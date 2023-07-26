Между работой и работником. В Томской области наградили лучших специалистов и проекты в сфере содействия занятости населения

26 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На минувшей неделе в Томске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости населения. В нем принимали участие как центры занятости, так и работающие в них специалисты. Кроме того, наградами отмечены и реализуемые в регионе профильные проекты.

О том, чем занимаются центры занятости в муниципалитетах Томской области, как их специалисты помогают соискателям и работодателям и зачем вообще проводить подобные конкурсы — рассказываем в нашем материале.

Вернулись после перерыва

На церемонии награждения Фото: Серафима Кузина

Подведение итогов состоялось в среду, 19 июля, в кадровом центре «Работа России» в Томске, где собрались специалисты с центров занятости со всего региона.

— Ежедневно от профессионализма каждого из вас, от умения учитывать конкретную жизненную ситуацию соискателей зависит результативность помощи в разрешении той или иной проблемы или запроса соискателя. Участие в конкурсе профмастерства — это уникальная возможность попробовать свои силы и проявить себя, а также повысить свои профессиональные компетенции, — обратилась к собравшимся начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — Конкурс помогает нам не просто выявить сильнейших, но и взглянуть со стороны на свою деятельность, — обозначить ориентиры развития, увидеть, какие направления нуждаются в доработке и методической поддержке, то есть сделать свою работу более слаженно и эффективно.

В этом году конкурс проводился по следующим номинациям: лучший центр занятости населения — здесь в отдельных категориях рассматривались модернизированные и немодернизированные учреждения. Также были номинации «Лучший проект» и «Лучший специалист Центра занятости». В последней были представлены категории «Лучший кадровый консультант», «Лучший карьерный консультант» и «Лучший профконсультант». Всего в конкурсных мероприятиях приняли участие 6 центров и 12 специалистов.

Лучшие практики

Руководитель ЦЗН Молчановского района Татьяна Гилева с наградой и Светланой Грузных Фото: Серафима Кузина

Одним из призеров конкурса в номинации «Лучший среди не модернизированных Центров занятости населения» стало учреждение Молчановского района.

— Вообще у нас такой специфический район — рынок очень ограничен, — рассказала директор Центра занятости населения Молчановского района Татьяна Гилева. — В основном необходимы высококвалифицированные специалисты учителя, врачи, рабочие. Тем не менее, мы ждем любую вакансию, любое предложение от работодателей, чтобы удовлетворить запросы тех людей, которые обращаются.

По её словам, самый большой шквал обращений в Центр был зафиксирован в период пандемии. Сейчас здесь продолжают работать над снижением уровня безработицы. Во многом, добиться подобных успехов помогло обновление коллектива и формирование ориентированной на сотрудников корпоративной политики.

— У нас очень сплоченный, дружный коллектив. Мы часто принимаем участие в различных мероприятиях районного уровня, выезжаем на природу, на какие-то досуговые мероприятия, мы не только работаем, но и отдыхаем вместе, — рассказала Татьяна Гилёва. — Это первый наш опыт участия в подобном конкурсе, решили попробовать, начать с номинации «Лучший центр занятости», потому что коллектив обновленный. Этот конкурс дает стимул расти, двигаться дальше, опыт — мы видели презентации других центров, интервью специалистов, которые представляли себя. Это очень здорово стимулирует дальнейшее развитие.

Директор кадрового центра Асино Оксана Ударцева Фото: Серафима Кузина

Сразу две награды получил кадровый центр Асино. Его признали лучшим среди модернизированных второго уровня, а также отметили реализуемый там проект «PRОмам #Формула успеха».

— Наш центр — мини-версия флагманского центра, находящегося в Томске. Сегодня мы нашим соискателям и работодателям предлагаем те же услуги, что и в Томске, плюс придумываем что-то своё — разрабатываем мастер-классы, тренинги. В нашем кадровом центре есть такие пространства, которые могут позволить это делать, — рассказала директор ЦЗН Асино Оксана Ударцева. — В рамках нашего проекта, который стал одним из победителей конкурса, мы собрали аудиторию из мам с детьми до 18 лет. У нас прошло две группы, всего 14 человек. 12 из них после прохождения ряда мероприятий — обучения и мастер-классов — нашли свое дело. Кто-то стал самозанятым, кто-то пошел в найм. Почти все построили свой карьерный путь.

Лучшим профоориентационным проектом был признан томский «IT-старт». Лучшим кадровым консультантом назвали заместителя начальника отдела содействия в трудоустройстве населения северского ЦЗН Татьяну Полозову, лучшим профконсультантом — ведущего психолога отдела профессиональной ориентации и карьерного развития из Томска Дмитрия Колесникова.

Фото: Серафима Кузина

Все специалисты-участники конкурса получили премии.

Лучший специалист

Победитель конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший карьерный консультант» Елена Кучеренко Фото: Серафима Кузина

Лучшим карьерным консультантом Томской области по итогам конкурсы была признана заместитель начальника отдела профориентации и карьерного развития кадрового центра «Работа России» Елена Кучеренко. Именно она представит регион на всероссийском этапе.

Лучший консультант должен был соответствовать ряду критериев — иметь определенный опыт работы и знания в своей сфере. Одним из важнейших этапов конкурса стало собеседование с представителями конкурсной комиссии.

— Мы должны были представить самопрезентацию за отведенное время и ответить на вопросы. Нужно было показать свои технологии, методы, которыми мы пользуемся в работе, свои фишки, — рассказала Елена Кучеренко. — Я рассказала про свой опыт, который у меня был до того, как я работала в Центре занятости и который сейчас мне очень помогает — это подбор персонала, психологическое тестирование. Ту же систему, которую наши психологи используют, я её тоже применяю в работе. В итоге получается такой стык консультирования и немного психологии.

Фото: Серафима Кузина

Лучший профконсультант рассказала о том, что входит в её непосредственные обязанности.

— Мы помогаем человеку себя «продать» на рынке труда. Просто не все могут выделить свои преимущества, навыки и компетенции, красиво упаковать в резюме, чтобы потом презентовать работодателю. В основном мы проводим интервью, говорим, по каким каналам можно поискать работу помимо hh.ru или нашего сайта. Вместе готовим самопрезентацию для встреч с работодателем, учим отвечать на вопросы — проводим тренировку собеседования, — отметила Елена Кучеренко. — У нас есть уже много новых методов работы для того, чтобы помогать людям быстрее находить работу. Мы к каждому стремимся найти индивидуальный подход.

По словам победительницы конкурса, участие во всероссийском этапе поможет ей проработать свои профессиональные навыки, глубже узнать особенности работы и понять, в какую сторону можно развиваться.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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