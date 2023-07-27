Совет и деньги. Лучшие томские дипломы-стартапы получили материальную поддержку

27 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В среду, 26 июля, в кадровом центре «Работа России» группа экспертов выбрала лучшие стартапы выпускников томских вузов, которые те подготовили в рамках итоговой квалификационной работы.

В итоге пять проектов получили по 100 тыс. рублей на развитие. И что не менее важно — стартаперы получили ценные советы по ведению бизнеса.

О том, как проходил отбор, и что за проекты представили выпускники рассказываем в нашем материале.

Зачем нужна питч-сессия

Двое из семи участников сессии участвовали в мероприятии удаленно Фото: Серафима Кузина

В этом году питч-сессия студенческих стартапов прошла во второй раз. В ней приняли участие семь выпускников из Томского политеха и Томского государственного архитектурно-строительного университета, которые успешно защитили свои квалификационные работы в формате стартапа.

Стартаперы презентовали свои бизнес-идеи экспертной комиссии, в состав которой вошли руководитель Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных, её заместитель Анна Гомозова, эксперт стартап-лаборатории ТПУ координатор направления предпринимательства и технологии АСИ Александр Осадченко, замдиректора кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева, директор департамента развития предпринимательства союза ТПП Федор Косенков, бизнес-омбудсмен Томской области Игорь Браниште и директор томской ИТ-компании «Студия-Т» Валерий Пеньков.

— Наша задача поддержать вашу деловую инициативу на стартовом этапе и помочь вашим идеям и бизнес-планам реализоваться. Для этих целей предусмотрена финансовая помощь в размере 100 тыс. рублей, — обратилась к выпускникам Светлана Грузных. — Мы намерены ежегодно увеличивать поддержку. С одной стороны может показаться, что 100 тыс. рублей не такая уж большая сумма, но мы исходим из того, что самое главное — это старт. Впоследствии вы поймете, что денежная составляющая не всегда самая главная. Иногда помощь и поддержка эксперта и вообще стороннее мнение являются главной поддержкой в реализации проекта.

Проекты участников

Члены конкурсной комиссии Фото: Серафима Кузина

Презентации проектов длились по 5-7 минут, во время которых эксперты оценивали степень готовности и проработки бизнес-плана, актуальность продукта и привлекательность бизнес-проекта для рынка Томской области, потенциальных заказчиков и инвесторов.

Первой свой стартап представила Яна Чайкина. Её проект «Реализация продукта „Магнитная система“» подразумевает создание и внедрение на действующие производства специальной системы очистки нефти. Предполагается, что разработка сильно облегчит процесс работы с «тяжелой» нефтью, содержащей большое количество примесей. Для этого предполагается использоваться ту самую «Магнитную систему», полностью собранную из отечественных комплектующих.

Второй проект представила Яна.... Она разработала программу для определения оптимальных параметров возобновляемой генерации на производственных (и не только) объектах. Программа поможет подобрать параметры для обеспечения потребителей энергией, получаемой из солнечных панелей, ветрогенераторов, накопителей энергии и другого оборудования.

Артем Титов и вопросы экспертов Фото: Серафима Кузина

С проектом «Программируемый логический контроллер» выступил Артём Титов. Он предлагает запустить производство этих сложных, но необходимых на ряде предприятий устройств, которые в нынешней экономической ситуации сложно купить.

Егор Кузьменко объясняет, зачем томским предприятиям делать подшипники из нового материала Фото: Серафима Кузина

Другой стартапер, Егор Кузьменко. представил проект «Керамические тела качения с увеличенной способностью к восприятию ударных нагрузок». Он предлагает внедрение нового материала для разработки подшипников. Предполагается, что их будут производить на базе одного из томских профильных предприятий.

Ксения Осипова рассказывает об организационной структуре её стартапа Фото: Серафима Кузина

Другое направление выбрала Ксения Осипова. Она представила приложение Inplan. Это созданный на базе Telegram помощник для управления проектами, планирования задач. Бот добавляется в чат и по определенным словам может формировать задачи и назначать ответственных. Идея уже находится в стадии тестирования — помощника использует ряд томских проектных команд.

Даниил Кайгородов показывает примерный размер блока из силикат-кальциевого материала, который он принес с собой на питчинг-сессию Фото: Серафима Кузина

Два последних представленных стартапа имеют отношение к строительной отрасли. Даниил Кайгородов выступил с проектом «Жаростойкие теплоизоляционные силикат-кальциевые материалы», предполагающий создание производства конкурентоспособных жаросткойких стройматериалов под определенные потребности — как для частных хозяйств, так и для промышленных предприятий. От конкурентов их отличает легкость, прочность, стабильность в ходе эксплуатации.

Никита Гриневич рассказывает, что в его модульных домах могут жить молодые семьи Фото: Серафима Кузина

Единственный на прошедшей питчинг-сессии выпускник ТГАСУ Никита Гриневич представил проект «Строительство каркасных домов и сооружений». Он предполагает создание производства модульных зданий из, своего рода, контейнеров, с добавлением деревянных элементов. На первоначальном этапе стартапер предполагает запустить разработку производственных помещений, например, бытовок, а в дальнейшем уже расширить ассортимент за счет жилых домов.

Оценки и советы

Александр Осадченко задаёт вопрос стартаперу Фото: Серафима Кузина

После каждой презентации члены комиссии дотошно разбирали проект с точки зрения его актуальности и проработанности в мелочах: где будут закупаться детали, кто может быть потенциальным инвестором, в какой форме будет организован бизнес, кто и как будет вести бухгалтерскую отчетность и еще много, очень много разных вопросов. Но помимо этого эксперты давали стартаперам ценные советы.

Ксения Осипова и сертификат на 100 тыс. рублей Фото: Серафима Кузина

— Здесь было сложнее защищаться. Больше членов комиссии, да и когда ты защищаешься в стенах родного университета, то чувствуешь себя более безопасно. Плюс, когда защищаешься и не знаешь, что здесь будут раздавать поддержку на проект, чуть более свободно и открыто выступаешь, чем когда понимаешь, что это последний этап и сейчас все решится. Члены комиссии на первой защите отметили недочеты, я несколько слайдов поправила. И ожидала, что для меня все пройдет лучше. Было волнительно, я думала, что защищусь лучше, — поделилась впечатлениями Ксения Осипова. — Изначально планировалось потратить деньги на покупку оборудования — компьютеров или ноутбуков. С учетом сегодняшних замечаний мы направим средства на проработку пользовательского соглашения. Эту тему мы закроем в первую очередь, а потом, может быть, распределим оставшиеся финансы другим способом.

В итоге после всех терзаний стартаперов члены комиссии огласили свое решение. Поддержку получили пять из семи представленных проектов: «Программируемый логический контроллер», «Керамические тела качения с увеличенной способностью к восприятию ударных нагрузок», Inplan, «Жаростойкие теплоизоляционные силикат-кальциевые материалы» и «Строительство каркасных домов и сооружений».

— Это дорогого стоит, набраться смелости и не откладывать диплом, прийти на защиту и доказать жизнеспособность своей бизнес-идеи. У нас достаточно много выпускников, которые защищались в формате «диплом как стартап», но сюда дошли избранные. Все ваши работы были оценены. И вы можете получить индивидуальную консультацию у любого из экспертов, — обратилась к участникам Анна Гомозова.

Напутственное слово от Игоря Браниште Фото: Серафима Кузина

В свою очередь Игорь Браниште особенно выделил проект Егора Кузьменко.

— На мой взгляд, хорошо проработан научный аспект этой темы. Желаю дальнейших успехов в учебе и науке. Подумайте, может быть, ваше призвание — создавать и продавать ваши идеи, — отметил Игорь Браниште. — Запомните важную вещь — все предприниматели — это творцы, поэтому творческое начало никогда у себя не притупляйте. Ваши идеи — это самое дорогое, что есть в бизнесе. И уже другая задача — реализовать идею, превратить её в доход. Здесь включаются организаторские способности вас, как будущих бизнесменов, бизнес-леди.

Проекты из строительной отрасли особенно выделил Федор Косенков. Их авторам он предложил консультативную помощь.

Федор Косенков обращается к Даниилу Кайгородову и Никите Гриневичу Фото: Серафима Кузина

— Я готов подсказать, как улучшить бизнес-план, где найти клиента, рынки сбыта, в каких каналах коммуницировать с клиентами, — отметил Федор Косенков. — Многие из вас уже работают, знаете китайских партнеров, есть наработки — это демонстрирует серьезность подходов. Бизнес — это риск, но вы здесь ни в чем не ограничены. Самое главное — ведите его сразу правильно и законно, чтобы не было никаких недоразумений и потом не пришлось обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

— В этом году в конкурс включаются другие университеты. Хочется, чтобы это стало нормальной практикой, осознанной траекторией вовлечения студентов в бизнес, в экономику Томской области, — отметил Александр Осадченко. — Проекты всегда разные, с разной степенью готовности. Но по большей части все зависит не столько от качества проектов, сколько от амбиций и мотивации людей.

Главное — работать

Фото: Серафима Кузина

По итогам конкурса победители получили сертификаты на сумму в 100 тыс. рублей. Далее им предстоит заключить договор с центром занятости. Согласно документу, в течение определенного срока стартаперам нужно зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность и вести её как минимум в течение 12 месяцев.

Фото: Серафима Кузина

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