыми кадровым центром услугами и сервисами, но и с юридическими нюансами, связанными с увольнением, трудоустройством и получением субсидий.

Как появился новый мульти-сервис, для чего он нужен и кто может им воспользоваться — рассказываем в нашем материале.

Предпосылки

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сервис «Формула роста» начали разрабатывать в томском кадровом центре «Работа России» с ноября 2021 года после изучения работы специалистов. Выяснилось, что две трети времени приема у них уходило на объяснение соискателям информации о предоставляемых услугах. Кроме этого, как показало исследование, в последние годы увеличилось число людей, которые пытались получать пособие по безработице обманным путем.

В итоге было решено разработать групповой формат работы, который бы знакомил соискателей с возможностями, которые предоставляет кадровый центра; мотивировал их на трудоустройство, а также разъяснял юридическую ответственность тех, кто потенциально планировал получать пособие по безработице незаконным путем. Уже в феврале 2022 года сервис был запущен в штатном режиме.

Что это за сервис?

Сервиз «Найди свое призвание в жизни» проходит в формате встречи с соискателями. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

По сути сервис «Формула роста» — это групповые встречи специалистов кадрового центра с соискателями, в которых может принять участие до 40 человек. По структуре мероприятие делится на три части: одна посвящена сервисам кадрового центра, другая — юридическим вопросам. Третья -- «карьерный трек» -- знакомит участников с рынком труда и возможностями трудоустройства.

— У нас выделена группа специалистов из разных отделов, которые наиболее эффективно справляются с первой задачей, они специально подготовлены. Презентация у нас одна и та же, но мы её периодически дорабатываем, — рассказала заместитель начальника отдела профориентации и карьерного развития кадрового центра «Работа России» Елена Кучеренко. — Второй блок берет на себя команда юристов кадрового центра. Текст единообразный, учитывающий все актуальные изменения. Последний трек составляют карьерные консультанты - построение карьерных сценариев.

Специалисты рассказывают соискателям о том, как получить индивидуальную поддержку консультантов и какие в кадровом центре проходят мероприятия и мастер-классы для повышения профессиональных компетенций. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В программе специалисты максимально полно знакомят соискателей с сервисами кадрового центра. Им рассказывают об индивидуальной поддержке карьерных консультантов, возможности получения профориентационной помощи от психологов Центра. Кроме того, соискатели узнают о том, как можно получить новую профессию или повысить квалификацию.

Отдельным блоком идет информация о проектах, направленных на поддержку граждан. Если человек хочет открыть собственное дело — он может поучаствовать в «Бизнес-старте». После прохождения обучения соискатель может рассчитывать на финансовую помощь в 100 тыс. рублей для развитие собственного бизнеса.

Встречи проходят в группе до 40 человек Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Также тем, кто приходит на встречи «Формула роста», специалисты рассказывают о групповых мастер-классах от карьерных консультантов по составление резюме и подготовке к собеседованию, различных тренингах, организованных психологами Центра. В дальнейшем соискателей приглашают принять участие и в других групповых мероприятиях, направленных на содействие в трудоустройстве — открытых отборах, ярмарках вакансий, групповых собеседованиях и «Акселераторе карьерных смыслов».

— Мы постарались в программе максимально охватить все сервисы, чтобы люди знали, чем мы можем им помочь. Большим спросом пользуется услуга по составлению резюме, подготовке к собеседованию, — отметила Елена Кучеренко. — Для многих это актуально, так как перед встречей с работодателем соискатель стремится выглядеть осведомленным и иметь качественное резюме и самопрезентацию.

Карьерный акселератор — одно из важнейший мероприятий, где специалисты Центра помогают соискателям выявить их профессиональный потенциал, оценить имеющийся опыт и наличие актуальных компетенций. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Вторая часть встречи посвящена юридическим вопросам, связанным с правовым статусом безработного.

— Наши юристы рассказывают о том, кто может быть признан безработным, кто не может претендовать на такой статус, какие выплаты подразумеваются и какие санкции предусмотрены за недостоверные сведения и так далее, — отметила Елена Кучеренко. — Очень много вопросов поступает по поводу юридических тонкостей — увольнений, оформления трудовых отношений, расчет пособий.

Кто может им воспользоваться?

На встречи «Формулы роста» может прийти любой желающий. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На встречу «Формула роста» в томский кадровый центр «Работа России» приглашаются все, кто подал заявление на содействие в поиске подходящей работы. Мероприятия проходят ежедневно (в рабочие дни) в конференц-зале. Они начинаются в 14.15 и длятся около 40 минут.

Новый мульти-сервис уже положительно себя зарекомендовал.

— После запуска время на прием у специалистов кадрового центра сократилось почти в три раза, так как всю информацию мы доносим именно с помощью этого сервиса. Не нужно теперь каждому человеку по отдельности объяснять одни и те же вещи, — рассказала Елена Кучеренко.

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

По ее словам, подобные встречи уже проводят на базе кадрового центра в Асине. Предполагается, что эта практика может быть растиражирована и в других структурных подразделениях Департамента труда и занятости населения Томской области.

Текст: Егор Хворенков

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