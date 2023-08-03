Конструктор LEGO и вайб университетского лета. Как Томский политех помог абитуриентам справиться со стрессом

3 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Многие, кто пережил ЕГЭ и поступление в вуз, знают, какой это напряженный период в жизни человека. Избавиться от переживаний в одиночку непросто, поэтому Томский политех устроил масштабную антистресс-вечеринку для своих абитуриентов.

На это время Инженерный дворик ТПУ превратился в место, где любой желающий мог попрыгать на батуте, собрать из LEGO разные инженерные конструкции и даже искупаться в «море» из клочков бумаги от справочников для подготовки.

О том, как будущие студенты справлялись со стрессом последних дней перед зачислением и как прошло накануне их знакомство с интерактивными площадками и релакс-зонами, рассказываем в нашем материале.

В Инженерном дворике можно было погрузиться в вайб Томского Политеха Фото: Савелий Петрушев

Вечером 2 августа в Инженерном дворике Томского политеха недалеко от главного корпуса было весело и многолюдно. Не только томичи, но и жители других мест смогли побывать на антистресс-вечеринке «Политех Вайб», организованной вузом в преддверии зачисления на бакалавриат и специалитет.

Для абитуриентов в этот день работало более 20 интерактивных точек: там они могли не только пообщаться с представителями инженерных и исследовательских школ, но и выиграть жетоны, которые в последующем можно было обменять на призы от Томского политеха.

Будущие инженеры могли поработать не только головой, но и руками Фото: Савелий Петрушев

Данил Иванченко, приехавший в Томск из Кемерова с родителями, как будущий студент выбрал себе за жетоны фирменные блокнот и карандаш вуза. На вопрос, почему сибиряк хочет учиться именно в Томском политехе, Данил уверенно отвечает, что его привлекла сильная образовательная база:

— Среди других вузов именно Томский политех мне показался интереснее именно по моей специальности: я поступаю на программную инженерию. Уже с восьмого класса увлекаюсь этой темой и дальше готов учиться более сложным вещам. Думаю, первый семестр, вводный, будет для меня несложным, а вот во втором и третьем нужно будет постараться, — рассказывает Данил.

Его мама, Елена Иванченко, добавляет, что в этом же университете на специальности «Атомные станции» учится и ее старший сын. Он поступил в Политех в прошлом году. Елена считает, вместе братьям будет веселее в Томске, а родителям — спокойнее.

Данил и Елена Иванченко Фото: Савелий Петрушев

Лолита Берлизова тоже приехала в Томск издалека — специально, чтобы поближе познакомиться с инженерными школами и узнать у уже поступивших студентов о трудностях обучения, необходимых вещах для первокурсника и нюансах получения повышенной стипендии. Девушка закончила Сайгинскую среднюю школу в Верхнекетском районе и сейчас планирует связать свою жизнь с давно полюбившимся предметом — химией:

— Я выбрала специальность «Химические технологии материалов в современной энергетике», — рассказывает Лолита. — Примерно представляю, что я буду делать после получения диплома. Сильное влияние на выбор этого направления оказала встреча в начале прошлого учебного года с выпускником нашей школы, который работает сейчас на Сибирском химическом комбинате. Он так увлеченно рассказывал о своей профессии, что я заинтересовалась, и после этого мои планы поступить в медицинский сменились желанием поступить в Политех. Выбрала этот вуз, потому что считаю, что здесь я смогу лучше социализироваться, получить такие знания, чтобы потом реализовать себя и найти то место, где я буду нужна.

Лолита Берлизова Фото: Савелий Петрушев

Лолита рассказывает, что днем для всех желающих абитуриентов и их родителей была организована экскурсия по кампусу вуза. Она включала посещение Научно-технической библиотеки, Международного культурного центра, где проводятся многие студенческие мероприятия, и медиацентра:

— Мне понравилось, что вся инфраструктура университета находится в шаговой доступности. За время экскурсии мы успели посмотреть два общежития, места, там где выступают студенты, снимают видео, библиотеку... Она мне очень понравилась, я уже представляю, как во время обучения буду проводить там дни, наверное, она даже станет мне вторым домом, — делится впечатлениями Лолита. — Перед завтрашним днем я, конечно, немного волнуюсь, но уверена, что поступлю на выбранную специальность, так как она включена в программу гарантированного зачисления. А сегодняшнее мероприятие и правда, помогает снизить стресс, как минимум уничтожение ненужных уже сборников ЕГЭ очень этому способствует, — смеется девушка.

Антистресс-шредер Фото: Савелий Петрушев

Кто-то из ребят, с кем нам удалось пообщаться, уже не волнуются. Например, приехавший из села Бакчар Егор Перегоедов абсолютно уверен, что поступил на выбранное направление, ведь он занял призовое место в открытой региональной межвузовской олимпиаде школьников и подтвердил своей результат экзаменом:

— Я иду в Инженерную школу природных ресурсов. Решил, что техническое образование для моего будущего будет полезнее, хотя всю жизнь думал, что буду учиться в другом университете. Но в Политехе я увидел для себя больше возможностей — это и практики на крупных предприятиях, и помощь в трудоустройстве, — отмечает он.

Егор Перегоедов Фото: Савелий Петрушев

Его друг и одноклассник Антон Благинин тоже подал документы в Томский политех. Он хоть и не принимал участие в олимпиаде, но тоже не переживает по поводу поступления — проходит по баллам, а поэтому сегодня, как он подчеркивает, просто пришел отдохнуть и весело провести время:

— Мы с Егором походили по площадкам, я вот сделал браслетик, поиграл в LEGO, — рассказывает Антон. — Для учебы я выбрал Инженерную школу энергетики, поступаю на электроэнергетику и электротехнику. У меня и брат тут учился. Считаю, что в наше время эта профессия дает большой плюс для жизни, так как отрасль очень хорошо развивается и в ней обширный круг того, чем я смогу заниматься после обучения.

Созидание — обязательное качество будущих инженеров Фото: Савелий Петрушев

Тем, кто будут поступать в следующем году, ребята советуют учится, но при этом не забывать об отдыхе. По своему опыту говорят, что главное во время подготовки — разбавлять умственный труд физическим. Тогда человек меньше подвержен стрессу и работает продуктивнее.

Батут — хорошее средство переключиться с учебы Фото: Савелий Петрушев

В предпоследний день подачи оригиналов аттестата приемная комиссия университета работала до 21:00. После всех участников вечеринки ждали номера на главной сцене Инженерного дворика от студенческих групп и насыщенная программа от диджея. Завершился вечер дискотекой.

Фото: Савелий Петрушев

По данным пресс-службы Томского политеха, в этом году подать документы абитуриенты могли на 33 направления бакалавриата и специалитета, 31 направление магистратуры и 16 групп научных специальностей аспирантуры. Для поступающих в 2023 году было открыто 3 446 бюджетных места.

Текст: Алёна Попова

Фото: Савелий Петрушев

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