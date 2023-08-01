НО РАО готовится обосновать получение новой лицензии на эксплуатацию пункта финальной изоляции радиоактивных отходов

1 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В четверг, 20 июля, в Томске прошел круглый стол в рамках общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинной закачки жидких радиоактивных отходов филиала «Северский» ФГУП «НО РАО».

Собравшимся представили результаты исследования воздействия производственной деятельности объекта на окружающую среду, а также комплексного обследования пункта глубинной закачки жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

С точки зрения технологии

Главный инженер северского филиала НО РАО Игорь Николаев отметил, что по итогам проведенного в 2021 году комплексного обследования пункта финальной изоляции радиоактивных отходов был установлен дополнительный срок его эксплуатации — до 2023 года.

— Пункт глубинной закачки имеет ряд барьеров безопасности. Они включают как естественные — вмещающие породы — коллекторский горизонт и водоупоры, которые представляют из себя толстые глинистые слои, перекрывающие коллекторские горизонты, так и инженерные барьеры, к которым относятся стволы скважин, материалы затрубной и межтрубной герметизации, а также тампонажные материалы, применяемые при выводе из эксплуатации скважин, которые выработали свой ресурс, — отметил Игорь Николаев.

Специалист также уточнил, что по данным гидрохимического мониторинга, подземные воды, содержащие радиоактивные вещества уровня радиоактивных отходов, локализованы в непосредственной близости от нагнетательных скважин.

— Речь идет о нескольких сотнях метров. Пластовые воды с содержанием радиоактивных веществ большего уровня вмешательства локализованы в пределах границ пункта, — отметил Игорь Николаев.

Он также уточнил, что в последнее время происходит снижение как объемов, так и активности принимаемых в пункт ЖРО. Так, с 2018 по 2022 годы активность среднеактивных ЖРО снизилась в 70-300 раз, а низкоактивных в 2-3 раза. Однако необходимость эксплуатации комплекса сохраняется и обосновывается наличием потребности промышленных предприятий.

— До сих пор существует потребность промышленных предприятий, в частности СХК, в обращении с жидкими отходами с применением технологий, которые бы не требовали значительных финансовых затрат, и в то же время обеспечивали бы необходимую защиту окружающей среды и населения. А также тем, что имеются значительные свободные объемы в пункте глубинной закачки ЖРО, — уточнил Игорь Николаев. — Безаварийный опыт эксплуатации пункта подтверждает тот факт, что геологическое строение и условия его размещения обоснованы режимом нагнетания и составом подготовленных к закачке ЖРО, что обеспечивает локализацию изолированных радиоактивных отходов в установленных границах геологической среды в течение практически неограниченного периода времени, и, в дальнейшем, при необходимости, их эксплуатация может быть продолжена.

С точки зрения экологии

Эколог ФГУП «НО РАО» Екатерина Кротова рассказала о воздействии пункта глубинной изоляции жидких радиоактивных отходов на окружающую среду.

— Влияние нашего объекта на атмосферный воздух можно условно разделить на две составляющие: это воздействие радиоактивных и воздействие загрязняющих веществ. Воздействие первых регламентировано нашим разрешением, выданным Ростехнадзором в 2021 году и действующим до 2028 года. Для нас установлены разрешенные выбросы в определенных пределах, но наши показатели составляют от 0,02% до 0,03% от нормативов. Можно сказать, что наше воздействие на атмосферный воздух является минимальным, — рассказала Екатерина Кротова.

По её словам, выбросы загрязняющих веществ не превышают требований санитарного законодательства. Акустическое воздействие на окружающую среду также является низким. По словам специалиста, предприятие не влияет и на поверхностные воды.

— Мы не берем воду из поверхностных водоемов и не возвращаем её обратно через сбросы. Наша система водоотведения и потенциально загрязненные стоки включаются в систему спецканализации и передаются на СХК. Туда же отправляются стоки из системы сбора протечек. Поэтому наши сбросы радиоактивных веществ не попадают в окружающую среду и воздействие в данной части у нас отсутствует, — уточнила Екатерина Кротова. — То же самое происходит со сбросом загрязняющих веществ. Наши канализационные стоки переходят в СХК.

В большей степени предприятие оказывает воздействие на подземные воды.

— Наш основной технологический процесс — это воздействие на недра и подземные воды. При проектировании объектов учитывается и оценивается их потенциальное воздействие. Делается это по результатам прогнозных моделей. Такая была сделана для пункта глубинной закачки в Северске, — объяснила Екатерина Кротова. — В ходе эксплуатации мы ежегодно и непрерывно подтверждаем в ходе мониторинга состояния недр и подземных вод результаты нашей прогнозной модели. Она показала, что распространение и степень воздействия на недра будет допустимой и прогнозируемой. Мы подтверждаем, что степень воздействия находится в значительно меньших пределах, чем это было исходно рассчитано. Она непрерывно контролируется и является предсказуемой.

Специалист также отметила, что на предприятии предусмотрен комплекс мероприятий, который включает системное наблюдение и контроль за состоянием барьеров инженерной безопасности, окружающей среды, чтобы производственная деятельность не оказывала воздействие даже после завершения. В числе этих мероприятий радиационный контроль техпроцессов в период работы, контроль объектов окружающей среды и контроль за состоянием барьеров безопасности в период работы и после закрытия.

С точки зрения общественности

Прошедший круглый стол стал одним из первых подготовительных мероприятий к общественным слушаниям материалов обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинной закачки жидких радиоактивных отходов филиала «Северский» ФГУП «НО РАО». Национальный оператор намерен провести еще несколько встреч в Томске и в Северске.

— Мы хотим, чтобы у томской общественности, вне зависимости от того, есть ли у них доступ в Северск, была возможность поучаствовать в этих обсуждениях. Процесс уже начался, — отметил руководитель Центра общественных связей НО РАО Никита Медянцев. — Общественные слушания у нас пройдут 8 августа. До них будет еще одна серия круглых столов, которые мы организуем как для того, чтобы представить свою информацию, так и для того, чтобы собрать вопросы и потом более развернуто обсудить их. Также у нас запланирован круглый стол, который должен подвести итог процессу общественных обсуждений. Он у нас будет в конце августа. Там же мы представим экологический отчет НО РАО.

Все желающие ознакомиться с материалами обоснования лицензии могут найти их на сайте НО РАО в разделе «Экология».

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